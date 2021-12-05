«Нельзя выйти на пик дважды». Альдо опроверг теорию Хабиба

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 44. В его главном событии встретились экс-чемпион лиги в полулёгком весе Жозе Альдо и Роб Фонт. Схватка прошла в легчайшем весе. В последнее время оба бойца были на слуху. Фонт выдал серию из четырёх побед, в том числе одолев экс-чемпиона лиги Коди Гарбрандта. Дошло до того, что в одном из интервью Роб даже заговорил о поединке с Петром Яном.

Что касается ветерана из Бразилии, то после поражения в титульном бою от всё того же Яна в июле 2020 года он прибавил и одержал две победы кряду. Сначала он справился с Марлоном Верой, а затем и с Педро Муньосом. Это заставило многих говорить о том, что Жозе переживает вторую молодость и может вновь вмешаться в борьбу за титул. Но с этой точкой зрения были и несогласные. К примеру, Хабиб Нурмагомедов в одном из интервью резко отреагировал на возвращение Альдо на победную стезю. Россиянин вновь пустился в рассуждения о том, что боец не может «выйти на пик дважды за карьеру», и намекнул, что Альдо выступает лишь ради денег.

Жозе тогда не понравились эти слова, и он даже на них ответил. А сейчас он был решительно настроен опровергнуть их на практике. Но стоит отметить, что старт поединка занёс себе в актив Фонт. Американец пуэрториканского происхождения начал резво и перебивал экс-чемпиона в стойке. Но в конце первого раунда Альдо отправил соперника в нокдаун, за счёт чего и забрал стартовую пятиминутку.

Во втором отрезке Фонт снова был лучше поначалу, но Альдо вновь сбил его наступательный темп жёстким ударом справа. В этот раз обошлось без нокдауна, но пыл Фонта поугас. В третьем отрезке Альдо уже был неплох в борьбе, за счёт контроля в партере он снова забрал отрезок. В двух последних раундах оба бойца уже выглядели уставшими, последствия боя уже начали проступать на лицах обоих. Но Альдо опять-таки выглядел убедительнее. Во-первых, благодаря своим знаменитым лоу-кикам он напрочь отбил сопернику переднюю ногу, заметно того замедлив. Во-вторых, и в четвёртом, и в пятом раундах Фонт снова оказывался в нокдаунах, причём достаточно тяжёлых. И это мы ещё не говорим о том, что в эти минуты Альдо также был хорош и в борьбе. Таким образом, Жозе, выбросив даже меньшее количество ударов, чем оппонент, на классе и опыте забрал победу единогласным решением судей – 50:45, 50:45 и 49:46.

Похоже, таким выступлением Альдо уже точно опроверг слова Хабиба Нурмагомедова о пике бойцов. Жозе совершенно точно переживает вторую молодость и уже снова может думать о титульной схватке. Впрочем, сам бразилец не спешит вмешиваться в разборки Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Вместо этого он не против встретиться с другим экс-чемпионом – Ти Джеем Диллашоу. А вот победа над ним уже точно гарантирует Жозе очередной тайтл-шот. Что же, будем ждать действий боссов лиги. Ну а пока поздравляем заслуженного ветерана с блестящей победой!