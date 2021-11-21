Заигрался в борьбу и потерял сознание. Так тролль Хабиба проиграл впервые в карьере. Видео

Cage Warriors является одним из самых известных поставщиков талантов в UFC. Выпускниками этой лиги являются Конор Макгрегор, Майкл Биспинг, Ион Куцелаба и другие бойцы. Одним из ярких проспектов является англичанин Пэдди Пимблетт. Пимблетт дебютировал в профессионалах в возрасте 17 лет, и через год его подписали в Cage Warriors.

К 18 годам у Пэдди было четыре победы в четырех боях. И на пятый поединок ему дали Кэмерона Элса, у которого рекорд 1-1. Обе схватки закончились сабмишеном. А как известно, Плохиш (прозвище Пимблетта — Прим. “Чемпионата”) тоже базовый борец. Поэтому было трудно представить, как они будут рубиться в стойке.

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После короткого размена ударами на первых секундах бойцы начали демонстрировать свои навыки в борьбе. Пока Элс пытался перевести бой в партер через проход в ноги, Пимблетт обхватил руками шею соперника, а ногами — его туловище. Но эта эффектная попытка финишировать досрочно осталась всего лишь попыткой, потому что Кэмерон не дал Пэдди зафиксировать свою шею.



Затем англичанин пытался зацепить ноги Элса для перевода на болевой, однако Кэмерон оказался настолько бдителен, что в ответ поймал опрометчивого Пимблетта на удушающий, а именно на анаконду. После чего Кэмерон прижал Пэдди ближе к канвасу и развернул того на спину. Плохиш оказался в настолько критическом положении, что потерял сознание, как следствие перестал сопротивляться. Рефери Нил Холл заметил это и сразу же остановил поединок, который продлился всего лишь 35 секунд.

Таким болезненным оказалось первое поражение для молодого англичанина. Стоит отдать Пимблетту должное за то, что он продолжил совершенствовать свои навыки в грэпплинге, в результате чего стал чемпионом Cage Warriors. Кроме того, он отточил мастерство в искусстве трэш-тока, в чем мы могли убедиться прошлым летом, когда от англичанина досталось Хабибу Нурмагомедову, в котором он не признал величайшего бойца в истории ММА.

Тем не менее, Пэдди Пимблетт ярко ворвался в UFC, не без проблем нокаутировав в первом раунде Луиджи Вендрамини в очень ярком. Так акции английского бойца выросли в цене, как и его популярность, оцениваемая сотней тысяч новых подписчиков за считанные сутки после дебюта в организации Даны Уайта.