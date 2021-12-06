Видео двойного нокдауна облетело интернет. Рефери растерялся

3 декабря в Перте (Австралия) прошёл вечер профессионального бокса, организованный малоизвестной местной промоутерской компанией Dragon Fire Boxing. В его карде прошло всего три поединка. Главным событием стала схватка в первом среднем весе за региональный титул. Звание чемпиона западных штатов Австралии оспаривали известные совсем уж в узких кругах Джо Маккой и Фано Кори.

Об уровне поединка говорил послужной список этих ребят. Так, Маккой проводил лишь второй бой на профессиональном ринге. Впервые же он выступил пару месяцев назад. В октябре ему удалось досрочно победить Майкла Уоррена. Что касается Кори, то суданец австралийского происхождения не мог похвастать идеальным рекордом, но за его плечами был какой-никакой опыт – 7 побед и 5 поражений в профи. Так что назвать явного фаворита в этом противостоянии было непросто.

Кори неплохо работал первым номером, Маккой же на это мог ответить лишь мощью пудовых кулаков. Впервые ему удалось отправить соперника в нокдаун в первом раунде, при этом он уступал ему в технике и скорости. Во втором отрезке случился ключевой момент этого боя, который без преувеличения привлёк внимание общественности и помог узнать об этой дуэли во многих странах. В одном из эпизодов бойцы провели одновременный правый боковой. Уникальность ситуации была в том, что оба отправили удар точно в цель, более того, оба не выдержали и упали. Таким образом, зрители стали свидетелями редчайшего явления – одновременного нокдауна.

Смотрелось достаточно забавно. Особенно интересно было наблюдать за реакцией рефери, который откровенно растерялся и не знал, что делать. Наверняка, такое он видел впервые за годы своей карьеры. В итоге третий в ринге отсчитал нокдаун обоим, соответственно и Кори, и Маккой имели несколько больше времени на то, чтобы восстановиться и продолжить схватку. В четвёртом раунде Маккой отправил Кори на канвас в третий раз, снова своё дело сделал удар справа. Но суданец австралийского происхождения поднялся. В итоге победителя четырёхраундовой схватки определяли судьи. Кори, за счёт более активных действий, сумел добиться ничейного исхода, даже невзирая на три нокдауна.

Но, конечно, множество СМИ принялось рассказывать об этом поединке не из-за волевых качеств Фано Кори, а из-за того самого двойного нокдауна. По сути, нелепое событие помогло Кори и Маккою поймать свою минуту славы. Видео этого момента облетело интернет и тиражируется почти во всех социальных сетях. Организатор вечера бокса, местный промоутер Тони Тольи признался, что увидел такое впервые.

Что же, ход поединка малоизвестных боксёров лишний раз напомнил о том, что ярких событий хватает и в совсем уж незаметных кардах. Порой там можно увидеть такое, чего почти никогда не встретишь на высшем уровне.