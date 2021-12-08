Ломаченко провалил поход за рекордом, или Как большие дяди решили проучить украинца

В ночь на 12 декабря в Нью-Йорке пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко. Противостоять знаменитому украинцу будет экс-чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Ричард Комми. Это будет второй поединок Ломы после спорного и очень неприятного с психологической точки зрения поражения от Теофимо Лопеса. Но мы в этот раз решили вспомнить не о той осечке, а о первой неудаче Василия в профи, которая, к слову, также получилась неоднозначной. Итак, немного о противостоянии Ломаченко и Салидо.

Поход за рекордом

Март 2014 года. Мир бокса внимательно следит за событиями, происходящими в Сан-Антонио (штат Техас, США). Звезда любительского бокса, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Василий Ломаченко намерен поставить рекорд в профессиональном боксе. Здесь аккерманца ждёт второй бой в карьере в профи. Самое главное, что на кону схватки – титул чемпиона мира по версии WBO, которым на момент организации боя владел Орландо Салидо. Таким образом, в случае победы Василий стал бы первым боксёром в истории, которому удалось бы стать чемпионом мира лишь за два боя в профи. Собственно, этот рекорд был одной из главных первоначальных целей Ломаченко при переходе в профессионалы, и сам он этого не скрывал. Боссы Top Rank всячески поощряли амбиции Василия, во всяком случае, на словах. Но в их глазах читался некий скептицизм. А уж многих за океаном откровенно раздражала спортивная наглость и самоуверенность Ломаченко.

Даже яркий дебют Ломы в профи в октябре 2013 года не убедил критиков в уникальности его таланта. Василий отказался от мешочной диеты и с ходу вышел на бой с опытным Хосе Луисом Рамиресом Гарсией, за плечами которого было 25 побед в 28 встречах. Аккерманец тогда остановил противника в четвёртом раунде. Так что к бою с Салидо Василий подходил с багажом опыта в четыре раунда в профессионалах.

Что касается Орландо, то мексиканец в схватке с Василием планировал защитить титул по версии WBO впервые после возвращения. Регалию он завоевал в предыдущем поединке, когда нокаутировал Орландо Круса.

Бой

В канун боя произошло большое событие. Орландо Салидо вчистую провалил взвешивание, не сумев согнать более килограмма. Таким образом, титул чемпиона мира он потерял уже на весах. Пояс мог завоевать лишь Ломаченко. В случае же победы Салидо регалия оставалась вакантной. На этом эпопея с весом не завершилась. На схватку Орландо вышел тяжелее украинца на 5 кг.

Сам поединок начался спокойно. Василий традиционно для себя не спешил на старте и в большей степени изучал соперника. Со второго отрезка Ломаченко начал постепенно переигрывать соперника в перестрелке со средней дистанции. Тогда Салидо прибегнул к грязным приёмам. Он начал вязать техничного соперника, а дальше пробивать ниже пояса. Рефери разнял соперников, но даже не удосужился сделать виновнику замечание. Наверное, это придало мексиканцу чувство безнаказанности. В дальнейшем он начал злоупотреблять ударами ниже пояса и другими нарушениями. По сути, он просто мешал Ломаченко демонстрировать технику и выступил в роли типичного спойлера. Но Василий не терялся, не выходил из равновесия и в эпизодах, когда на ринге шла чистая дуэль, Ломаченко на скорости легко переигрывал Салидо.

В четвёртом отрезке Василий шикарно закручивал оппонента, работал комбинационно и много попадал. Салидо же снова работал грязно и если и доносил что-то до цели, то слишком невыразительное и корявое. Но всё же раз ему удалось потрясти Лому. Это прилетел размашистый и тяжеленный удар слева. Но аккерманец не дрогнул.

В середине боя Орландо за счёт имитации агрессии забрал пару раундов, но в дальнейшем более выносливый, быстрый, молодой и техничный Ломаченко переигрывал оппонента вчистую. Салидо, понимая это, снова грязнил. Раз за разом с молчаливого согласия рефери он бил ниже пояса. В концовке Василий пошёл на финальный штурм. Всё началось с шикарного удара слева. Салидо немного повело, и он даже чуть повалился вперёд, но спасся в клинче. К тому времени Василий уже приноровился к грязной манере соперника и начал обрабатывать корпус оппонента. Дела Салидо были плохи, бросалось в глаза, что он полностью раскоординирован. Далее от Василия последовал мощный левый сбоку. Это было тотальное доминирование и демонстрация полного технического превосходства. В решающие моменты в дело вмешался рефери, который при постоянных нарушениях Салидо сделал замечание украинцу (!). Возможно, благодаря этой минимальной паузе Орландо всё же устоял. А дальше было решение судей.

Судейские записки и реакция на вердикт

Оценки судей вызвали большой резонанс. По итогам 12 раундов победа раздельным решением досталась Салидо – 116:112, 115:113 и 113:115. И это с учётом того, что в концовке мексиканец был попросту деклассирован.

Таким образом, Ломаченко провалил свой поход за рекордом, хотя винить в этом украинца язык не поворачивается. По мнению многих, его просто ограбили. К слову, проблема не только в оценках судей, но и в работе рефери Лоренса Коула, который был словно настроен работать на Салидо. После завершения схватки было подсчитано, что Орландо пробил Василию ниже пояса 41 раз (!). Любой квалифицированный рефери в таком случае уже давно дисквалифицировал бы злостного нарушителя. Этот же либо игнорировал проступки Салидо, либо прощал ему все нарушения.

В фанатской среде бытует и конспирологическая теория, что большие дяди попросту захотели проучить выскочку Ломаченко, который решил завоевать американский рынок буквально за 2-3 боя. Украинцу дали понять, что никакой талант не поможет ему обойти некоторые подводные течения. Как бы то ни было, в следующем поединке Василий добился своего. Он победил Гэри Расселла и стал чемпионом мира в третьем бою в карьере, повторив рекорд по скорости завоевания титула.

Интересно, что сейчас Василий вновь сталкивается с некоей невидимой силой, которая мешает ему вернуться к поединкам за титулы. О Василии снова не говорят как о возможном сопернике действующих чемпионов и ему вновь, как и 7 лет назад, нужно доказывать всё лишь кулаками. Посмотрим, сумеет ли он пройти все подводные камни и преодолеть все закулисные интриги. А пока – удачи в грядущем бою с Комми. Ждём победы!