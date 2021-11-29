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Уличные бои «стенка на стенку» на бойцовском турнире в Польше

Уличные бои на кулаках «стенка на стенку» легализованы в Польше. Зрители приняли на ура
Денис Дорофеев
Уличные бои «стенка на стенку»
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Думали, что креатив польских организаторов ограничится боями в маленькой клетке?

В России активно развивается направление поп-ММА и не так давно легализовали бои на голых кулаках, которые теперь входят в сферу влияния федерации бокса России. В Штатах, как известно, из индустрии развлечений очень выделяется реслинг. И вдобавок к этому там набирают обороты бои на кулаках, которые реализуются на площадке Bare Knuckle FC, где выступают известные бойцы: Артём Лобов, Пол Малиньяджи, Пэйдж Ванзант и многие другие. А вот Польша, глядя на это всё, решила пойти, как у нас принято говорить, своим особым путём.

Ранее вы могли видеть, как в этой стране провели бойцовский турнир в клетке площадью 7,5 квадратных метров, где бойца подменил его 52-летний отец, что не противоречило регламенту. И это оказалось не самым трэшовым мероприятием, организованным на польской земле. Если вы смотрели фильм «Хулиганы Зеленой улицы» или «Околофутбола», то вам должны быть знакомы драки «стенка на стенку».

Бойцы кусаются, отец выходит за сына. Что вообще происходит? Бойцы кусаются, отец выходит за сына. Что вообще происходит?

Именно в Польше додумались легализовать бои такого характера в рамках турнира The War 3. В одном из боёв сошлись две команды по пять человек. Названия вам вряд ли о чём-то скажут, но поединок вышел очень насыщенным и скоротечным. Изначально бойцы дрались один на один. Не знаем, откуда их взяли, но мы не удивимся, если окажется, что на турнир привели какую-то уличную группировку или футбольных ультрас. Всё дело в качестве схватки, которое они выдали. Она напоминала не бой боксёров-разрядников, а мордобой, где участники откровенно опускали голову, чтобы не пропустить лишнего, и, возможно, ещё закрывали глаза.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Но как же предотвратить тяжелые последствия? На такую схватку отрядили трёх рефери, чтобы можно было своевременно оттянуть бойца. Однако с задачей избежать добивание судьям не удалось справиться в полной мере, так как один из спортсменов переусердствовал, добивая лежащего оппонента, который уже вообще никак не сопротивлялся. Эти поединки подразумевают выбывание поверженных бойцов, вследствие чего одна из команд остаётся в меньшинстве. Таким образом, на одного человека могло приходиться по два, а то и по три оппонента, что не было запрещено регламентом, если он, конечно же, был.

В итоге после совместного группового добивания последнего соперника бой закончился. Длительность этого мордобоя составила буквально одну минуту. Кроме того, в рамках бойцовского вечера были представлены турниры на выбывание по К-1 из 8 человек и боксу из 4 участников, а также бой на голых кулаках 3х3 среди женщин. Не знаем, кем организаторы вдохновлялись — околофутбольными махачами или командными матчами по реслингу, но им удалось собрать свою аудиторию и впечатлить её. Уверены, что про эти бои мы услышим ещё не раз.

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