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Видео забавного двойного нокдауна на вечере бокса в Австралии

Видео двойного нокдауна облетело интернет. Рефери растерялся
Микаил Гусейнов
Видео забавного двойного нокдауна
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Нелепое событие помогло Джо Маккою и Фано Кори поймать свою минуту славы.

3 декабря в Перте (Австралия) прошёл вечер профессионального бокса, организованный малоизвестной местной промоутерской компанией Dragon Fire Boxing. В его карде прошло всего три поединка. Главным событием стала схватка в первом среднем весе за региональный титул. Звание чемпиона западных штатов Австралии оспаривали известные совсем уж в узких кругах Джо Маккой и Фано Кори.

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Об уровне поединка говорил послужной список этих ребят. Так, Маккой проводил лишь второй бой на профессиональном ринге. Впервые же он выступил пару месяцев назад. В октябре ему удалось досрочно победить Майкла Уоррена. Что касается Кори, то суданец австралийского происхождения не мог похвастать идеальным рекордом, но за его плечами был какой-никакой опыт – 7 побед и 5 поражений в профи. Так что назвать явного фаворита в этом противостоянии было непросто.

Кори неплохо работал первым номером, Маккой же на это мог ответить лишь мощью пудовых кулаков. Впервые ему удалось отправить соперника в нокдаун в первом раунде, при этом он уступал ему в технике и скорости. Во втором отрезке случился ключевой момент этого боя, который без преувеличения привлёк внимание общественности и помог узнать об этой дуэли во многих странах. В одном из эпизодов бойцы провели одновременный правый боковой. Уникальность ситуации была в том, что оба отправили удар точно в цель, более того, оба не выдержали и упали. Таким образом, зрители стали свидетелями редчайшего явления – одновременного нокдауна.

Смотрелось достаточно забавно. Особенно интересно было наблюдать за реакцией рефери, который откровенно растерялся и не знал, что делать. Наверняка, такое он видел впервые за годы своей карьеры. В итоге третий в ринге отсчитал нокдаун обоим, соответственно и Кори, и Маккой имели несколько больше времени на то, чтобы восстановиться и продолжить схватку. В четвёртом раунде Маккой отправил Кори на канвас в третий раз, снова своё дело сделал удар справа. Но суданец австралийского происхождения поднялся. В итоге победителя четырёхраундовой схватки определяли судьи. Кори, за счёт более активных действий, сумел добиться ничейного исхода, даже невзирая на три нокдауна.

Американец застыл после пропущенного удара, а через мгновение пугающе упал. Видео Американец застыл после пропущенного удара, а через мгновение пугающе упал. Видео

Но, конечно, множество СМИ принялось рассказывать об этом поединке не из-за волевых качеств Фано Кори, а из-за того самого двойного нокдауна. По сути, нелепое событие помогло Кори и Маккою поймать свою минуту славы. Видео этого момента облетело интернет и тиражируется почти во всех социальных сетях. Организатор вечера бокса, местный промоутер Тони Тольи признался, что увидел такое впервые.

Что же, ход поединка малоизвестных боксёров лишний раз напомнил о том, что ярких событий хватает и в совсем уж незаметных кардах. Порой там можно увидеть такое, чего почти никогда не встретишь на высшем уровне.

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