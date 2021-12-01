Физиев крутит трюки из «Матрицы» и восхищает Уайта. Но на родине его называют предателем

В ночь на 5 декабря знаменитая арена APEX примет турнир UFC on ESPN 31. В главном бою вечера встретятся именитые Жозе Альдо и Роб Фонт, выступающие в легчайшем весе. Они выйдут в октагон сразу после легковесов Рафаэля Физиева и Брэда Ридделла, чей поединок будут с интересом ждать на территории почти всего бывшего СССР. 28-летний Физиев родился в Казахстане, вырос в Кыргызстане, а у его родителей есть русские и азербайджанские корни.

Рафаэль – один из тех бойцов, которые успели приобрести определённую известность ещё до перехода в UFC. Прежде чем подписать контракт с промоушеном, Физиев провёл только шесть поединков по правилам ММА, а знаменитым его сделал тайский бокс. А если точнее, то трюки в стиле «Матрицы», которые делал спортсмен из Кыргызстана. В одной из схваток Физиев уклонился от удара ногой точно так же, как Нео уворачивался от пуль – видео, ставшее вирусным, с восхищёнными комментариями публиковал даже Дана Уайт. Это ли не мировое признание?

Карьера в самом большом промоушене мира началась для бойца по прозвищу Атаман неудачно: уже в первом раунде его нокаутировал Магомед Мустафаев. Однако Рафаэль не расстроился и выиграл три следующих поединка – с Алексом Уайтом, Марком Дьякеси и Ренато Мойкано. Естественно, в ММА спортсмен не отказался от своей кинематографичной «фишки». Физиев ещё несколько раз проворачивал свой «трюк Нео», который особенно удачно получился в бою с Диакеси. Зрители и комментаторы были в настоящем восторге.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Впрочем, Физиев силён не только красивыми финтами. Ещё один его козырь – мощнейшие удары ногами, звук от которых в своё время тоже отмечал Дана Уайт. Это «наследство» тайского бокса, в котором Рафаэль провёл добрых четыре десятка поединков. Впрочем, на руках Атаман тоже вполне неплох: в четвёртом бою под эгидой UFC он сумел оформить классный нокаут, поймав Мойкано мощным боковым ударом. А ведь Ренато – не зелёный новичок, а опытный ветеран, побеждавший Келвина Каттара и Каба Свонсона.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в «Инстаграме».

Интересно, что самые популярные комментарии под видео с нокаутом – о «некрасивом» поведении «предателя» Физиева. Это высказываются его соотечественники из Кыргызстана, обиженные последним решением бойца. Рафаэль недавно объявил, что покидает страну и больше никогда не будет выступать под её флагом. Причиной стала травля «со стороны муфтията и некоторых известных людей»: как пожаловался спортсмен, ему и его семье приходят тысячи гневных сообщений. Почвой для конфликта стали религиозные разногласия, поэтому давать конкретную оценку здесь сложно.



Зато с уверенностью можно сказать одно — любая травля в современном обществе недопустима. Из-за того, что кому-то не понравилась позиция Физиева, Кыргызстан теряет великолепного бойца. Атаман же лишается дорогой для него страны, где он вырос, учился на милиционера и мечтал получить место в уголовном розыске. Будем надеяться, что непростые события на «гражданском» фронте никак не повлияют на успехи Рафаэля в октагоне. Это перспективный и очень зрелищный спортсмен, за которым приятно наблюдать.