Кто такие Эрин и Аойф Макгрегор
Почти всем известно имя Ди Девлин, жены бойца UFC Конора Макгрегора. А вот про его сестёр Эрин и Аойф информации не так много.
Эрин Макгрегор
Эрин Макгрегор родилась в 1981 году и является старшей сестрой Конора. Поддерживала своего брата с тех пор, как он делал первые шаги в ММА.
Эрин участвовала в спортивных соревнованиях в молодые годы (бодибилдинг). Сейчас она является известной моделью и парикмахером в Ирландии, принимала участие в популярном шоу «Танцы со звёздами».
Кроме того, Эрин снимается в театральных постановках и пишет для журналов моды. Она давно состоит в отношениях с курьером Терри Каваной и растит двух детей (дочке 21 год, сыну — 5).
«Конор справляется со всеми невзгодами. Он даёт мне вдохновение делать что-то для себя и выбрасывать весь негатив из головы. Он помогает мне победить собственные комплексы», — говорит Эрин о брате.
Аойф Макгрегор
Аойф Макгрегор родилась в 1985 году и является младшей сестрой Эрин. Она на три года старше Конора.
Аойф работала в компании по производству мини-экскаваторов в Дублине до спортивного и финансового восхождения своего брата, который помог всей семье встать на ноги.
Аойф состояла в браке с ирландским бизнесменом Марком Эллиотом в течение 5 лет. Пара рассталась в 2021 году. Аойф хотела завести детей, в отличие от Эллиота.
«Конор всё ещё ведёт себя как ребёнок дома. Но он, как и все младшие братья, защищает нас. Он очень любит меня и Эрин, всегда поддерживает нас», — говорит Аойф о Коноре.
Кто такие Эрин и Аойф Макгрегор
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