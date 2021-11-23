Цзю разгромил американца и стал чемпионом мира. Последнее золото советского спорта

Этим материалом «Чемпионат» завершает серию публикаций, посвящённых последнему году существования советского спорта. Золотая медаль, которую завоевал Костя Цзю, стала последней в истории СССР. Прости, Советский спорт!

Осень 1991 года. СССР стоит на грани окончательного развала. На тот момент громадная страна пережила парад суверенитетов, неудавшийся августовский путч и провозглашение независимости большинством республик. Немалую часть агонизирующего государства разъедают межэтнические конфликты. Но многое всё ещё продолжает работать по инерции. В том числе и спорт. На все международные соревнования воспитанники советской школы по-прежнему отправляются в составе единой национальной сборной – СССР.

Не исключением стал и чемпионат мира по боксу 1991 года. На соревнования в Сидней (Австралия) наши спортсмены традиционно отправились в статусе одних из фаворитов. Для понимания, на предыдущем первенстве мира, которое прошло в 1989 году в Москве, сборная СССР триумфально выиграла общекомандный зачёт, завоевав 11 медалей, в том числе 5 золотых. Конечно, в 1991 году таких цифр не ждали, да и состав сборной был уже не тот. Но надежды на 2-3 золотые награды были. Одна из них возлагалась на 22-летнего Константина Цзю.

На тот момент уроженец Серова был одним из самых титулованных боксёров в команде. На первенстве мира 1989 года Цзю завоевал бронзу, уступив в полуфинале представителю другой, ныне не существующей страны Андреасу Цюлову из ГДР. Кроме того, в коллекции Цзю были две золотые награды континентального первенства (1989, 1991) и победа на Играх Доброй воли в Сиэтле (1990). Так что надежды на золото в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) были обоснованы.

Свой путь на чемпионате мира в Сиднее Константин начал с 1/8 финала. Здесь он уже во втором раунде остановил мексиканца Альбертано Кабальеро. В четвертьфинале Цзю разбил представителя Пуэрто-Рико Анибаля Асеведо – 29:10. В полуфинале наш боксёр и вовсе показал филигранную работу в защите, пропустив лишь 4 чистых удара, благодаря чему разгромил нигерийца Мозеса Джеймса со счётом 25:4. Таким образом, Цзю пробился в финал первенства мира, став единственным представителем СССР на этом этапе соревнований. За золото Косте предстояла схватка с американцем Верноном Форрестом. 20-летний парень так же уверенно добрался до финала, хотя до турнира не имел слишком громких побед, и его выступление стало в некотором роде сюрпризом. Как бы то ни было, с учётом того, что оба боксёра до финала прошлись по соперникам словно катком, все ожидали близкого и конкурентного поединка. Но это, видимо, совершенно не входило в планы нашего спортсмена.

С первых секунд Костя обозначил работу первым номером. Значительно уступая сопернику в росте (12 см), Цзю с ходу принялся прессинговать его и искать удобную для себя дистанцию. Форрест поначалу работал по классике и пытался держать противника на дистанции. Но в конце концов не выдержал и принял манеру, навязываемую Костей. Вернон начал махаться с оппонентом на средней и ближней дистанции, где откровенно проигрывал быстрому на руках Цзю. В перерыве между раундами Форреста эмоционально накачали. Старт второй трёхминутки он провёл в роли первого номера, даже отметившись яркими комбинациями.

Но наш боксёр выдержал этот натиск, а затем снова за счёт скорости начал обыгрывать Форреста. Костя постоянно заставлял соперника промахиваться. Филигранные, едва уловимые движения Цзю головой и спиной приводили к тому, что американец проваливался в атаке и махал по воздуху, вслед за промахом тут же шла разящая и точная атака от Кости. С каждой секундой советский боксёр действовал всё увереннее. Создавалось ощущение, что он даже не уставал. Перед третьим раундом Цзю не садился на стульчик, в то время как Форрест с трудом пытался отдышаться после разгромного для себя отрезка.

На старте третьего раунда Форрест снова пытался взять своё с наскока. Но Цзю такие кавалеристские атаки не пугали. Он спокойно выдержал натиск американца, а затем снова начал перебивать его в игровой манере. Более того, в последнем раунде Костя великолепно работал на ногах и закручивал Форреста так, что тот порой даже не видел атак соперника. В итоге всё свелось к деклассирующей победе, Костя разгромил соперника со счётом 32:9 и стал чемпионом мира. Золотая медаль стала единственной для сборной СССР на первенстве мира в Сиднее и последней в истории на международных соревнованиях.

После этого на обломках СССР начали создаваться отдельные государства и, соответственно, их сборные. На Олимпиаде-1992 боксёры ещё выступали в Объединённой команде СНГ. А далее все бились под знамёнами своих федераций. После победы Цзю в 1991 году Россия ждала следующего золота чемпионата мира долгие 4 года. Награды высшей пробы из Берлина привезли Раимкуль Малахбеков и Алексей Лезин.

Что касается Цзю, то для него та поездка в Сидней стала судьбоносной. В Австралии восхитились талантом боксёра, и именно там очень скоро он начал профессиональную карьеру, в ходе которой добился наивысших достижений и стал абсолютным чемпионом мира.

К слову, впоследствии чемпионом мира в двух весовых категориях среди профессионалов стал и Вернон Форрест. Однако его жизнь трагически оборвалась 12 лет назад. В 2009 году американец погиб в результате вооружённого ограбления.