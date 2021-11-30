Карате-пацан возвращается в октагон. Вспоминаем удивительный бэкфист Энкампа в Bellator

3 декабря в Анкасвилле (Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 272. В карде турнира состоится немало интересных боёв, но мы предлагаем обратить особое внимание на Оливера Энкампа.



Если вы ещё не знакомы с этим парнем, то самое время исправить это. 30-летний шведский боец ММА творит в октагоне совершенно невероятные вещи, которые совсем не ждёшь от бойца из этой страны. Энкамп — настоящий ниндзя, чьи бои получается очень яркими и красивыми.

Как правило, говоря о ярких бойцах, на ум приходит Забит Магомедшарипов. Энакмп вполне мог бы оказаться в этой же категории. Швед действительно впечатляет, действуя не только красиво, но и эффективно.



За карьеру шведский боец одержал 10 побед и потерпел два поражения. Причём, оба поражения пришлись на UFC. Там карьера у Энкампа так и не заладилась. Но зато потом он перешёл в Bellator, где сразу выдал серию из трёх побед, причём, досрочных. Получился такой Хамзат Чимаев в миниатюре в масштабах Bellator.

Учитывая прекрасную статистику Энкампа, неудивительно, его бой любители ММА ждут с особым интересом. Он уже поднялся на 10-е место в рейтинге Bellator в полусреднем весе. Конечно, пока говорить о титульных перспективах ещё рано, но шведский спортсмен постепенно приближается к главному бою в карьере. В настоящее время чемпионом в этом дивизионе является украинский Хабиб, Ярослав Амосов.



Его соперником станет американец Кайл Кратчмер. В его активе 7 побед и 1 поражение. В Bellator он провёл уже четыре поединка и победил в трёх из них. Пока что Кратчмер ещё не вошёл в рейтинг промоушена, но все шансы у него есть. И бой с Энкампом явно может открыть туда путь. Да и сам Оливер с надеждой смотрит в будущее и рассчитывает побороться с действующим обладателем пояса.

Права на видео принадлежат Bellator MMA. Ролик можно посмотреть на странице Bellator в «инстаграме».

Вырубил Льюиса невероятным бэкфист!

Энкамп лишь два поединка выиграл решением. Ещё в двух боях он побеждал нокаутами, а в шести — сабмишенами. Пусть пока у каратиста всего две досрочные победы нокаутами, но они явно стоят особняком. Особенно ярким был бой с Льюисом Лонгом, который состоялся в феврале 2020 года.



Бой был завершён уже в конце первого раунда. Льюис продержался всего четыре минуты. Но затем он пропустил отличный удар в исполнении соперника. Льюис бросился вперёд, а Энкамп встретил его эффектным ударом с разворота. Локоть попал прямо в голову, а дальше шведу оставалось лишь добить своего обескураженного соперника!

К слову, брат Оливера Джесси регулярно публикует различные видео с участием бойца ММА. Вместе они разбирают бои и объясняют те или иные действия в октагоне. Получается действительно интересно.



Джесси своего брата называет лучшим карате-бойцом в ММА. И с этим очень сложно не согласиться, учитывая, как здорово выступает Оливер.



Предлагаем ещё раз посмотреть на великолепный нокаут шведа. Это — самое то перед следующим боём Энкампа. Его бой будет предпоследним в карде турнира Bellator.