Саша рискнул карьерой и согласился на поединок за 9 дней до турнира.

Александр Емельяненко возвращается в ММА. Первый бой после трёпки от Исмаилова. LIVE!

27 ноября в Сыктывкаре пройдёт турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 106. Изначально предполагалось, что в его главном событии сойдутся Вячеслав Василевский и Марсио Сантос. Но менее чем за две недели до шоу всё резко поменялось. Василевский снялся с турнира. На замену ему оперативно подыскали легенду ММА Александра Емельяненко. Саша согласился на поединок за 9 дней до его проведения, таким образом, ещё недавно вовсе растренированный боец решил рискнуть и принять серьёзный вызов.

Да, разница в весе между бойцам существенная. Но стоит напомнить, что Емельяненко последний раз по правилам ММА бился более года назад и разгромно проиграл Магомеду Исмаилову. Сейчас нас ждёт возвращение Александра в смешанные единоборства. Чем закончится такое приключение? Все подробности боя — в онлайн-трансляции «Чемпионата».