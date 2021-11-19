Такие нокауты бывают только в фильмах? Итальянец сложил руки и полетел «рыбкой»

Безоговорочным лидером по популярности в мире ММА остаётся промоушен UFC, понемногу к нему подбираются конкуренты из Bellator. Но для того, чтобы увидеть классные нокауты, необязательно обращаться к лидерам спортивного рынка. Крупный британский промоушен Cage Warriors – один из тех, где эффектные поединки буквально поставлены на поток. При этом уровень бойцов там весьма высок: например, именно из-под крыла Cage Warriors начинали взлёт на мировой уровень Конор Макгрегор, Майкл Биспинг и другие знаменитые спортсмены.

Одним из самых ярких бойцов легчайшего веса в истории промоушена стал Натаниэль Вуд по прозвищу Феномен. Британец выиграл все четыре своих поединка в Cage Warriors, ни разу не добравшись до судейского решения. Самым зрелищным, безусловно, стал бой Вуда с итальянским оппонентом Лукой Иовино. Именно после этого выступления Феномен получил приглашение от восхищённого Даны Уайта. Для того чтобы впечатлить знаменитого бизнесмена, британскому бойцу хватило всего 50 секунд. Но зато какими яркими они стали!

Впрочем, перед поединком Иовино как раз считался тем, кто имеет реальные шансы остановить Вуда. Итальянец проводил свой первый бой в Cage Warriors, но его серия внушала уважение – 12 побед подряд. Да, уровень оппозиции у Луки был не самым высоким: практически всех успехов он добился в скромных промоушенах на родине. Однако серьёзные цифры всё-таки позволяли болельщикам надеяться, что Феномену предстоит выдержать конкурентный бой. Но никакой интриги не получилось.

Следует отдать должное Иовино – он сразу бросился вперёд, пытаясь затянуть соперника в дерзкий обмен ударами. Никакой разведки итальянец не проводил, что, возможно, и стало его главной ошибкой. Во время одного из разменов Вуд достал претендента, пытавшегося отступить, шикарным ударом с левой точно в краешек подбородка. Лука мгновенно отключился и полетел на канвас «рыбкой», рухнув лицом вперёд. Как рассказывал Феномен позже в интервью, он считает этот нокаут «самым кинематографичным» в своей карьере. И с ним сложно не согласиться.

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Многочисленные британские поклонники Вуда были уверены, что он будет доминировать и в UFC. Поначалу так и было – Натаниэль одержал три победы кряду, причём неизменно выигрывал сабмишенами. Однако 2020-й год стал для Феномена провальным: он был нокаутирован Джоном Додсоном и уступил Кейси Кенни единогласным решением судей. Впрочем, у 28-летнего спортсмена ещё есть время, чтобы подняться на вершину. Иовино, кстати, после поражения от Феномена потерпел четыре неудачи подряд. А в февраля 2020 года итальянец победил Кенджи Бортолуцци и с тех пор в октагон не выходил.