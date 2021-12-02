Эффект отложенного нокаута. Уменьшенная копия Мейвезера крушит соперников

В ночь с 5 на 6 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступит молодой, но уже звёздный чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис. Его соперником станет Айзек Круз. Для Дэвиса этот поединок станет второй защитой титула чемпиона мира по версии WBA Regular в лёгком весе. Но именно сейчас к бою Джервонты повышенный интерес. Почему? Всё дело в недавней осечке Теофимо Лопеса. Появление в лёгком весе нового абсолютного чемпиона мира в лице Джорджа Камбососа перевернуло в этом дивизионе все расклады. Камбосос кажется гораздо более сговорчивым, чем Лопес, а потому шансы Джервонты получить бой за звание абсолюта резко выросли. Но есть ряд условий. И первое из них – победа над Крузом.

Впрочем, у многих уже сейчас нет сомнений, что Дэвис преодолеет этот барьер. Это объясняется как огромным талантом американца, так и грамотным менеджментом.

Но мы пока всё же остановимся на первом пункте и расскажем о самой быстрой победе в карьере Джервонты, которая, несомненно, лишний раз подсветила грани его таланта. Случилась она в июне 2016 года. Тогда птенец промоутерской компании Флойда Мейвезера мог похвастать рекордом 15-0, при этом 14 побед он одержал нокаутом — и всё это в 21 год. Уже тогда Джервонта был близок к титульному бою. Но, невзирая на это, на шестнадцатый поединок в карьере ему в соперники подобрали откровенного джорнимена в лице Марио Антонио Масиоса Ороско. Профессиональный рекорд мексиканца мог смутить – 23 победы при 18 поражениях, но при этом в послужном списке значились бои с Ромуло Коасича и Мигелем Марриагой. Так что это должна была быть неплохая проверка для молодого Дэвиса. Но как таковой её не получилось.

Права на видео принадлежат Premier Boxing Champions. Видео доступно на канале Premier Boxing Champions в YouTube.

Всё потому, что Джервонта не дал Ороско провести даже одну толковую атаку. Со стартовым гонгом американец классно работал джебом, неудобств мексиканцу прибавляло и то, что его соперник – левша. Уже через 20 секунд после старта поединка Дэвис грамотно обрезал углы и заметно сократил для противника поле для манёвра. Когда мексиканец попробовал отогнать Джервонту джебом, тот красиво ушёл от удара за счёт работы спины, а ещё через мгновение Дэвис немного подсел и из этой позиции выбросил шикарный правый боковой на скачке, вложив в удар массу всего тела. Казалось, что закалённый огромным количеством боёв Ороско устоял, но только показалось. Через две секунды после удара он упал на настил. Получился идеальный эпизод с эффектом отложенного нокаута. Дэвис одержал победу за 41 секунду благодаря потрясающему удару и лишний раз оправдал своё громкое прозвище – Танк. Удары Джервонты действительно сродни выстрелам из танка и обладают соответствующей разрушительной силой.

Уже в следующем бою Дэвис впервые дрался за титул чемпиона мира. При этом уровень его оппозиции вырос. В январе 2017 года он встретился с известным пуэрториканцем Хосе Педрасой и разобрался с ним за каких-то семь раундов, благодаря чему завоевал титул по версии IBF во втором полулёгком весе. В целом же к 27 годам Дэвис успел выиграть титулы в трёх дивизионах. Ему прочат огромное будущее, и, действительно, по многим параметрам этот парень уже является просто-таки уменьшенной копией Мейвезера.

Во-первых, достаточно уже того, что, как говорилось выше, Дэвиса ведёт промоутерская компания Флойда. Во-вторых, экс-чемпион мира в пяти дивизионах лично печётся о карьере парнишки. В-третьих, Дэвис по-прежнему обладает идеальным профессиональным рекордом. Наконец, в-четвёртых, в профессионалах его ведут так же грамотно и осторожно, как вели когда-то Флойда. Будем откровенны, невзирая на огромный талант, Танк ещё практически не бился с топ-соперниками, а титулы в трёх дивизионах во многом объясняются и суперменеджментом. Как бы то ни было, нельзя отрицать, что у Дэвиса большое будущее. Тем более с учётом того, что у него есть выгодное отличие от Мейвезера. Джервонта – жёсткий нокаутёр. 25 из 26 побед (96%) он добыл досрочно и уже не раз доказал, что может пробивать самых стойких. Так что в ближайшие дни стоит ожидать ещё одной яркой победы. Не пропустите!