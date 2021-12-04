Хотел быть как Веном, но получил в бороду. Почему этот парень вообще не поднимал руки?

Турнир Bellator 272 стал для промоушена заключительным в 2021 году. Нельзя сказать, что состав участников напоминал звёздное небо: даже в основном карде хватало малознакомых, но при этом довольно перспективных бойцов. Ребята без больших имён не подвели, закатив несколько отличных поединков. Весьма яркой получилась и схватка, в которой встречались спортсмены легчайшего веса Джош Хилл и Джаред Скоггинс. Впрочем, бой был в промежуточном весе, потому что Скоггинс не сумел показать нужные цифры на весах.
У канадца Хилла по прозвищу Джентльмен опыта было значительно больше, однако на старте поединка он не торопился. Соперники осторожно работали в стойке, периодически прерываясь для проведения клинча. С каждой минутой бойцы всё больше раскрывались, при этом ограничиваясь неплохими одиночными попаданиями. В концовке раунда Хилл подловил Скоггинса, имеющего забавное прозвище Псих, с внешней лёгкостью осуществив тейкдаун. Тот совершенно этого не ожидал, зато в партере отбивался от Джентльмена достаточно уверенно.
Смущало другое: Скоггинс в стойке практически всё время работал с опущенными руками. По всей видимости, он копировал стиль знаменитого Венома – звезды Bellator Майкла Пейджа, которому удаётся драться таким способом благодаря удивительной пластичности и классному таймингу. Впрочем, даже Пейдж попадал в проблемы из-за своего стиля, что уж говорить о его версии «для бедных». Уже на второй минуте второго раунда Хилл дождался ошибки оппонента, доведя классный правый боковой точно ему в бороду. Тот упал, оказавшись в глубоком нокауте.
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Джентльмен закрыл своё майское поражение от Рафиона Стотса и теперь ждёт более именитого соперника. Канадец не питает излишних иллюзий: в интервью после боя он признал, что думать о титульном поединке ему рано и он готов идти к нему постепенно. А вот Психу точно стоит изменить стиль, который неплохо работал в промоушенах рангом пониже. У Скоггинса есть свои сильные стороны, но уникальная техника Пейджа хороша только для Майкла. Джареду нужно искать свой путь.
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