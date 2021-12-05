«Прости меня, Ромка». 10 лет трагической победе Сергея Ковалёва

Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня главной трагедии российского бокса. В этот день будущий чемпион мира и один из лучших представителей России в истории профессионального бокса Сергей Ковалёв одержал свою самую горькую победу в карьере. Его соперник скончался через три дня после поединка. Вспоминаем тяжёлую историю.

Бой

5 декабря 2011 года. Екатеринбург. Зимним вечером в столице Урала проходит очень неплохой турнир по боксу. В его главном поединке должны встретиться Руслан Проводников и бывший соперник Флойда Мейвезера Демаркус Корли. Но в карде шоу есть и другие добротные бои. Так, в полутяжёлом весе ожидалось интересное противостояние перспективных россиян. 27-летний Роман Симаков встречался с бывшим членом сборной России и жёстким нокаутёром Сергеем Ковалёвым. На кону поединка стоял региональный титул по версии WBC Asia.

Очевидным фаворитом схватки считался Ковалёв. Во-первых, Сергей уже имел опыт боёв с очень неплохими оппонентами, полученный к тому же за океаном. Во-вторых, в его пользу говорил огромный любительский багаж, в том числе победы на чемпионате России и чемпионате мира среди военнослужащих. В общем-то, складывалось так, что Сергей всегда выступал чуть более на высоком уровне, чем Симаков. Но и Роман не намерен был сдаваться ещё до стартового гонга. За его плечами также был опыт более 200 поединков в любителях. И пусть в профи ему не всегда давали годных соперников, своё дело он исправно делал – набирался опыта и побеждал. Это он намеревался сделать и ровно 10 лет назад.

Но Ковалёв практически сразу дал понять, кто будет хозяином в ринге. Да, первые пары минут прошли в разведке, но дальше Сергей стал очень неплохо работать на контратаках и раз за разом пробивал оборону оппонента. Ну а уже со второго раунда Ковалёв просто начал разбивать противника. Всё началось с жёсткой атаки по корпусу. Симаков после неё прижался к канатам и принял на себя ещё несколько мощных атак. Показалось, что ещё немного – и он поплывёт. В конце раунда боксёр из Кемерово пропустил и тяжёлый правый кросс. Но дальше Романа спас гонг.

В третьем раунде Симаков, понимая, что уже проигрывает, мужественно пытался идти вперёд, но Ковалёв легко перехватывал атаки соперника и продолжал его разбивать. При этом Сергей работал так разнообразно, что Роман на его фоне смотрелся совсем плохо, лишь изредка беспокоя Крашера точными атаками. В четвёртом отрезке Ковалёв провёл шикарную комбинацию, завершив её двумя боковыми. Оба удара пришлись в цель и непонятно вообще, как Симаков не упал. Более того, на исходе этого же раунда Симаков очень неплохо попал справа, да так, что голова Ковалёва запрокинулась. Но это был лишь эпизод.

Дальше преимущество Сергея лишь росло. Он работал раскрепощённо и легко. А на Симакова, кроме усталости, накладывался и тоннаж пропущенных ударов, так что его положение с каждой минутой усугублялось. В шестом раунде Симаков уже не выдержал града атак соперника и оказался на канвасе. Роман мужественно встал, но ни тренер, ни секунданты, ни рефери не решились остановить схватку, хотя к тому моменту результат её был очевиден. После нокдауна в ринге уже де-факто оставался лишь Ковалёв, который пробивал удары на выбор и любой вкус.

В седьмой трёхминутке ничего не менялось. На исходе первой минуты раунда Ковалёв зажал соперника у канатов и провёл несколько достаточно лёгких ударов, но Симаков упал после тычка в локоть. Через несколько мгновений он попытался встать, но ноги его не слушались. В итоге рефери остановил схватку, а Симаков опирался на канаты, стоя в совершенно неестественной позе.

Фото: РИА Новости

Госпитализация и гибель Симакова

Стало очевидно, что с Романом что-то неладное. Его тут же забрали с ринга на носилках, ибо сам передвигаться он уже не мог. Боксёра экстренно доставили в больницу, где он впал в кому. Симакову провели срочную операцию по удалению гематомы головного мозга, но ситуация не улучшалась. Ковалёв тяжело переживал ситуацию и 8 декабря в своём блоге прокомментировал ситуацию.

«Очень переживаю по этому поводу, жалко его очень. Молюсь, чтобы он выкарабкался. Во вторник вечером я вернулся в Челябинск, и в среду мы с моей супругой Натальей сходили в церковь, поставили свечи и заказали молитву батюшке за его здравие. Приношу свои искренние извинения родственникам Ромы — видит бог, не желал я ему такого. Держись, Роман!» — написал Крашер.

Буквально через 20 минут после появления этой записи на просторах интернета Симаков скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Ещё через 30 минут в аэропорт Екатеринбурга приземлились родители Романа, которые не успели застать последние минуты сына.

Почему так произошло и что было дальше?

Новость о смерти Романа действительно потрясла всех. Сергей Ковалёв 9 декабря написал эмоциональный пост и принёс извинения бывшему сопернику.

«В этой записи блога хочу прокомментировать сам бой с Романом Симаковым. Как вы все сами видели, встреча началась довольно ровно и осторожно, только во втором раунде у меня стало получаться лучше, чем в первом. В середине четвёртого раунда я повредил большой палец левой руки, прооперированный четыре года назад, и сбавил темп, дав Роману вымахаться и тоже как-то активизироваться.

После удачной атаки в шестом раунде, после которой Рома оказался в нокдауне, я подумал, что он уже не станет продолжать бой. Во всяком случае, я очень этого хотел, ведь он и до этого пропустил уже очень много ударов, да и мой палец тоже отзывался болью при каждом ударе слева. Честно говоря, я удивился стойкости, терпению и характеру Ромы, когда он встал и решил дальше продолжить бой. Если вы ещё раз внимательно посмотрите запись поединка, то увидите, что в седьмом раунде я не провёл ни одного удара в голову Романа и даже не вкладывался в них, а просто легко выбрасывал руки. Когда Рома попятился назад, я попытался пробить по корпусу левым снизу, но попал в его предплечье. Роман «сломался» не от удара. В тот момент я подумал о том, что наконец-то Рома принял правильное решение и отказался продолжать бой. Когда я спустился из ринга и пошёл к Роману, то его уже не было в раздевалке. Его увезли в больницу… Отличный был боец и человек. Вечная память ему.

Пытались со своим менеджером связаться с его родителями, но они и разговаривать с нами не желают. Я их прекрасно понимаю, понимаю их состояние, ведь они потеряли своего сына. Мой менеджер купил им билеты из Кемерово до Екатеринбурга.

Свой следующий бой, если я вообще ещё выйду на ринг, посвящу Роману. А гонорар, который получу за него, перечислю его родителям в честь памяти Романа. Прости меня, Ромка, и покойся с миром…» — написал Ковалёв.

Но, кроме эмоций, стоял и закономерный вопрос, почему так произошло и кто был виноват в случившемся? Рефери? Виктор Панин, обслуживавший ту встречу, отметил, что действовал по букве закона и правил, попутно добавив, что не раз интересовался состоянием Романа в ходе схватки.

«Симаков с виду хорошо был готов к бою. Я перед началом поединка его спросил, как он себя чувствует. Тот утвердил, что всё нормально. И по ходу боя я неоднократно к нему подходил, интересовался его самочувствием. Я не имею права останавливать бой, если боксёр и секунданты считают, что могут продолжать поединок. Ковалёв, конечно, хорошо и сильно бил, но не настолько, чтобы можно было бить в колокола. Когда Роман повалился на ринг, я отсчитал до семи и остановил бой. То есть следовал букве закона. Жаль, что так всё завершилось, до сих пор не могу прийти в себя», — рассказывал Панин.

Кто-то винит в произошедшем секундантов, которые не стали останавливать схватку с очевидным исходом. Но мы не судьи и склонны согласиться с Сергеем Ковалёвым, что мы не вправе назначать виноватых.

«На процедуре взвешивания, когда для фотографов позировали, стоя лицом к лицу, я заметил, что у Романа какие-то странные, слегка блестящие глаза. Тогда подумал, что не могут же врачи допустить больного боксёра на ринг. Может быть, при подготовке к бою он «сушился», гонял свой вес, и это отразилось на самочувствии? Организм по-разному может себя чувствовать, когда начинаешь готовиться к бою.

Мне сложно об этом говорить, я только строю свои предположения на основе того, что показалось. Конечно, должна быть какая-то проверка. Я слышал от своих друзей, что Роману ранее запрещали боксировать, были какие-то проблемы со здоровьем. Но опять же не знаю — верить ли этим слухам. В любом случае если кто-то и виноват, то должен за это ответить.

Секунданты? Я не хочу никого винить, пусть в этом разбираются обученные люди. Могу высказать лишь своё предположение. Любой боксёр, стремящийся к победе, будет биться до конца. В порыве азарта и борьбы ему сложно адекватно оценивать ситуацию. Любой человек не любит проигрывать. Поэтому и нужны секунданты, чтобы принять в нужный момент правильное решение. Именно они должны следить за состоянием боксёра. Более того, можно было оценить и ход боя. Ясно ведь было, что шансов на победу у Симакова не было — пропустив столько ударов, сложно рассчитывать на успех. Рома только в первом раунде попал мне неплохо в голову, у меня аж в глазах потемнело, и всё — дальше он только отбивался от моих атак. Странно, что Симаков приехал в Екатеринбург без личного тренера, а его секундантами стали люди, мало с ним знакомые: одного просто попросили, а второй только две недели с ним работал», — говорил Ковалёв.

Судя по всему, виноватых в итоге так и не определили. Бой Романа Симакова с Сергеем Ковалёвым до сих пор продолжают вспоминать. Сам Крашер после той трагической победы собирался с мыслями несколько месяцев, но в итоге принял решение продолжать карьеру. Как всем известно, получилась она успешной и на протяжении нескольких лет Крашер был доминирующим чемпионом в своём дивизионе. Невзирая на звёздный статус, Сергей никогда не забывал о схватке с Симаковым. Спустя 5 лет после того боя Ковалёв впервые провёл поединок в России, вернувшись в Екатеринбург. Тогда он защищал титулы от посягательств Айзека Чилембы. После успешного завершения схватки Крашер объявил, что часть гонорара от него он передаст семье Симакова.