Упал по стойке смирно. Пересвет нокаутировал словака красивым апперкотом сквозь руки

В ночь с 3 на 4 декабря в Коннектикуте состоится очередной турнир Bellator под порядковым номером 272. Состав участников бойцовского вечера нельзя назвать максимально звёздным, но заметных имён там вполне хватает. В главном поединке турнира сразятся яркие Серхио Петтис и Кёдзи Хоригучи, однако российских болельщиков должен больше заинтересовать один из боёв предварительного карда. Там наш соотечественник Александр Шаблий, известный под прозвищем Пересвет, попытается одолеть американца Бобби Кинга.

28-летний Шаблий находится в расцвете карьеры. Победная серия россиянина насчитывает пять боёв, полгода назад он удачно дебютировал в Bellator, разобравшись с Альфи Дэвисом. Александр – талантливый нокаутёр, при этом его умения в партере также вызывают уважение. Вдобавок Пересвет может устраивать зрелище: из 23 его профессиональных поединков до судейского решения дошли только пять. За последние семь лет легковес из Ростова потерпел лишь одно поражение, уступив Эдуарду Вартаняну раздельным решением. Неудивительно, что Шаблий уже заявил о желании завоевать чемпионский пояс американского промоушена.



Прежде чем обратить взор за океан, Александр долго создавал себе имя на родине. Именно здесь Пересвет показывал свои лучшие поединки, привлекая всё больше и больше поклонников ММА. Пожалуй, одну из главных схваток в карьере Шаблий провёл в Москве 16 декабря 2017 года. Россиянин эффектно расправился с достаточно умелым и опытным соперником – словаком Мирославом Штрбаком. В предыдущей схватке Штрбак жёстко нокаутировал Максима Марьянчука и заявил, что хочет выйти на серию побед. Впрочем, добиться анонсированной цели ему не удалось.

Для словака всё пошло наперекосяк с самого начала. Уже на 15-й секунде он упал, пропустив мощный встречный удар. Впрочем, полноценным нокдауном это назвать было нельзя – Штрбак сразу встал и начал проверять Александра в стойке. У него даже прошла пара неплохих ударов, однако инициативой уверенно владел россиянин. Во втором раунде доминирование Пересвета вышло на новый уровень. На первой же минуте он опрокинул словака, после чего начал буквально гонять его по октагону. Всё закончилось достаточно быстро – Шаблий поймал оппонента у сетки, пробив тому через руки одиночным апперкотом в челюсть. Мирослав упал по стойке «смирно», оказавшись в глубоком нокауте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальном канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV на YouTube.

После красивого финиша Шаблий одержал ещё две победы судейскими решениями и перешёл в Bellator, где подписал контракт на четыре поединка. Посмотрим, сумеет ли он добраться до чемпионского боя раньше, чем наступит время подписывать новое соглашение. Впрочем, даже если что-то пойдёт не так, Александр найдёт себе место в жизни: это всесторонне развитый молодой человек. В частности, он является депутатом городской думы Ростова и одновременно трудится президентом промоушена Pro FC. Но сейчас Пересвет сконцентрирован на спортивной карьере. И это правильное решение.