Уличные бои на кулаках «стенка на стенку» легализованы в Польше. Зрители приняли на ура

В России активно развивается направление поп-ММА и не так давно легализовали бои на голых кулаках, которые теперь входят в сферу влияния федерации бокса России. В Штатах, как известно, из индустрии развлечений очень выделяется реслинг. И вдобавок к этому там набирают обороты бои на кулаках, которые реализуются на площадке Bare Knuckle FC, где выступают известные бойцы: Артём Лобов, Пол Малиньяджи, Пэйдж Ванзант и многие другие. А вот Польша, глядя на это всё, решила пойти, как у нас принято говорить, своим особым путём.

Ранее вы могли видеть, как в этой стране провели бойцовский турнир в клетке площадью 7,5 квадратных метров, где бойца подменил его 52-летний отец, что не противоречило регламенту. И это оказалось не самым трэшовым мероприятием, организованным на польской земле. Если вы смотрели фильм «Хулиганы Зеленой улицы» или «Околофутбола», то вам должны быть знакомы драки «стенка на стенку».

Именно в Польше додумались легализовать бои такого характера в рамках турнира The War 3. В одном из боёв сошлись две команды по пять человек. Названия вам вряд ли о чём-то скажут, но поединок вышел очень насыщенным и скоротечным. Изначально бойцы дрались один на один. Не знаем, откуда их взяли, но мы не удивимся, если окажется, что на турнир привели какую-то уличную группировку или футбольных ультрас. Всё дело в качестве схватки, которое они выдали. Она напоминала не бой боксёров-разрядников, а мордобой, где участники откровенно опускали голову, чтобы не пропустить лишнего, и, возможно, ещё закрывали глаза.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Но как же предотвратить тяжелые последствия? На такую схватку отрядили трёх рефери, чтобы можно было своевременно оттянуть бойца. Однако с задачей избежать добивание судьям не удалось справиться в полной мере, так как один из спортсменов переусердствовал, добивая лежащего оппонента, который уже вообще никак не сопротивлялся. Эти поединки подразумевают выбывание поверженных бойцов, вследствие чего одна из команд остаётся в меньшинстве. Таким образом, на одного человека могло приходиться по два, а то и по три оппонента, что не было запрещено регламентом, если он, конечно же, был.

В итоге после совместного группового добивания последнего соперника бой закончился. Длительность этого мордобоя составила буквально одну минуту. Кроме того, в рамках бойцовского вечера были представлены турниры на выбывание по К-1 из 8 человек и боксу из 4 участников, а также бой на голых кулаках 3х3 среди женщин. Не знаем, кем организаторы вдохновлялись — околофутбольными махачами или командными матчами по реслингу, но им удалось собрать свою аудиторию и впечатлить её. Уверены, что про эти бои мы услышим ещё не раз.