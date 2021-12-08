«Похоже, ты всё продул, сынок». Как Шугар Рэй Леонард нанёс первое поражение Томасу Хирнсу

Там было не меньше драмы, чем в третьем бою между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером.

40 лет назад, 16 сентября 1981 года, состоялся объединительный чемпионский бой между лучшими боксёрами полусреднего дивизиона Шугаром Рэем Леонардом, владевшим поясом WBC, и чемпионом мира по версии WBA Томасом Хирнсом. На счету Шугара были олимпийское золото и мировая слава, подкреплённая несколькими серьёзными скальпами в лице Флойда Мейвезера-ст., Дикки Эклунда (брата Микки Уорда), Уилфреда Бенитеса и Роберто Дюрана. Последнего он заставил сдаться прямо во время раунда (знаменитый No Mas именно оттуда пришёл). К тому времени Рэй провёл 31 поединок и одержал 30 побед, 21 раз побеждал нокаутом.

Хирнсу было 22 года, но у него на одну схватку больше, чем у Шугара. За четыре года на профессиональном ринге представитель города Детройт победил во всех 32 боях, в которых было 30 нокаутов. Из серьёзной оппозиции выделялись, прежде всего, Хосе Куэвас, 11 раз защитивший свой чемпионский пояс, и Рэнди Шилдс.

К началу 80-х годов не было более ожидаемого боя, чем этот. Подливало масла в огонь и то, что Леонард ранее уверенно разобрался с Роберто Дюраном, отомстив ему в реванше сполна. На фоне всего этого фанатов закономерно интересовал вопрос, кто же всё-таки сильнее — «золотой мальчик» Шугар Рэй или молодой панчер Хирнс?

К тому же интригу подогрел сам Томас, бросивший в Рэя курицу после боя с Дюраном со словами: «Ты — трус, Леонард! Ты меня избегаешь». Но тренер Леонарда Анджело Данди, тренировавший самого Мохаммеда Али, настаивал не торопиться с этой схваткой. И, в свою очередь, сам Шугар Рэй добавил: «Мы встретимся, когда мне будет выгодно с ним биться».

В конечном итоге эта битва случилась и превзошла все ожидания. Этот бой можно поделить на четыре части.

Пристрелка

Начало схватки было ожидаемым – Хирнс занял центр ринга и гонял Леонарда вдоль канатов. Однако Наёмный убийца (прозвище Хирнса) никак не мог поймать нужную дистанцию, и поэтому его удары пролетали мимо цели. А Шугар Рэй легко передвигался по рингу и также непринужденно уворачивался от джебов соперника. Но самый интересный эпизод случился после гонга — Леонард тыкнул перчаткой в лицо Хирнсу, а Томас ударил его в ответ.

Во втором раунде бойцы немного активизировались и перестреливались джебами. Шугар Рэй показывал чудеса реакции и пластичности, но всё равно пропускал выпады от Томаса. Затем Леонард в третьей трёхминутке подстроился под своего соперника и начал успешно контратаковать Хитмэна. Тот, в свою очередь, попросту не успевал за действиями Шугара.

Но почему-то Рэя хватило только на один топовый раунд, потому что затем Томас вернул себе инициативу. А если быть точным, то Леонард просто сбавил обороты. Хотя стоит отдать должное Хирнсу за то, что начал работать не только руками, но и корпусом. План Шугара работать вторым номером обернулся провалом, ибо Хитмэн подстроился под чемпиона.

Переход инициативы к Леонарду

В шестом раунде ход встречи поменялся. В конце трёхминутки Леонард потряс Хирнса и добавил ещё несколько тяжёлых ударов. Хитмен не сразу пришёл в себя, чем воспользовался Шугар Рэй, забрав ещё два раунда таким же способом.



Всё настолько осложнилось, что даже смена тактики не сразу пошла на пользу, когда Томас решил поработать вторым номером. Да, на старте восьмого раунда она принесла плоды, однако в конце Хирнс пропустил несколько правых боковых. Американцу не удалось перестроиться с ходу. Но это не означало отказа от нового плана.

Доминирование Хирнса

Хирнс продолжил работать вторым номером, эффективно пользуясь своей антропометрией (рост 185 см и размах рук 198 см). Так он доказал всем, что умеет не только срубать своих оппонентов, но и боксировать, во что далеко не все верили, зная его характер. Леонард после восьмого раунда перестал доставать визави, и его активность постепенно падала. От этого положение Шугара становилось всё более плачевным. К этому добавились проблемы с левым глазом, вокруг которого образовался отёк ещё в пятом раунде. В перерыве после 12-го раунда тренер Рэя легендарный Анджело Данди сказал фразу, ставшую легендарной: «Осталось 9 минут. Похоже, ты всё продул, сынок». К тому моменту Шугар практически не видел тем глазом и был окончательно истощён. Но, невзирая на это, последнего слова он ещё не сказал.

Возрождение Шугара Рэя

В 13-м раунде Леонард завёлся с полуоборота от слов своего тренера и в конце трёхминутки потряс оппонента двойкой, а затем добавил серию мощных ударов. Хирнс оказался на канвасе. Шугар и не думал останавливаться, хотя Томас клинчевал и отбивался из последних сил. Но его положение было очень тяжёлым, поэтому второй нокдаун всё-таки случился на последних секундах, в тот момент Хирнс едва не выпал за канаты.

Гонг спас Томаса, но ненадолго. Потому что в 14-м отрезке Леонард продолжил незаконченное дело, бегая за Томасом по рингу. В итоге Шугар Рэй достал правым хуком, от которого противник уже совсем поплыл. Когда Рэй увидел это, он поднял руки вверх от радости и осыпал своего соперника градом ударов, на которые Хирнс никак не отвечал. Поэтому рефери вмешался в поединок и остановил одностороннее избиение. Хотя стоит отметить, что за полтора раунда до конца схватки Томас вёл по карточкам: 124-122, 125-122 и 125-121.

Непобеждённый Томас Хирнс потерпел первое поражение в карьере. Это был один из самых тяжёлых моментов в карьере американца.

«Я не знал, как это принять. Я упал в собственных глазах. Я чувствовал, что подвёл болельщиков и Эмануэля (Стюарда, тренера Хирнса. — Прим. «Чемпионата»)».



После этого проигрыша Томас поднялся на одну категорию выше, где одолел легендарного Уилфреда Бенитеса и нокаутировал Роберто Дюрана. На этом путь Томми не закончился, после он покорил ещё четыре весовые категории.

Шугар же после той схватки сделал такое признание:



«Много лет назад Мохаммед Али сказал мне: «Когда я дрался с Джо Фрейзером, это было подобно смерти». Тогда я не совсем понял, что он имел в виду. Бой с Томми Хирнсом был подобен смерти».

Этот бой определённо вошёл в историю бокса, став золотой классикой. Здесь была драматическая составляющая, ничем не уступавшая упомянутому противостоянию Мохаммеда Али и Джо Фрэйзера. Сам бой оставил свой отпечаток, прежде всего, на Леонарде. Дело в том, что у Рэя вскоре было обнаружено отслоение сетчатки. Поэтому Шугар объявил об уходе из спорта в возрасте 26 лет. Но, как мы знаем, Рэй несколько раз возвращался в спорт и даже сразился с Марвином Хаглером и ещё раз с Томасом Хирнсом и Робертом Дюраном в 1989-м. Но это уже другая история.