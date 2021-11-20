«Получил за свои поступки». Американец нокаутировал чеченца Вахаева и защитил титул

19 ноября в Минске прошёл крупный турнир по смешанным единоборствам АСА 132. В его главном поединке встретились чемпион лиги в тяжёлом весе Тони Джонсон и Мухумат Вахаев. Поединок привлекал огромное внимание. Дело не только в том, что на кону стоял пояс чемпиона. Это меньшее, что на этот раз интересовало болельщиков. Гораздо любопытнее было наблюдать за конфликтом бойцов.

Дело в том, что в процессе раскрутки поединка Тони Джонсон назвал Алихана и Мухумата Вахаевых «бойфрендами». На пресс-конференции перед поединком Джонсону припомнили эти слова. Российский боец требовал извинений. Но Тони упёрся и отметил, что первым на личности перешёл Алихан. Мухумат парировал, отметив, что оскорбления не являются частью менталитета чеченцев. Тем не менее Джонсон отказался приносить извинения. Тогда Мухумат не придумал ничего лучше, как накинуться на Тони с кулаками и свалить его с ног. Кроме попыток нанести Джонсону урон, Вахаев обильно поливал его оскорблениями. После некоторой неразберихи и словесной перепалки бойцов удалось усадить на места, пресс-конференция возобновилась.

Казалось, что напряжение немного спало, но извинений на камеру всё равно не последовало. После Джонсон рассказал, что эпизод с извинениями просто не попал на видеозапись. Тони отметил, что уважает чеченский народ и, используя термин «бойфренды», он вовсе не подразумевал то, о чём подумали многие. Тем не менее попытки смягчить ситуацию не были слишком убедительными. Вокруг противостояния царила напряжённая атмосфера, а бойцы обещали «размазать» друг друга.

Права на видео принадлежат АСА. Видео доступно на странице АСА в «Инстаграме».

Вот в таких условиях и начался этот поединок. Джонсон предсказуемо рассчитывал на стойку. Его классный джеб сразу же стал проблемой для Вахаева. Россиянин пропускал слишком легко. Но на второй минуте раунда ему удалось перевести схватку в партер. Однако стоит отдать должное Тони, который очень быстро сумел выйти из-под пресса чеченского спортсмена и встать. Правда, это было лишь полдела. Мухумат зажал оппонента у сетки и более минуты боролся с ним в стойке. Здесь бойцы донесли друг до друга пару очень неприятных тычков, но в итоге Джонсон сумел разорвать дистанцию и вернуться к удобной для себя стойке. Затем последовала небольшая перестрелка джебами, а после наступила развязка. Тони в очередной раз пробил левый прямой, но на этот раз добавил жёсткий правый. Вахаев откровенно зевнул тяжёлый удар, потерял равновесие и присел. Джонсон понял, что соперник потрясён, повалил его на канвас и очень быстро добил. Таким образом, Тони одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона лиги, попутно наказав соперника за дерзкое поведение до поединка. Как оказалось, бить Джонсона в реальном бою оказалось гораздо тяжелее, чем за пределами клетки.

Стоит отметить, что многие болельщики даже русскоязычного сегмента ММА были рады поражению Вахаева, уж слишком они были разочарованы его поведением до боя.



«Веди себя смиренно и будешь возвышен».

«Вот и получил за свои поступки».

«Не надо было понтоваться».

«Теперь скромнее будет».

«Вахаеву перед боем надо было себя поскромнее вести».

«Понты до добра не доводят», — писали болельщики под видео нокаута на странице АСА в «Инстаграме».



Что же, возможно, такая болезненная осечка и вправду заставит Вахаева переосмыслить своё поведение и сделать необходимые выводы. А пока поздравляем Джонсона с победой, ну а Мухумату желаем скорейшего восстановления.