Американец выдержал бомбардировку из 46 ударов, а после задушил соперника

Утром, 5 декабря, закончился турнир UFC Вегас 44, где в главном бою Жозе Альдо одолел Роба Фонта единогласным решением судей. Кроме них, в основном карде был более драматичный поединок между ветеранами ММА бразильцем Леонарду Сантосом и американцем Клэем Гуидой.

Оба бойца имеют богатый опыт выступлений на высоком уровне. 39-летний Гуида провёл свыше 50 боёв и одержал победу в 36 из них. На его счету есть схватки против таких элитных оппонентов, как Чарльз Оливейра, Брайан Ортега, Чад Мендес, Диего Санчес, которым он проиграл. Но, между прочим, Гуида умудрился одолеть Нейта Диаза, Энтони Петтиса и даже отправить на пенсию Би Джей Пенна. Этот человек действительно прошёл через огонь, воду и медные трубы.

Сантос, хотя и старше Гуиды на два года, имеет более скромный опыт выступлений в смешанных единоборствах. У него 23 боя, 18 побед, 4 поражения и одна ничья. Причём половина победных схваток закончилась сабмишеном, что подчёркивало приверженность к джиу-джитсу. Бразильцу, в отличие от его оппонента, не довелось драться с топовыми бойцами, но он точно запомнился российской аудитории по схватке с Романом Богатовым, когда россиянин неоднократно наносил запрещённые удары. К слову, Сантос выиграл тот бой решением судей.

Фаворитом считался Сантос, поначалу ему удавалось оправдывать авансы. На исходе первой минуты бразильцу удалось поймать американца ударом с ноги (вероятно, в область паха), после чего началась массированная бомбардировка, состоявшая из 46 значимых ударов. Гуида пытался спастись в борьбе, но захват ноги никак не помог избежать хаммерфистов. Клэй старался закрываться от атак бразильца, но урон и без того был сумасшедшим. Оставалось удивляться, как ему удавалось стоять на ногах и выдерживать это одностороннее избиение.

Когда Плотник (прозвище Гуиды — Прим. «Чемпионата») опять оказался на коленях и Сантос снова осыпал его градом ударов, бразилец несколько раз смотрел на рефери с намёком на остановку боя. Видимо, Кита Питерсона не очень впечатлили даже сокрушительные удары коленом из тайского клинча. К середине пятиминутки у Леонарду закончились силы, и Гуида начал навёрстывать упущенное.

Клэй гонял Сантоса вдоль клетки, попутно выбрасывая удары, которые достигали цели. Бразилец перешёл в режим выживания, так как было заметно, как он выдохся. В конечном итоге на последней минуте первого раунда Гуиде удался бросок соперника на канвас, где он поработал из граунд-энд-паунда.

Вторая пятиминутка стала продолжением первой — Плотник снова гонял бразильца по октагону. Похоже, одной минуты перерыва не хватило Сантосу, чтобы восстановить силы. Спустя несколько секунд с начала раунда Клэй стянул Леонарду в партер, где он сначала поработал коленями, а затем вышел на удушающий, так как Сантос отдал спину. И, недолго сопротивляясь, бразильский грэпплер постучал в знак сдачи.

Таким образом, Леонарду Сантос впервые в своей карьере проиграл сабмишеном. А Клэй Гуида, выдержав натиск и моментально перезагрузившись, выдал один из самых запоминающихся камбэков года. В свои 39 лет он задушил базового грэпплера, что стоит дорогого. Такую работу Клэя оценили и в UFC, наградив его бонусом в размере $ 50 тыс. за выступление вечера.

Однако победы могло бы и не быть, если бы в клетке работал другой рефери. Дело в том, что судье Киту Питерсону досталась порция славы в комментариях в социальных сетях.

Ниже самые популярные высказывания в адрес третьего в октагоне.

— Кит Питерсон — MVP (самый ценный игрок. — Прим. «Чемпионата») матча (смайлики «смеюсь до слёз»).

— Кит Питерсон творит волшебство.

— Ничего странного здесь нет. Должно быть, Кит Питерсон поставил свои деньги на этот бой.



В то же время много людей отмечали несгибаемость и волю к победе американца и совсем слабый перформанс от Сантоса на дистанции. Тем не менее спасибо бойцам за валидольную схватку!