Бойцы кусаются, отец выходит за сына. Что вообще происходит?

Смешанные единоборства давно набрали огромную популярность в большинстве стран мира. Польша не исключение: там сейчас царит настоящий культ ММА, в спортивные секции записываются десятки тысяч ребят. У молодёжи есть отличные примеры успеха – Ян Блахович и Йоанна Енджейчик вписали свои имена в историю UFC, завоевав чемпионские пояса. В большинстве промоушенов мира польские бойцы находятся на заметных ролях, но и в самой Польше с организацией ММА всё в полном порядке.

Разумеется, самый известный местный промоушен – это KSW. Эти ребята умеют собирать по 60 тысяч зрителей на бойцовских вечерах, но не стесняются и откровенного трэша. На пресс-конференциях там регулярно происходят драки, болельщицы могут станцевать стриптиз на трибунах, а в октагоне порой встречаются далёкие от спорта люди. Но ещё «круче» выступает организация Fame MMA, делающая ставку на откровенно фриковые бои. Несколько дней назад она провела очередной турнир, поразивший даже опытных спортивных болельщиков.



До определённого момента шоу выглядело достаточно адекватным, поединки профессионалов шли один за другим. Но последний бой резко выбился из общего ряда. Там встречались малоизвестный 32-летний Аркадиуш Танкула и 52-летний Яцек Мурански. Как оказалось, Мурански вообще не должен был драться: он вышел на замену своему сыну, который получил травму. Мурански-старший никогда не участвовал в профессиональных поединках, но ему, следуя «правилам» промоушена, всё равно одобрили заявку. Отличное начало!

Но самое интересное началось дальше. Специально для боя в обычный октагон занесли маленькую квадратную клетку диаметром около 2,74 метра. Да, вы правильно прочитали – меньше трёх метров в ширину и в длину. Для сравнения: традиционный октагон в диаметре имеет чуть больше девяти метров. Таким образом, Танкуле и Мурански пришлось реализовывать на практике знаменитое выражение «драка в телефонной будке». Разумеется, сама схватка полностью соответствовала своему бэкграунду.

Более молодой Танкула сразу начал жёстко прессинговать Мурански, который принял значительный урон. Пропустив несколько жёстких ударов в голову, ветеран попытался перевести бой в партер. В целом тактика верная, учитывая, что в подобной «будке» бежать просто некуда. Однако в партере Яцек вёл себя откровенно неспортивно: сначала откровенно хватался за сетку, а потом и вовсе покусал оппонента! После пары предупреждений судья признал Мурански проигравшим, что было абсолютно логично.

Права на видео принадлежат Fame MMA S.A.

Концовка стала достойным завершением боя, в котором было странно абсолютно всё. Замена сына на отца, укусы, клетка «метр на метр» – такое сложно ещё где-то увидеть. Неудивительно, что зрители в восторге: у Fame MMA больше 1,2 млн подписчиков в «Инстаграме», что по меркам регионального промоушена весьма солидный показатель. Бои разнообразных «чудаков» имели популярность ещё тысячу лет назад, так почему же сейчас должно быть иначе? Поп ММА становятся частью нашей культуры. И от этого никуда не уйти.