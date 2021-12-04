Русский боец добыл тяжёлую победу над американцем. И был освистан местными фанатами

В ночь с 3 на 4 декабря в Анкасвилле (штат Флорида, США) проходит турнир Bellator 272, который возглавит бой между Серджио Петтисом и Кёдзи Хоригучи. Программу предварительного карда закрывал поединок россиянином Александром Шаблием и американцем Бобби Кингом.

Шаблий подходил к схватке с рекордом 20-3. Почти всю свою карьеру Пересвет (прозвище Александра. — Прим. “Чемпионата”) посвятил в России в таких организациях, как АСВ, Fight Nights и ProFC. К моменту встречи с Кингом Александр успел провести один бой в Bellator в мае этого года против Альфи Дэвиса, которого удалось одолеть единогласным решением судей. Однако наш боец известен своей ударной техникой, благодаря которой он выиграл половину своих боёв нокаутом.



Что касается визави из Америки, то у него куда более скромная статистика — 10 побед и 3 поражения. Кинг, как и Шаблий, отличился только одной схваткой в Bellator, которую он провёл прошлым летом против известного однорукого бойца Ника Ньюэлла, которого Бобби одолел с трудом раздельным решением судей. Остальные бои Кинг провёл в малоизвестных организациях.

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Потому немудрено, что фаворитом был наш боец. С первых минут бойцы начали разведку в стойке, которая продлилась не очень долго. Кинг был настроен серьёзно и пытался оказать достойное сопротивление россиянину, но разница в классе давала о себе знать. Шаблий работал в стойке более разнообразно, хотя Бобби действовал довольно собранно. Из-за чего Пересвет в середине пятиминутки совершил успешную подсечку, и оставшуюся часть раунда Александр провел в контроле соперника. Про граунд-энд-паунд речи не шло, так как была сделана ставка на удержание плюс Кинг прижимал Шаблия к себе. В таком положении бойцы завершили пятиминутку.



Во втором раунде Кинг попытался перевернуть исход боя в свою пользу. Он действовал активным первым номером, но Шаблий неплохо отбивался на контратаках. Хотя явного победителя в этих эпизодах было трудно выбрать, но за счет более активной манеры ведения поединка начало раунда можно отдать американцу. Потому Александр снова сделал ставку на самбо, совершив очередной тейкдаун через захват ноги.

Картина из первого раунда по своему содержанию повторилась. Но на этот раз Кинг пытался выбраться из удержания и даже смог сделать это. Хотя наш боец сразу же сделал бросок и вышел на фул-маунт, из которого ничего не извлёк, так как Кинг довольно неплохо оборонялся. Так закончилась вторая пятиминутка.

А в заключительной пятиминутке Бобби взвинтил обороты и начал гонять россиянина вдоль клетки. Наш боец не успевал отбиваться от напористых атак американца и только закрывался в глухую защиту от мощных хуков. Но затем Пересвету удалось завязать Кинга в клинч и следом сделать переднюю подножку. Это был конец для американца, хотя он неплохо отбивался, но контроль всё-таки оставался за Сашей.



Болельщики в Анкасвилле прекрасно осознавали положение местного бойца, поэтому из-за его бессилия в партере принялись освистывать россиянина. Но что поделать, если Бобби не умеет бороться и плохо подготовился к самбисту? Вот оно наказание за недоработку. Вот так под контролем Пересвета закончился этот бой.



Судейский вердикт ничем не удивил: все трое судей выставили в пользу россиянина. Вполне дежурная, прагматичная и тактически выверенная победа в исполнении Александра Шаблия. Он показал всем, что он умеет не только зрелищно драться, но и эффективно бороться. Поздравляем Александра с очередной победой в Bellator! И ждём повышения в рейтинге лёгкого веса.