Что делать дальше Александру Емельяненко
Переход в поп-ММА — один из оптимальных вариантов для Емельяненко после поражения от Марсио Сантоса. Можно хорошо заработать и поднять шумиху вокруг своего имени. Кто может стать соперником?
Хасбик
Будет мегапопулярное и обсуждаемое событие при всей несерьёзности боя.
Абдурозик
Если не получится договориться с Хасбиком.
Никита Джигурда
Человек, который активно зашёл в поп ММА. Готов продолжать в том же духе.
Отар Кушанашвили
Закрыл ипотеку после боя с Джигурдой. Не откажется ещё раз хорошо подзаработать.
Шура
Интересная яркая личность.
Джиган
Не составит проблем договориться.
Корней Тарасов
Емельяненко уже дрался с Артёмом Тарасовым. Бой с его братом — промежуточный вариант, если не хочется слишком глубоко погружаться в поп ММА.
Что делать дальше Александру Емельяненко
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