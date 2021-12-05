Чимаев — слишком сильный, братья Пол — слишком молоды. С кем будет драться Макгрегор?

Конор Макгрегор, возможно, уже не самый популярный боец ММА, но точно самый шумный. Ирландец просто обожает сидеть в социальных сетях и сыпать сообщениями, большую часть которых потом удаляет. В последние дни Конор активно хвастается физической формой, которая, стоит признать, выглядит весьма внушительно. Смущает только вес бойца, занимающего девятую строчку в рейтинге легковесов — 86 килограммов. Понятно, что в «межсезонье» спортсмены весят намного больше, чем на взвешивании перед боем, но в случае с Конором нельзя исключать решение о смене дивизиона.

Как бы то ни было, Макгрегор реально намерен вернуться в октагон. Твёрдость его планов подтвердил и президент UFC Дана Уайт, который обязан точно знать, что хочет предпринять его спортсмен. Есть некоторое расхождение в сроках возвращения: в команде Конора говорили про весну 2022 года, Дана же считает, что ирландец сможет драться не раньше августа-сентября. Но главное всё-таки не дата, а соперник, ведь с Макгрегором до сих пор хочет встретиться практически любой боец. Кого же выберет Ноториус? Давайте разбираться.

Дастин Порье

Конечно, первым делом приходит в голову Порье, после летней схватки с которым Конор и вынужден до сих пор залечивать перелом ноги. Четвёртый эпизод противостояния, с одной стороны, буквально напрашивается, но одновременно у этой идеи хватает серьёзных минусов. Главная проблема –два подряд поражения ирландца от Дастина, из-за чего зрительский интерес к очередной попытке Макгрегора пройти Бриллианта может оказаться сравнительно невысоким. Порье точно знает, как побеждать Ноториуса, который вдобавок выйдет в октагон после длительного перерыва. Кто захочет смотреть на очередное избиение Ноториуса?

Джастин Гэтжи

Самая стилистически подходящая кандидатура для Конора. Джастин откровенно не признаёт борьбу, предпочитая работать только в стойке. Хайлайт – главный любитель «зарубиться» во всём дивизионе: его единственный план на бой заключается в том, чтобы сделать сопернику больно. Что ещё нужно Макгрегору, который так и не стал большим мастером джиу-джитсу? Зато ударная техника ирландца остаётся на высоком уровне, дать достойный отпор Гэтжи он точно сумеет. Единственное сомнение – в желании самого Конора, который почему-то почти никогда не упоминает даже имя Джастина.

Хамзат Чимаев

Переходим в полусредний дивизион. Говорить о Камару Усмане или Колби Ковингтоне нет смысла – они легко разберут ирландца, сидевшего год без практики. Зато отличную кандидатуру представляет собой Хамзат Чимаев. Вокруг чеченского бойца сейчас поднялся шум, сравнимый с пиковыми годами самого Макгрегора. Встреча двух медиа-звёзд, ранее успевших сцепиться в «Твиттере», может собрать просто уникальную кассу для Даны Уайта. Но не слишком ли силён Чимаев для нынешнего Макгрегора? Есть стойкое ощущение, что ирландец с ним попросту не справится.

Нейт Диаз

Выбор в соперники стремительно стареющего Нейта Диаза выглядит просто идеально. 36-летний ветеран дерётся редко и не слишком удачно что в лёгком, что в полусреднем весе. К тому же у Диаза с Конором есть знаменитая история противостояния: в 2016 году они обменялись победами, причём оба раза получая награду «Лучший бой вечера». Шансы Макгрегора на победу достаточно велики, но вряд ли это будет откровенное избиение. Единственный теоретический минус: юное поколение любителей ММА не очень понимает, кто такой Диаз и почему с ним вообще нужно драться.

Логан/Джейк Пол

Не исключено, что Макгрегор вернётся в бокс, где в 2017 году провёл фантастически прибыльный бой с Флойдом Мейвейзером. Флойд уже завершил карьеру, как и другой потенциальный противник Конора – Мэнни Пакьяо. Зато есть Джейк и Логан Пол – блогеры сейчас «взрывают» мир бокса, одолев на ринге нескольких бывших звёзд UFC. Братья уже раскручивают потенциальный бой с Магрегором, всячески его оскорбляя. Боксёрский поединок с кем-то из блогеров тоже станет финансово сверхуспешным, однако победить Конору будет сложно: братья отлично обучены и намного моложе него.

Мы перечислили самых вероятных соперников, хотя теоретических вариантов для следующего боя Макгрегора, конечно, можно придумать в разы больше. Хабиб Нурмагомедов, Исраэль Адесанья или Пётр Ян могли бы устроить на пару с ирландцем легендарное шоу, но шанс организовать такую схватку приближается к нулю. Нам остаётся только ждать, когда будет сделано официальное объявление об оппоненте Ноториуса, что случится явно не скоро. Главное, чтобы Конор не форсировал своё восстановление и вернулся в идеальной форме – хочется верить, что легендарный ирландец ещё не закончился, как спортсмен.