Александр Емельяненко возвращается в ММА. Первый бой после трёпки от Исмаилова. LIVE!

27 ноября в Сыктывкаре пройдёт турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 106. Изначально предполагалось, что в его главном событии сойдутся Вячеслав Василевский и Марсио Сантос. Но менее чем за две недели до шоу всё резко поменялось. Василевский снялся с турнира. На замену ему оперативно подыскали легенду ММА Александра Емельяненко. Саша согласился на поединок за 9 дней до его проведения, таким образом, ещё недавно вовсе растренированный боец решил рискнуть и принять серьёзный вызов.
Да, разница в весе между бойцам существенная. Но стоит напомнить, что Емельяненко последний раз по правилам ММА бился более года назад и разгромно проиграл Магомеду Исмаилову. Сейчас нас ждёт возвращение Александра в смешанные единоборства. Чем закончится такое приключение? Все подробности боя — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бикрев дал прогноз на бой Александр Емельяненко — Марсио Сантос
Российский боец ММА Дмитрий Бикрев в эксклюзивном комментарии «Чемпионату» поделился ожиданиями от схватки. По его мнению, Александр совершенно не готов к столь серьёзному сопернику, как Сантос.
«Ожиданий от боя Емельяненко — Сантос никаких, главное, чтобы всё печально не закончилось. Мой прогноз — Емельяненко проиграет, думаю, он совсем не готов. История будет такая же, как с Магой Исмаиловым», — сказал Бикрев.
Емельяненко проведёт первый бой по правилам ММА за 16 месяцев
Напомним, что Александр последний раз дрался в ММА 24 июля 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Магомеду Исмаилову, после чего ушёл в затяжной загул. Вернуться в спорт ему удалось лишь в сентябре 2021 года, да и то во фрик-формат.
Тогда он провёл бой на голых кулаках с блогером Артёмом Тарасовым и одержал победу. Сейчас Емельяненко пребывает в более лучшей физической форме, но и его соперник — настоящий боец. Так что интриги в противостоянии хоть отбавляй.
Александр Емельяненко оказался тяжелее Марсио Сантоса на 11 кг
26 ноября бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Александр ожидаемо перевесил оппонента, который обычно выступает в среднем весе. В канун схватки Емельяненко потянул на 115 кг, в то время, как вес Сантоса, составил 104 кг.
Где смотреть трансляцию боя Александр Емельяненко — Марсио Сантос
Прямая трансляция турнира будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало трансляции из Сыктывкара ожидается в 20:55 по московскому времени.
Когда бой Александра Емельяненко с Марсио Сантосом
Поединок Александра Емельяненко с Марсио Сантосом начнётся не ранее 22:00 по московскому времени. Бой возглавит турнир по смешанным единоборствам в Сыктывкаре.
- 27 ноября 2021
-
12:19
-
11:53
-
10:58
-
10:03
-
09:33
-
00:28
-
00:03
- 26 ноября 2021
-
22:44
-
21:59
-
20:45
-
19:57
-
18:50
-
17:39
-
17:10
-
16:41
-
16:26
-
15:25
-
15:05
-
14:54
-
14:39
-
14:05
-
13:52
-
13:15
-
12:24
-
11:38
-
11:14
-
10:19
-
09:51
-
09:23
-
00:00
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
22:32
-
22:17
-
21:34
-
20:55