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Конор Макгрегор располнел
Конор Макгрегор располнел
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор завершает восстановление после перелома лодыжки, полученного в бою с Дастином Порье в июле.
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Макрегор опубликовал несколько фото, на которых показал свою текущую форму и раскрыл свой вес.
Макрегор опубликовал несколько фото, на которых показал свою текущую форму и раскрыл свой вес.
Сейчас Макгрегор весит 190 фунтов, что составляет 86,2 кг.
Сейчас Макгрегор весит 190 фунтов, что составляет 86,2 кг.
Стоит учитывать, что Конор выступает в лёгкой весовой категории (70 кг).
Стоит учитывать, что Конор выступает в лёгкой весовой категории (70 кг).
Бойца ждёт очень изнурительная весогонка перед следующим боем.
Бойца ждёт очень изнурительная весогонка перед следующим боем.
Глава UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор «тренировался как Рокки Бальбоа».
Глава UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор «тренировался как Рокки Бальбоа».
«190 фунтов гранита. Никаких игр, когда я вернусь», — подписал опубликованные фото Макгрегор. <br/>
«190 фунтов гранита. Никаких игр, когда я вернусь», — подписал опубликованные фото Макгрегор.
Пользователи Сети обратили особое внимание на располневшее до неузнаваемости лицо Конора.
Пользователи Сети обратили особое внимание на располневшее до неузнаваемости лицо Конора.
Контраст по сравнению со старыми фото действительно заметен. Например, в 2015 году Конор весил всего 65 кг.
Контраст по сравнению со старыми фото действительно заметен. Например, в 2015 году Конор весил всего 65 кг.
Ожидается, что Макгрегор вернётся в октагон в апреле следующего года.
Ожидается, что Макгрегор вернётся в октагон в апреле следующего года.
Конор Макгрегор располнел
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