Подвальная драка или серьёзный спорт? Всё, что нужно знать о боях на голых кулаках

Ещё каких-то 20 лет назад в мире профессиональных единоборств единогласным правителем был классический бокс, не имеющий конкурентов. Постепенно ситуация начала меняться: смешанные единоборства начали сначала догонять, а потом и быстро обходить бокс по уровню популярности. Главным «локомотивом» процесса стал промоушен UFC, где бизнес-гений Даны Уайта развернулся по полной программе. Но в последние годы свою часть аудитории у бокса и ММА по всей планете медленно, но верно «отгрызают» бои на голых кулаках, ещё недавно запрещённые в половине стран мира.

Как и большинство спортивных развлечений, нынешний формат «голых кулаков» пришёл из США. На протяжении десятков лет подобные поединки носили статус нелегальных: этот спорт считался собственностью мафии, которая зарабатывала на нём с помощью нелегального тотализатора. В конце XX века бои на голых кулаках начинают медленно возрождаться, и в 2018 году происходит эпохальное событие – в Америке снимают законодательный запрет на подобный формат. Мгновенно были организованы десятки организаций, из которых быстрее всех развивается промоушен Bare Knuckle, имеющий миллионы фанатов.

На что вообще похожи бои на голых кулаках? Понятно, что ближайший аналог – бокс, который, собственно, и вырос из кулачных драк. Рассмотрим правила на примере популярного российского промоушена Hardcore FC. Там не допускаются подножки, обхваты, удары ногами и прочие элементы из ММА. Атаковать можно только кулаками — в стойке или клинче, никакого противоборства в партере. Естественно, никаких ударов по лежачему сопернику, ниже пояса или по затылку. Важнейший элемент – отсутствие какой-либо защиты на руках, кроме бинтов на запястьях. Раунды продолжаются по две минуты, количество раундов – от двух до трёх. Бойцы соревнуются в специальном ринге, поединок обязательно контролирует судья: это честный спорт, а не драка хулиганов.

Права на видео принадлежат промоушену Hardcore FC. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте промоушена на YouTube.

Да-да, сейчас бои на голых кулаках – настоящий спорт, о чём прямо говорят чёткий свод правил, наличие рефери и присутствие врача. Причём спорт, который выбирают всё больше и больше людей. Почему так происходит? Всё просто: бои на голых кулаках практически лишены недостатков, раздражающих поклонников бокса и ММА. Не нравятся затянутые боксёрские бои – вот вам три, максимум пять раундов дистанции, не любите скучную борьбу в партере – здесь она запрещена. Вдобавок поединки без перчаток выглядят сверхбрутально – лица бойцов бывают повреждены достаточно сильно, при этом урон здоровью не превышает опасного уровня.

Да и в целом, говоря о здоровье, нужно понимать, что в Hardcore FC к этому вопросу подходят с особым трепетом и ответственностью. К примеру, здесь в обязательном порядке проводится МРТ головного мозга. К боям спортсмены допускаются лишь после разрешения врача. МРТ-обследования предусмотрены и после поединков. В контрактах также прописано необходимое лечение и физиотерапия.

Говоря о популяризации кулачных боёв, нужно сказать, что наша страна переняла заграничный опыт боёв на голых кулаках крайне оперативно. Сейчас Россия – в числе флагманов данного вида спорта, что отмечают даже зарубежные журналисты. Здесь нет ничего удивительного, учитывая, что кулачные бои всегда были популярны на Руси. Имеются и свои национальные особенности: тот же Hardcore FC чётко ориентирован на интернет-аудиторию и пока не пытается пробраться «в телевизор». Ещё один элемент продвижения промоушена – максимально напряжённые, где-то даже артистичные пресс-конференции, за которыми интересно следить даже непосвящённым.

Кто-то скажет, что с учётом всего этого Hardcore FC обеспечивает лишь крайне жёсткую картинку и грубый трэш-ток? Может показаться, что и так. Но это заблуждение. К примеру, растущий промоушен уделяет много времени благотворительности. Так, сотрудничая с рядом соответствующих фондов, менее чем за год лига передала нуждающимся $ 1,1 млн, тем самым оказав помощь десяткам семей и детей.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» промоушена Hardcore.

Организаторы Hardcore FC отлично знакомы с особенностями российского зрителя, что помогает спорту приобретать новых поклонников. Например, достаточно хорошо известно, что наши соотечественники, разбалованные доступным телевидением, крайне неохотно покупают спортивные трансляции. Поэтому российские бои на кулаках, как правило, транслируются бесплатно на YouTube и других онлайн-платформах – заработок идёт в основном за счёт рекламы. При этом сами бойцовские вечера выглядят весьма «дорого»: хорошая съёмка, качественная организация и приглашённые звёзды.



Помимо зрелищности самих боёв, правильной раскрутки и достойного медиауровня, нельзя забывать ещё один фактор популярности кулачных боёв – демократичность. Без перчаток дерутся как спортсмены с именем, так и обычные «парни с улицы», причём нередко они противостоят в ринге друг другу. В частности, стать бойцом того же Hardcore FC может любой желающий: достаточно заполнить заявку и не иметь проблем со здоровьем. Если ваша кандидатура покажется интересной, приглашение не заставит себя ждать. Представить такую ситуацию в большинстве других единоборств практически невозможно.

Подводя итоги, можно сказать – смотреть кулачные бои не только можно, но и нужно. Там зритель получает совершенно особый опыт: уровень брутальности порой зашкаливает даже по сравнению с лучшими боями ММА. Вдобавок российские промоушены здесь мало чем уступают зарубежным, что в других видах спорта для нас пока является недостижимой целью.

Если позволяют физические кондиции и навыки, можно даже самому попробовать свои силы в ринге. Нужно понимать, что в уже упомянутом Hardcore Fighting любой начинающий боец может пройти через своеобразный социальный лифт и в случае успешных выступлений и роста популярности получить рекламные контракты, а быть может, даже приглашения в профессиональные лиги. Вместе с тем нужно и как следует подумать: уровень конкуренции в кулачных боях растёт вместе с уровнем организации.