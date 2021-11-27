Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Емельяненко — Марсио Сантос, онлайн-трансляция, где смотреть бой, 27 ноября 2021 года

Александр Емельяненко возвращается в ММА. Первый бой после трёпки от Исмаилова. LIVE!
Микаил Гусейнов
Комментарии
Саша рискнул карьерой и согласился на поединок за 9 дней до турнира.

27 ноября в Сыктывкаре пройдёт турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 106. Изначально предполагалось, что в его главном событии сойдутся Вячеслав Василевский и Марсио Сантос. Но менее чем за две недели до шоу всё резко поменялось. Василевский снялся с турнира. На замену ему оперативно подыскали легенду ММА Александра Емельяненко. Саша согласился на поединок за 9 дней до его проведения, таким образом, ещё недавно вовсе растренированный боец решил рискнуть и принять серьёзный вызов.

Да, разница в весе между бойцам существенная. Но стоит напомнить, что Емельяненко последний раз по правилам ММА бился более года назад и разгромно проиграл Магомеду Исмаилову. Сейчас нас ждёт возвращение Александра в смешанные единоборства. Чем закончится такое приключение? Все подробности боя — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Когда бой Александра Емельяненко с Марсио Сантосом
Live Микаил Гусейнов

Бикрев дал прогноз на бой Александр Емельяненко — Марсио Сантос

Российский боец ММА Дмитрий Бикрев в эксклюзивном комментарии «Чемпионату» поделился ожиданиями от схватки. По его мнению, Александр совершенно не готов к столь серьёзному сопернику, как Сантос.

«Ожиданий от боя Емельяненко — Сантос никаких, главное, чтобы всё печально не закончилось. Мой прогноз — Емельяненко проиграет, думаю, он совсем не готов. История будет такая же, как с Магой Исмаиловым», — сказал Бикрев.

11:04 Микаил Гусейнов

Емельяненко проведёт первый бой по правилам ММА за 16 месяцев

Напомним, что Александр последний раз дрался в ММА 24 июля 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Магомеду Исмаилову, после чего ушёл в затяжной загул. Вернуться в спорт ему удалось лишь в сентябре 2021 года, да и то во фрик-формат.

Тогда он провёл бой на голых кулаках с блогером Артёмом Тарасовым и одержал победу. Сейчас Емельяненко пребывает в более лучшей физической форме, но и его соперник — настоящий боец. Так что интриги в противостоянии хоть отбавляй.

Емельяненко — самый востребованный боец России. Ещё летом он не мог встать с кровати Емельяненко — самый востребованный боец России. Ещё летом он не мог встать с кровати
11:02 Микаил Гусейнов

Александр Емельяненко оказался тяжелее Марсио Сантоса на 11 кг

26 ноября бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Александр ожидаемо перевесил оппонента, который обычно выступает в среднем весе. В канун схватки Емельяненко потянул на 115 кг, в то время, как вес Сантоса, составил 104 кг.

11:02 Микаил Гусейнов

Где смотреть трансляцию боя Александр Емельяненко — Марсио Сантос

Прямая трансляция турнира будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало трансляции из Сыктывкара ожидается в 20:55 по московскому времени.

11:02 Микаил Гусейнов

Когда бой Александра Емельяненко с Марсио Сантосом

Поединок Александра Емельяненко с Марсио Сантосом начнётся не ранее 22:00 по московскому времени. Бой возглавит турнир по смешанным единоборствам в Сыктывкаре.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021