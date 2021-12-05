Не «Матрица», но даже лучше! Фантастический нокаут от Физиева – с вертушки точно в голову

В соглавном поединке турнира UFC Vegas 44 дрался не чужой для болельщиков из бывшего СССР боец Рафаэль Физиев. 28-летний спортсмен родился в Казахстане, вырос в Кыргызстане, при этом имея русские и азербайджанские корни. Рафаэль подходил к турниру с серией из четырёх побед и статусом одной из главных «теневых» звёзд лёгкого веса. При этом боец по прозвищу Атаман успел набрать нешуточную популярность своими кинематографичными трюками: чего стоят только его уклонения в стиле «Матрицы», которые репостил в своём «Инстаграме» даже глава UFC Дана Уайт.

Противостоял Физиеву весьма опасный соперник – новозеландский спортсмен Брэд Ридделл. Его победная полоса составляла семь поединков, четыре из которых были выиграны под эгидой UFC. Брэд представляет собой классического ударника: из 14 побед семь были добыты нокаутами, ещё семь раз новозеландец выиграл судейскими решениями. Любопытно, что оппоненты отлично знакомы друг с другом: они не только часто спарринговали вместе, но даже работали тренерами в одном и том же зале Таиланда. Пожалуй, Физиев мог считаться фаворитом, но разве что с минимальным перевесом.

В первом раунде бойцы откровенно остерегались друг друга, стараясь действовать в защите максимально осторожно. Спортсмены «взрывались» на короткие отрезки, после чего брали определённую паузу. По итогам первых пяти минут отдать кому-то преимущество было сложно, однако лицо Ридделла пострадало заметно сильнее. Во втором раунде Физиев начал постепенно забирать инициативу, хотя новозеландец по-прежнему «огрызался» мощными одиночными ударами. Брэд получал всё больший урон, хотя и у Рафаэля появилась сечка около глаза.

После второго перерыва Физиев, для которого третьи раунды раньше считались слабым местом, наоборот, начал резко увеличивать обороты. Ридделл же «проседал» всё сильнее и в одном из моментов всё закончилось, причём очень эффектно – Рафаэль пробил великолепный удар вертушкой, который не сумел заблокировать его соперник. Пятка Атамана прилетела точно в голову новозеландцу, в тот момент державшему руки слишком низко. Брэд начал оседать на канвас и успел крикнуть рефери, что драться он больше не готов. Фантастический нокаут!

После победы Физиев тепло пообщался с Ридделлом, даже извинившись перед коллегой за свой успех. Следом Рафаэль трогательно поблагодарил семью, друзей и болельщиков, которые его поддерживали. Кстати, Атаман выходил на бой без флага: он больше не хочет представлять Кыргызстан, где подвергся травле по религиозным причинам. Тем не менее, хочется надеяться, что за Физиева сегодня радуются болельщики из всех стран – уж слишком хорош этот боец. Серия из пяти побед и эффектный стиль намекают, что титульный бой для Рафаэля уже близок. Ваш ход, мистер Дана Уайт.