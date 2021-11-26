Американец застыл после пропущенного удара, а через мгновение пугающе упал. Видео

В ночь с 27 на 28 ноября в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступит абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес. Это будет первый бой американца гондурасского происхождения с момента неоднозначной победы над Василием Ломаченко. Соперником Теофимо станет малоизвестный австралиец греческого происхождения Джордж Камбосос. Этот бой срывался несколько раз, и вот теперь, кажется, уже ничто не помешает его проведению.

Разумеется, фаворитом схватки является Лопес. На стороне Теофимо скорость, физическая сила, отличная техника, опыт больших боёв и, конечно, его ударная мощь. В преддверии долгожданного поединка мы решили вспомнить именно об ударной мощи Лопеса. 75% своих побед он добыл досрочно. Но, безусловно, самый яркий нокаут в карьере он оформил в декабре 2018 года, когда бился с Мэйсоном Менардом.

Та дуэль прошла в андеркарде поединка Василия Ломаченко с Хосе Педрасой. Лопес к тому моменту был боксёром, просто подающим надежды. В его активе были 9 побед в 9 поединках и один бой за региональный титул. Теперь же его выводили на схватку с опытнейшим Мэйсоном Менардом, в активе которого было 34 победы в 37 поединках. В послужном списке американца были такие имена, как Раймундо Бельтран и Дэвин Хэйни. Да, он им проиграл, но факт того, что Менард добрался до таких соперников, говорил уже о многом. Теперь Мэйсон должен был проэкзаменовать перспективного Теофимо. На кону в этом бою стояло два вакантных региональных титула.

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Менард, очевидно, полагался на свой громадный опыт. Но с мощным и всегда дерзким Лопесом это не работает. На стартовую разведку Теофимо потратил всего 20 секунд, а дальше перешёл в решительное наступление. Мощный правый кросс заставил Менарда отступить к канатам, где Мэйсон пропустил ещё несколько ударов. Выйдя из угла, жертва Лопеса снова пропустил хороший правый и очень быстрый апперкот. А через какой-то миг случилась и развязка. Лопес провёл тяжёлый полукрюк справа, который пришёлся в область виска Менарда. Тот на мгновение застыл, подался вперёд, а после пугающе рухнул на канвас, при этом ноги Мэйсона подёргивались, что заставило реально переживать за него. Это был чистый нокаут, который показал, что в кулаках Лопеса уже тогда, когда парню был 21 год, крылась воистину разрушительная сила. На победу американец гондурасского происхождения потратил 44 секунды, она до сих пор остаётся самой быстрой в его профессиональной карьере.

Уже через год после того триумфа, проведя ещё три успешных схватки, Лопес вышел на титульный бой и нокаутировал Ричарда Комми, впервые став чемпионом мира. После были уже упомянутая победа над Ломаченко и звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в этом статусе он выступит в предстоящие выходные, когда схлестнётся с Камбососом. Теофимо обещает, что этот поединок закончится уже в первом раунде. Что же, вспоминая дуэль Лопеса с Менардом, в эти слова можно и поверить.