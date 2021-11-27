Летящее колено остановлено хуком в челюсть. Так японец получил титульник в Bellator

3 декабря состоится турнир Bellator 272, который возглавит поединок между чемпионом в легчайшем весе Серджио Петтисом и чемпионом Rizin и экс-чемпионом Bellator Кёдзи Хоригучи. Японец провёл всего лишь один поединок в организации Скотта Кокера, и он состоялся летом 2019 года. Тогда он в пятираундовом бою одолел Дэрриона Колдуэлла и стал чемпионом сразу же в двух организациях. Однако из-за разрыва крестообразных связок Кёдзи освободил два пояса и пропустил почти весь 2020 год.

После реабилитации в последний день 2020 года Кёдзи вышел в ринг на турнире Rizin против Кая Асакуры, которому он проиграл нокаутом за минуту с небольшим в августе 2019-го. В первом бою на кону ничего не стояло, зато в рематче стоял чемпионский титул, которым владел Асакура.

Видео доступно на канале RIZIN FIGHTING FEDERATION в Youtube. Права на видео принадлежат RIZIN FIGHTING FEDERATION

В отличие от первого поединка, второй начался очень осторожно на дальней дистанции. Хоригучи, который уступал Асакуре 7 см роста, поначалу разбивал своего соперника только лоу-киками, не разрывая дистанцию. Видимо, флешбэки того нокаута прочно закрепились в памяти Кёдзи. Однако тактика лоу-киков оправдала себя в полной мере. И в начале третьей минуты Асакура не мог прочно стоять на двух ногах, немного прихрамывая. Всё дело в том, что Хоригучи одним из своих ударов в голень посадил своего соперника.

Кёдзи пытался добить Кая через его слабое место, однако Асакура отводил левую ногу назад, когда Хоригучи наносил лоу-кик. Затем на протяжении некоторого времени экс-чемпион гонял своего соперника вдоль ринга. И так как до конца раунда оставалось более двух минут, Асакура решил перейти в атаку и исполнить летящее колено. Однако Кёдзи был готов к такому развитию событий и оборвал этот полёт правым хуком в челюсть. Потрясенный Кай пытался спастись в клинче, но Хоригучи добавил ещё два правых боковых, отправив Асакуру на канвас, где его сразу же добили. Поэтому рефери закономерно остановил поединок.

Таким образом, Кёдзи Хоригучи отомстил своему визави за нокаут в первой встрече и вернул себе чемпионский пояс Rizin в легчайшем весе. После этого нокаута руководство Bellator решило дать японцу ещё один тайтл-шот. В прошлый раз ему удалось стать чемпионом в двух организациях. А позволит ли Серджио Петтис этому случиться, мы узнаем очень скоро. Осталось ждать недолго.