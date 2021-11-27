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Удар в стиле Майка Тайсона, жёсткий нокаут, видео, Cage Warriors промоушен

«Французы тоже умеют драться». Леблонд нокаутировал соперника в стиле Майка Тайсона
Александр Фролов
Леблонд нокаутировал соперника в стиле Тайсона
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Даррен О'Горман пропустил удар с левой и потерял сознание. Его увезли в больницу.

У крупного британского промоушена Cage Warriors есть своя специфика. Он не только поставляет в UFC высококлассных бойцов вроде Конора Макгрегора и Майкла Биспинга, но и славится «конвейером» красивых нокаутов. Зрители на Туманном Альбионе не особо жалуют борьбу, поэтому большинство спортсменов старается соответствовать местным вкусам, устраивая настоящие «перестрелки» в октагоне. Не стала исключением и встреча между французом Николасом Леблондом и ирландцем Дарреном О'Горманом, которая наверняка войдёт в топ-5 самых эффектных боёв Cage Warriors 2021 года.

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Изначально от поединка двух откровенных середняков смешанных единоборств не было значительных ожиданий. Как у Леблонда, так и у его соперника за всю профессиональную карьеру не насчитывалось ни одной победы нокаутом. Оба спортсмена больше полагались на работу в партере, что, впрочем, не спасало их от регулярных поражений. Но в интервью как Николас, так и Даррен пообещали, что подарят британским болельщикам шикарное зрелище. Стоит признать – парни не обманули, сумев «прыгнуть выше головы».

Первый раунд получился весьма зрелищным – базовые борцы полностью исключили партер, жёстко работая в стойке. Как Леблонд, так и О'Горман успевали побывать в подобии «стоячих нокдаунов», но развить добытый успех им не удавалось. Вторая пятиминутка уже началась с жёстких попаданий француза, который вдобавок уверенно переигрывал оппонента «на ногах». На четвёртой минуте Николас зажал ирландца у сетки и после серии обманных движений пробил левым боковым ударом точно в челюсть Даррена. Тот кинематографично рухнул, оказавшись в глубочайшем нокауте.

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Добивание явно не потребовалось: даже со стороны было видно, что О'Горман надолго потерял сознание. К нему бросились медики, но привести ирландца в чувство не удавалось ещё несколько минут. Проигравшего оперативно отправили в больницу, где, к счастью, врачи не нашли у него серьёзных повреждений. Следует отдать должное и французскому спортсмену, который, видя состояние нокаутированного соперника, не стал бурно праздновать свою победу, ограничившись скромно поднятыми руками.

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Эффектное завершение поединка привлекло немалое внимание поклонников смешанных единоборств. Они выражали восхищение в социальных сетях, отмечали сходство решающего удара с лучшими нокаутами Майка Тайсона, но самым популярным стал комментарий зрителя под псевдонимом NewMMA: «Французы тоже умеют драться! Никогда бы не подумал». После красивой победы Леблонд успел провести ещё один бой, уступив Люку Шэнксу единогласным решением судей. О'Горман больше в октагон не выходил, однако не собирается завершать карьеру.

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