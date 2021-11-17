«Этот парень словно кирпичная стена». Иноуэ оказался крепким орешком

17 ноября в Сиднее завершился вечер бокса, в главном поединке которого небитый проспект первого среднего веса Тим Цзю одержал безоговорочную победу над японцем Такеши Иноуэ. Некоторые эксперты ещё до боя сетовали на то, что Тиму на заклание привезли откровенного мешка. А после разгромной победы Цзю-младшего эти разговоры лишь усилились.

Но на наш взгляд, успех Цзю-младшего не стоит недооценивать. Такеши оказался очень крепким орешком. Когда в седьмом раунде Тим нанёс ряд сокрушающих атак, казалось, что конец боя близок. Стоит отдать должное японцу за то, что тот не просто смог достоять все 12 раундов подобно Гомеру Симпсону в эпизоде про его карьеру в боксе, но и порой огрызался правыми оверхэндами, которые зачастую достигали цели. Возможно из-за этих коротких взрывов со стороны Иноуэ, Костя Цзю выставил ничью в трёх раундах.



К тому же отец Тима не засчитал нокдаун в 12-м раунде. И если убрать из контекста последнюю трёхминутку, то получается, что Такеши ни разу за свою карьеру не был в нокдауне. С такой челюстью и стойкостью как у Иноуэ это немудрено. К тому же Тим во флеш-интервью отметил “держалку” своего соперника:



«Этот парень словно кирпичная стена. Сколько не бей его, а он всё не падает. Можно ли его нокаутировать? Наверное, кто-то из супертяжёлого веса», — сказал Цзю-младший.



Эти слова могут быть подтверждением, что и сам Тим понимает, что никакого нокдауна в 12-м раунде не было, скорее уж слишком скользким был канвас ринга. Да, в течение боя за японца было тревожно, но он не пропускал удары сериями, как это свойственно потрясённым бойцам. Не забывайте, что в прошлом Такеши противостоял экс-чемпиону мира в первом среднем весе Хайме Мунгуйя, который также является хорошим панчером (30 из 38 побед одержаны нокаутом). И Иноуэ также смог пройти полную дистанцию с таким опасным соперником. Да не просто пройти, порой он шёл с мексиканцем в жёсткие размены. Это снова говорит о том, что Цзю-младшему достался очень непростой соперник, но при этом Тим пропустил от него очень немного действительно опасных атак.

В конце концов, нужно понимать, что перед тем, как Тим сразится за пояс чемпиона мира против Брайана Кастаньо, или же перед схваткой с Магомедом Курбановым, ему было важно получить опыт 12-раундового поединка. И бой с Иноуэ был в этом плане очень кстати, так как Такеши имеет опыт таких схваток и не давал Цзю расслабляться. Самурай из Японии огрызался до последнего, что свойственно лишь классным бойцам. К счастью, Тимофей успешно прошёл проверку на прочность, подтвердив лишний раз свои притязания на чемпионский пояс. За такой перфоманс вряд ли его кто-то раскритикует в США или России, скорее Тима станут избегать ещё сильнее.

Сам герой вечера снова дал понять, что уже ждёт скорейшей возможности подраться за полноценный титул чемпиона мира.



“Мальчики, заканчивайте свои короткие медовые месяцы. Возвращайтесь в зал и начинайте тренироваться. Я иду за вами, за всеми вами”, — сказал Тим, обращаясь к чемпионам своего дивизиона.



Не удивимся, если Джермалл Чарло и Брайан Кастаньо улизнут от своих прямых обязанностей, прежде всего второй, так как Тим является обязательным претендентом на титульный бой по версии WBO, которым владеет аргентинец.