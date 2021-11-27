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AMC Fight Nights 106: Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу в первом раунде из-за грубой ошибки, видео

Емельяненко вспомнил своё самбистское прошлое. Это стало роковой ошибкой
Денис Дорофеев
Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу
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Александр забыл, что перед ним обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу.

Александр Емельяненко допустил ожидаемое поражение от Марсио Сантоса в первом раунде удушающим приёмом в главном бою турнира Fight Nights 106. Сантос не отличается от большинства бразильских бойцов и владеет чёрным поясом по джиу-джитсу. Поэтому тактика Емельяненко была проста и очевидна с поправкой на габариты. Напомним, вес Саши 115 кг, а рост – 199 см. Марсио оказался легче Емельяненко на 11 кг и на 20 см ниже.

Права на видео принадлежат AMC Fight Night. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» промоушена.

Таких соперников надо бить и ронять. Но проблема 40-летнего россиянина заключалась в том, что он уступал бразильцу практически по всем компонентам, особенно в скорости. Там небо и земля. Из-за этого Емельяненко не мог попасть в своего оппонента, потому что тот постоянно двигался, суетился и, разумеется, сам выбрасывал удары. Поэтому Александр внезапно вспомнил про свои корни, а именно про три победы на чемпионате мира по самбо. Дальше мы увидели зацеп в исполнении нашего бойца, который стал началом конца для Емельяненко.

Емельяненко сдался в первом раунде. Зачем вообще выходил? Видео Емельяненко сдался в первом раунде. Зачем вообще выходил? Видео

Сначала Марсио играючи выбрался из удержания, а затем и из удушающего, откуда он сделал перевод на болевой на ногу. Стоит отдать должное Саше за то, что не разучился выбираться из таких приёмов. Но возраст вкупе с неповоротливостью окончательно загубили ему весь бой, и поэтому он не смог выбраться из удержания, где его легко задушили.

Это катастрофа!!! Мелкий бразилец задушил Сашу Емельяненко в первом раунде Это катастрофа!!! Мелкий бразилец задушил Сашу Емельяненко в первом раунде

Да, поражение Емельяненко читалось. Но он мог простоять первый раунд и в теории даже выиграть его. Александр вышел в октагон в ужасных кондициях и мог это нивелировать тем, что невозможно пропить ни при каких обстоятельствах. Это нокаутирующий удар. Вместо этого он сам залез в капкан бразильца и не смог выбраться из него. Тактическое поражение налицо. Наверное, из-за этого Емельяненко попросил Марсио о реванше. Потому что в следующий раз он не только постарается подтянуть кардио, чтобы хотя бы дотянуть до второго раунда, но и заодно нокаутировать бразильца.

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