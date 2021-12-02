Убийца с лицом ребёнка – российская звезда в Азии. Кладёт за один апперкот

Имя бойца Алаверди Рамазанова, к сожалению, не имеет широкой известности в России. Ему далеко по уровню популярности даже до откровенных середняков UFC, что уж там говорить про знаменитых Петра Яна или Хабиба Нурмагомедова. Зато в Азии уроженца Дагестана знают отлично, более того, у него есть настоящая армия преданных фанатов. Всё объясняется просто – Рамазанов давно выступает в азиатском промоушене ONE Championship. Более того, россиянин — настоящая звезда организации, пусть сейчас у него и нет чемпионского пояса.

В 13 лет Алаверди, позже получивший прозвище Убийца с лицом ребёнка, начал заниматься тайским боксом. Там он добился немалых успехов, после чего решил овладеть ещё и кикбоксингом. Достигнув определённого спортивного потолка на родине, Рамазанов решил переехать в Таиланд, где тайский бокс и кикбоксинг находятся на очень высоком уровне. Одержав несколько побед в региональных организациях, он получил приглашение в ONE, где бьётся по сей день. Начав с двух поражений, Алаверди принялся побеждать одного соперника за другим.

Без неудач не обходилось, но в 2019 году Рамазанов добился главной цели – стал чемпионом промоушена по кикбоксингу, победив китайца Ченлунь Чжана. После этого Алаверди начал задумываться о переходе в ММА, где, по его мнению, мог бы зарабатывать значительно больше. Однако в январе 2021 года Рамазанова постигла спортивная неудача: он проиграл нокаутом бойцу Петчинди по прозвищу Капитан, пропустив массу жёстких ударов во втором раунде. После этого Убийца с лицом ребёнка заявил, что нацелен только на возвращение титула.

Права на видео принадлежат промоушену ONE. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE в YouTube.

Впрочем, свой следующий бой Рамазанов решил провести в тайском боксе, где занимал пятое место в рейтинге. Его соперником стал яркий нокаутёр Саенчай Понгсири, которому, однако, не удалось продержаться даже одного раунда. Россиянин легко перебивал оппонента на протяжении двух с половиной минут, после чего попал коротким апперкотом точно в подбородок Понгсири. Тот упал, быстро вскочил, но координация уже отключилась – он завалился назад и рухнул у сетки. Продолжать бой не имело смысла.

Права на видео принадлежат промоушену ONE. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE в YouTube.

Алаверди «закрыл» обидное поражение, теперь ему нужно возвращать пояс в кикбоксинге или окончательно нацеливаться на титул муай-тай. Хотя кто знает: может, Убийца с лицом ребёнка планирует стать чемпионом сразу в двух видах единоборств одновременно? Это стало бы поистине фантастическим достижением. Ну а пока мы просто будем ждать очередного боя нашего соотечественника. Этот тихий и скромный парень умеет побеждать эффектно. Может, ему действительно стоит перейти в ММА?