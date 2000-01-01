Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Сколько зарабатывает Конор Магрегор в минуту и в секунду
Сколько зарабатывает Конор Магрегор в минуту и в секунду
В 2021 году Конор стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира согласно рейтингу Forbes.
AMP-версия
Макгрегор заработал $ 180 млн, бóльшую часть из которых ($ 150 млн) получил за продажу контрольного пакета в своём бренде виски Proper No. Twelve.
Макгрегор заработал $ 180 млн, бóльшую часть из которых ($ 150 млн) получил за продажу контрольного пакета в своём бренде виски Proper No. Twelve.
Сайт money.co.uk подсчитал средний заработок бойца UFC за определённый промежуток времени. Конор получает 490 000 долларов в день, 342 доллара в минуту и 5,7 доллара в секунду.
Сайт money.co.uk подсчитал средний заработок бойца UFC за определённый промежуток времени. Конор получает 490 000 долларов в день, 342 доллара в минуту и 5,7 доллара в секунду.
В рублях цифры впечатляют: 36,1 млн рублей в день, 25 000 рублей в минуту и 420 рублей в секунду.
В рублях цифры впечатляют: 36,1 млн рублей в день, 25 000 рублей в минуту и 420 рублей в секунду.
Доход Конора позволяет ему покупать дом в Великобритании каждые 14 часов (857 минут).
Доход Конора позволяет ему покупать дом в Великобритании каждые 14 часов (857 минут).
В США ещё чаще. Магрегор может приобретать недвижимость за океаном каждые 8 ​​часов (514 минут) на основе средней рыночной стоимости в 244 552 доллара.
В США ещё чаще. Магрегор может приобретать недвижимость за океаном каждые 8 ​​часов (514 минут) на основе средней рыночной стоимости в 244 552 доллара.
Конору потребуется всего 14 дней, чтобы обзавестись домом в каждой стране Европы.
Конору потребуется всего 14 дней, чтобы обзавестись домом в каждой стране Европы.
Обзавестись недвижимостью во всем мире — всего 36 дней (для 105 стран, включённых в исследование).
Обзавестись недвижимостью во всем мире — всего 36 дней (для 105 стран, включённых в исследование).
Для контраста: «среднему» рабочему на планете требуется от 20 до 25 лет, чтобы стать владельцем собственного места жительства.
Для контраста: «среднему» рабочему на планете требуется от 20 до 25 лет, чтобы стать владельцем собственного места жительства.
Конору просто нет равных, когда дело доходит до заработка денег.
Конору просто нет равных, когда дело доходит до заработка денег.
Сколько зарабатывает Конор Магрегор в минуту и в секунду
Читайте также
Шугар Рэй Леонард нокаутировал Томаса Хернса
Джейк Пол – Тайрон Вудли
Вальтер Пульези нокаутировал Константина Линника
Видео забавного двойного нокдауна
Конор Макгрегор
10 лет трагической победе Сергея Ковалёва
© championat.com 2000–2021