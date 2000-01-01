Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Что делать дальше Александру Емельяненко
Что делать дальше Александру Емельяненко
Переход в поп-ММА — один из оптимальных вариантов для Емельяненко после поражения от Марсио Сантоса. Можно хорошо заработать и поднять шумиху вокруг своего имени. Кто может стать соперником?
AMP-версия
Хасбик
Хасбик
Будет мегапопулярное и обсуждаемое событие при всей несерьёзности боя.
Абдурозик
Абдурозик
Если не получится договориться с Хасбиком.
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Человек, который активно зашёл в поп ММА. Готов продолжать в том же духе.
Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили
Закрыл ипотеку после боя с Джигурдой. Не откажется ещё раз хорошо подзаработать.
Шура
Шура
Интересная яркая личность.
Джиган
Джиган
Не составит проблем договориться.
Корней Тарасов
Корней Тарасов
Емельяненко уже дрался с Артёмом Тарасовым. Бой с его братом — промежуточный вариант, если не хочется слишком глубоко погружаться в поп ММА.
Что делать дальше Александру Емельяненко
Читайте также
Бодибилдер Пискун нокаутировал журналиста Бурчака
Шара Буллет нокаутировал бразильца ударом пятки
Лопес проиграл Камбососу и лишился всех титулов
Александр Емельяненко – Марсио Сантос
Александр Емельяненко проиграл Марсио Сантосу
Емельяненко досрочно уступил Марсио Сантосу
© championat.com 2000–2021