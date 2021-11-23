Емельяненко — самый востребованный боец России. Ещё летом он не мог встать с кровати

24 июля 2020 года Александр Емельяненко сенсационно проиграл Магомеду Исмаилову, который ради боя даже поднялся в тяжёлый вес. Емельяненко-младшего буквально деклассировали: в третьем раунде поединок остановил судья, устав смотреть на избиение Александра. На следующий день по интернету распространилось видео с проигравшим бойцом: Емельяненко был абсолютно пьян и держался на ногах только усилиями приятелей. Вернувшись домой, спортсмен продолжил кутить на полную катушку, пропав из публичного поля.

В первой половине 2021 года казалось, что карьера Александра закончена. По редким новостям становилось ясно, что он продолжает опасную дружбу с алкоголем. Пару раз Емельяненко появлялся в публичных местах: на обрюзгшего и плохо соображающего бойца было сложно смотреть. Даже после того, как Александр угодил в колонию, не было такого ощущения полной безнадёги по поводу его судьбы. Поражение от полутяжеловеса, длительный запой, преодоление 40-летней планки – казалось, что такие препятствия уже не преодолеть.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце лета Емельяненко всё-таки начал постепенно приходить в себя. Ему помогали близкие люди и менеджер Азамат Бостанов: без активной поддержки спортсмен точно не выбрался бы из той глубокой ямы, которую сам себе вырыл. Поначалу Александр даже не мог самостоятельно встать с кровати, не то что приступить к физическим нагрузкам. Бойца везде водили под руки, особенно тяжело давались ему подъёмы на лестницу. На видео можно увидеть, что Емельяненко с трудом управлялся с обычной вилкой – пальцы утратили подвижность.

Спортсмен всё же приступил к тренировкам, понемногу повышая нагрузку. Лишний вес уходил медленно, не быстрее улучшалась и физическая форма. Однако громкое имя Емельяненко не забыли, и ему сразу пришло первое предложение. С Александром захотел подраться популярный блогер Артём Тарасов. Формат «кулачный бой», разница в весе, откровенная «фриковость» поединка – всё это не волновало Емельяненко, который хотел побыстрее вернуться в строй. И возвращение состоялось: Александр выглядел очень тускло, не сумел до конца согнать живот (124 килограмма – Прим. «Чемпионата») и с трудом победил 86-килограммового блогера.

Неказистый бой никак не ударил по акциям Емельяненко-младшего. Поняв, что ветеран согласен драться даже с сомнительными с точки зрения спорта персонажами, контракты посыпались один за другим. Встретиться с бойцом захотели сразу несколько известных личностей, включая бойца Вячеслава Дацика, рэпера Джигана и даже 60-летнего Никиту Джигурду. В какой-то момент показалось, что уделом Александра останутся лишь фрик-бои. Обидно, учитывая, что Фёдор Емельяненко продолжает драться на самом высоком уровне.

Однако вскоре выяснилось, что брат Последнего Императора вовсе не закончил с «нормальным» спортом. Внезапно он согласился выйти на замену Вячеславу Василевскому и подраться с Марсио Сантосом – весьма крепким бойцом, пусть и второго эшелона. Короткое уведомление и отсутствие тренировочного лагеря ничуть не испугало Емельяненко-младшего. И вот мы уже слышим разговоры про потенциальную встречу с Александром Шлеменко, а Шторм при всём уважении к певцам и блогерам – это настоящая икона ММА.

Сейчас 40-летний Емельяненко – самый востребованный боец в мире российских единоборств. Он готов драться чуть ли не каждый месяц, а промоутеры стоят в очереди: ведь Александр готов проводить как поединки уровня поп ММА, так и полноценные встречи с профессионалами. Ветеран отлично зарабатывает: за бой с Тарасовым он получил около 10 миллионов рублей, при этом спортсмен параллельно ещё и занимается рекламой. Не исключено, что по уровню заработка Александр сейчас даже опережает своего брата Фёдора, дерущегося очень редко.



Секрет достаточно прост. В отличие от родственника, Емельяненко-младший заработал себе имя не только в ринге/октагоне. Скандалы, отсидка и другие «приключения» придали Александру огромную популярность, каким бы странным это ни показалось. Всем интересно посмотреть, как будет драться боец с таким непростым бэкграундом. Емельяненко это понимает и правильно себя раскручивает: по количеству подписчиков в «Инстаграме» он точно обходит брата. За Александра сейчас можно только порадоваться – его карьера переживает настоящий ренессанс. Если обойдётся без загулов, то он уйдёт на пенсию очень богатым человеком.