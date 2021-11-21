Непропорционально крупный китаец провёл роскошный приём. Фанаты заподозрили его в допинге

Даже UFC порой проводит откровенно средние турниры. Чемпионов и топовых бойцов не так много, как кажется: Дана Уайт старается приберегать своих звёзд для номерных бойцовских вечеров. Зачастую «выстреливают» нокауты новичков или ветеранов, но на UFC Vegas 43 этого не случилось – девять из 10 боёв завершились судейскими решениями. Тем не менее посмотреть прошедшей ночью было на что – красивых ударов и упорной борьбы было в избытке. В частности, один из самых интересных поединков провели Шайилан Ноурданбеке и Шон Сориано, дравшиеся в предварительном карде.

Ноурданбеке – китайский полулегковес казахского происхождения. Это был его второй бой в UFC: дебютная схватка сложилась для него неудачно, закончившись судейским поражением от Джошуа Кулибао. Тем не менее непропорционально крупный для своей категории боец явно рассчитывал реабилитироваться в глазах руководителей промоушена. Его соперник, 32-летний американец Шон Сориано, находился ровно в такой же ситуации. Оба спортсмена были максимально мотивированы, что помогло им закатить в Вегасе весьма зрелищное противостояние.

Первый раунд прошёл в достаточно равной борьбе, где на «руках» чуть лучше выглядел Портер. Ему даже удалось поймать китайского спортсмена хорошим ударом навстречу, после которого тот не смог устоять на ногах. Поняв, что в стойке дела пока не идут, Ноурданбеке решил перебраться в партер, где выглядел куда увереннее. Во второй пятиминутке Шайилан уже безоговорочно владел инициативой, пользуясь своим преимуществом в борьбе. Случился и забавный эпизод с тейкдауном: представитель Китая только изобразил попытку пройти в ноги, а его соперник уже неловко упал на четвереньки.

Заключительный раунд был решающим, и Ноурданбеке был твёрдо настроен его не отдавать. Он вёл поединок в доминирующем стиле, рассчитывая победить судейским решением. На 11-й минуте состоялся самый красивый приём турнира: Шайилан поднял своего соперника и шикарно бросил классическим прогибом, известным также под названием «суплекс». Следует отдать Сориано должное – он не только не оказался нокаутирован, но и в целом продолжил уверенно сопротивляться. Только повторить успех Фёдора Емельяненко, который когда-то выстоял после амплитудного слэма и выиграл бой с Кевином Рэндлманом, ему не удалось.

Завидная стойкость не помогла американцу победить – Ноурданбеке спокойно взял верх единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

Правда, для него в победной бочке мёда была и ложка дёгтя. Многие болельщики в комментариях отмечали габариты Ноурданбеке, намекая, что он использует запрещённые препараты.

«Это полулегковес?»

«Это точно боец полулёгкого веса?»

«Этот парень на допинге»

«Полулёгкий вес? Не может быть!»

«Что он принимает?» — писали болельщики ММА.

Действительно, если вспомнить, как в этой категории выглядят те же Макс Холлоуэй, Мовсар Евлоев или Забит Магомедшарипов, появляются вопросы. Впрочем, быть может, боец из Китая просто физически одарён.

Как бы то ни было, Ноурданбеке упрочил своё положение в UFC и теперь может начинать подъём наверх – учитывая набор навыков, у него имеются весьма неплохие перспективы. А вот у Сориано больше нет права на ошибку: если его не уволят из промоушена в ближайшую неделю, в следующем поединке он будет обязан только побеждать. В организации Даны Уайта очень суровые правила.