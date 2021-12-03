Кличко выдохся и упал. Первое поражение Владимира в карьере

Бывший доминирующий чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко продолжает оставаться одной из самых популярных фигур в профессиональном боксе, даже невзирая на то, что завершил карьеру уже три года назад. Недавно мир спорта вспоминал его поражение от Тайсона Фьюри, которое во многом определило ход событий в супертяжёлом весе на несколько лет вперёд. А уже 5 декабря многие будут вспоминать о другой неудаче Кличко-младшего. В этот день в 1998 году он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Россу Пьюрити. Вспоминаем ту схватку.

Взлёт Владимира Кличко

К концу 1998 года Владимир Кличко считался одним из самых перспективных тяжеловесов мира. В 1996 году украинец выиграл золото Олимпийских игр в Атланте, после чего принял решение сконцентрироваться на карьере профессионала. На эту стезю он вышел одновременно с братом, дебютировав с ним на одном турнире 16 ноября того же 1996 года.

За первые 13 месяцев в профи он провёл 16 (!) поединков, победив в каждом из них. При этом 14 раз он останавливал оппонентов досрочно. В 1998 году Кличко-младший уже получил право на бой за второстепенный пояс по версии WBC International. Эту регалию он завоевал в феврале 1998 года, нокаутировав Маркуса Макинтайра. После этого было ещё несколько удачных боёв. Слава Кличко разносилась всё больше и больше. Очевидно, украинские фанаты бокса также хотели увидеть свою звезду. Владимир на тот момент по большей части боксировал в Германии (ещё по одному бою провёл в США и Австрии), но не скрывал своего желания порадовать и родных болельщиков. В конце концов, в декабре 1998 года братьям Кличко удалось привезти большой бокс в Киев. Виталий и Владимир выступили в одном карде. Первым в ринг вышел младший из братьев. Его соперником стал Росс Пьюрити.

Ход боя

Для начала скажем, кто такой Росс Пьюрити. Это был типичный джорнимен, в послужном списке которого значилось 24 победы при 13 поражениях. Откровенно плохонькие показатели для профессионального бокса. Но вместе с тем, Росс бился со многими знаменитостями. За годы карьеры он успел помериться силами с Ларри Холмсом, Крисом Бёрдом, Хасимом Рахманом, Кори Сандерсом, Томми Моррисоном и другими. Так что проверка в лице Пьюрити была для Кличко вполне неплохой.

Впрочем, Владимир нисколько не боялся соперника и жаждал порадовать киевскую публику с первых секунд. Со стартовым гонгом двухметровый украинец пошёл вперёд и гонял Росса по периметру ринга. Кличко выбрасывал жёсткие атаки, но решающий удар, который поставил бы точку, никак не приходил. Пьюрити умело смягчал атаки неопытного, но амбициозного оппонента. Немалую роль играли также опыт и умение американца держать удар. В итоге ближе к концу боя Владимир уже вымахался, его атаки перестали быть акцентированными.

В девятом раунде для фаворита прозвенел первый тревожный звонок. В конце трёхминутки Пьюрити жёстко атаковал Владимира, да так, что тому пришлось спасаться в клинче.

На старте следующей трёхминутки Кличко-младшему хватило сил на несколько атак, но затем невероятная усталость взяла над украинцем верх, стало ясно, что он окончательно выдохся. Олимпийский чемпион снова начал отступать. Пьюрити шёл вперёд с жёсткими ударами. На последней минуте раунда Владимир упал дважды. Если в первый раз рефери не стал открывать счёт, то во второй раз избежать этого было нельзя. Тем не менее Владимира спас гонг на перерыв, и он получил возможность восстановиться.

По сути, ему необходимо было продержаться два раунда, ибо 2/3 поединка он забрал. Но Пьюрити тоже прекрасно понимал, что ему поможет только нокаут, а потому в 11-м раунде он продолжил оказывать на соперника давление. За первые 15 секунд американец донёс до цели с десяток ударов, после чего нервы тренера Кличко не выдержали. Фриц Здунек выскочил на ринг и буквально встал между боксёрами, остановив то, что превратилось в одностороннее избиение. Возможно, этим поступком он сохранил Владимиру здоровье, без которого он бы в будущем не стал чемпионом мира.

Как бы то ни было, Владимир проиграл техническим нокаутом. Он не только потерпел первое поражение в карьере, но умудрился это сделать на родине, где, к слову, выступил в первый и последний раз. Вслед за Владимиром в ринг вышел Виталий, который из-за поражения брата был на эмоциональном взводе. Но об этой истории мы расскажем чуть позже.

Что было после?

Владимир Кличко, невзирая на очень тяжёлое поражение, как с физической, так и с психологической точки зрения, сумел вернуться достаточно быстро. Уже в феврале 1999 года он нокаутировал небитого представителя тогда ещё Югославии Зорана Вуджечича, а в 2000 году Кличко-младшему впервые удалось стать чемпионом мира. Это стало возможным после победы над Крисом Бёрдом. Но даже после того успеха Владимир пережил ещё много взлётов и падений и даже был на грани завершения карьеры.

Что касается Пьюрити, то Владимир неоднократно выражал желание провести с ним реванш, но американец отказывался. Наверное, понимая, что во второй раз бомбардировку от Кличко выдержать не удастся. Вместе с тем Росс рискнул встретиться с Виталием Кличко, и брат отомстил за брата, нокаутировав Пьюрити в 11-м раунде. В целом же американец завершил карьеру как типичный джорнимен, подставляясь под некогда перспективных Тимо Хоффманна, Александра Димитренко и Эдди Чемберса. Из бокса он ушёл в 2007 году с 20 поражениями в пассиве.