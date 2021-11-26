Неумелая драка или воплощение ММА? Два британца молотили друг друга, словно в пабе

Споры о том, какой стиль предпочтительнее в смешанных единоборствах, не утихают по сей день. Кто-то считает, что идеальная комбинация – это базовый борец с поставленным ударом, другие уверены, что лучшим чемпионом станет ударник с чёткой защитой от тейкдаунов. Но и те и другие, как правило, любят видеть в октагоне настоящую «зарубу» — жёсткий размен ударами, когда бойцы забывают про оборону и отчаянно стремятся нокаутировать друг друга. Именно таким получился поединок между англичанином Натаниэлем Вудом и валлийцем Джошем Ридом.
Два британца встретились 16 сентября 2017 года в рамках турнира Cage Warriors FC 86. Оба спортсмена успели создать себе имя в промоушене, добившись значимых успехов. Вуд тогда шёл на серии из трёх выигранных поединков, Рид и вовсе был «небитым» бойцом с рекордом 7-0. Фаворита выделить было сложно: Натаниэль чуть лучше работал в стойке, у Джоша имелся более широкий арсенал в партере. Большая часть экспертов считала, что победителем выйдет тот боец, который навяжет удобный для себя стиль. Это удалось сделать Вуду, известному под прозвищем Проспект.
Поединок, который длился меньше двух с половиной минут, полностью прошёл в стойке. Соперники сразу начали обстреливать друг друга тяжёлыми ударами и быстро решились на размен, после которого бой начал больше напоминать обыкновенную драку. Инициативой поначалу владел Рид, которому удавалось доставать англичанина размашистыми ударами. Вскоре Вуд оказался зажат у сетки, где ему приходилось буквально «выживать». Однако многоопытный рефери Марк Годдард не останавливал бой, тщательно отслеживая состояние бойцов.
Валлиец продолжал наседать, причём атаковал только руками. Натаниэля же выручал «боксёрский маятник», с помощью которого он избегал большей части ударов, которые в огромном количестве выбрасывались в его сторону. Постепенно Рид начал выдыхаться, и Вуд сразу поймал его встречным попаданием. Джош покачнулся, и тут настало время Проспекта: англичанин начал вбивать жёсткие апперкоты в челюсть «поплывшего» оппонента. Годдард, идеально контролирующий ситуацию, мгновенно остановил поединок. Победа техническим нокаутом!
Бой не остался в Великобритании незамеченным: любители ММА обсуждали увиденное ещё несколько дней. Большинство болельщиков были в восхищении, но некоторые зрители отметили, что схватка больше походила на «пьяную драку в пабе». Другая часть комментаторов отметила, что у Вуда имеются проблемы с защитой, которые непременно скажутся в дальнейшем. Это оказалось правдой: 15 февраля 2020 года Натаниэль был жёстко нокаутирован Джоном Додсоном. Однако англичанин по-прежнему уверен, что выиграет чемпионский пояс UFC. Удастся ли ему добиться цели – покажет время.
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