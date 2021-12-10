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Главные апсеты сезона Bellator 2021 года, видео боёв, нокауты Фрейре, травма Виталия Минакова

Минаков готов был драться со сломанным пальцем. Победу у него «украл» судья
Леонид Порошин
Главные апсеты сезона Bellator
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Богатырь из Брянска готов был продолжать бой. Как случился главный апсет 2021 года.

Апсет, победа андердога над фаворитом, нигде не является такой изюминкой, как в боевых видах спорта. Когда команда, которую всерьез не воспринимают, побеждает лидера чемпионата либо легендарную дружину — это, конечно, впечатляет и вписывается яркой страницей в историю спорта, но то побеждают (или проигрывают) коллективы. Когда тёмная лошадка выигрывает забег/заезд/гонку, обходя хвалёных фаворитов — это, конечно, имеет огромный резонанс. Но выглядит не столь ярко, как буквальная победа в единоборстве условного Давида против Голиафа, где соперник зачастую смят и повержен в буквальном смысле слова и у всех на виду. Пресловутый шанс панчера, внезапно открывшееся стилевое преимущество, «плохой день» фаворита, внезапная травма — все эти события способны подарить победу тому, на кого никто не ставил, и весьма огорчить как фаворита, так и его сторонников (кстати, англоязычное слово upset буквально означает «огорчённый», когда используется как имя прилагательное).

Bellator — одна из крупнейших лиг в мире боевых единоборств — имеет впечатляющий ростер бойцов и раз за разом выдаёт запоминающиеся ивенты. Начав сезон с небольшим опозданием по известным причинам, организация Скотта Кокера сумела подарить зрителям много ярких впечатлений и запоминающихся минут. Не в последнюю очередь благодаря апсетам. Рассмотрим главные из них в уходящем году.

3) Bellator 258: Патрики Фрейре — Питер Куилли

Победа Куилли техническим нокаутом (остановка доктором)

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Фамилия Фрейре — знаковая в Bellator. Братья-Питбули, Патрики и Патрисиу, являются заслуженнейшими и титулованными ветеранами организации и славны своими яркими победами. На двоих — 47(!) боёв под эгидой промоушена.

Чего нельзя сказать про Питера Куилли. Для 32-летнего ирландца это был лишь третий выход в круглую клетку (не по его вине — ковид не дал ему возможности выйти против Брента Примуса и того же Патрики в 2020-м).

Уроженец Изумрудного острова более известен в мире ММА как тренировочный партнер своего куда более известного соотечественника — Конора Макгрегора. Российский же болельщик знает его по выступлениям в Fight Nights — до того момента, пока его несдержанность и оскорбление чувств адептов определённой религии не сделали его дальнейшее выступление в этой лиге невозможным.

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Неудивительно, что предбоевым фаворитом в поединке легковесов однозначно был старший Питбуль. Правда, ирландец с самого начала показал, что имеет на этот счёт своё мнение, бодро стартовав ударами и киками. Фрейре же умело держал дистанцию и контратаковал. В конце раунда бразильцу удалось провести тейкдаун, но, пытаясь удержать Куилли, он «скушал» дюжину ударов кулаками и локтями. Этот эпизод оказался грозным предзнаменованием.

Во втором раунде Фрейре имел определённый успех, умело комбинируя. Но ирландец не тушевался, огрызаясь ударами и окровавив лицо Питбуля. За 40 секунд до конца раунда бразилец вновь сумел провести тейкдаун. Но Куилли отчаянно отбивался локтями снизу и нанёс Фрейре разящее рассечение в левой части лба. Кровь водопадом хлынула на канвас и Куилли.

В перерыве между раундами доктор пошёл осматривать Фрейре. Несмотря на все усилия катмена, кровь продолжала течь, и доктор исполнил свой долг, остановив бой.

У истории есть и продолжение. Победа разом повысила акции Куилли в организации и дала ему право требовать титульный шанс. И он получил его — против того же Патрики, за вакантный пояс в лёгком весе (за что бойцам следует благодарить младшего Питбуля, добровольно отказавшегося от него). Но молния не бьёт дважды в одно место — несмотря на грамотный рисунок боя от Куилли, во втором раунде нового боя Питбуль провёл свирепую атаку, сумев прижать ирландца к сетке и осыпать его ударами. На сей раз рефери уже вмешался — и пояс в лёгком весе вновь стал достоянием семьи Фрейре.

2) Bellator 271: Итан Хьюз — Махмуд Фаузи Себи

Победа Хьюза техническим нокаутом

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.

На первый взгляд — а что, собственно, особенного случилось? Боевой вечер в Голливуде (штат Флорида) открывался поединком двух дебютантов-полусредников. Правда, небитых и выигравших все свои бои досрочно, но — в местечковых промоушенах, и имеющих на двоих рекорд 5-0.

Однако в мире букмекеров взорвалась бомба! 29-летний египтянин Махмуд Фаузи Себи имел предбоевой коэффициент -1250, а его 20-летний визави — +750. В некоторых конторах гость из страны пирамид ценился по курсу -1500!

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Себи — новичок лишь в ММА. Он пришёл в клетку из греко-римской борьбы, где долго был одним из ведущих борцов африканского континента. Многократный чемпион континентальных первенств, призёр престижных международных Гран-при и участник Олимпиады в Рио. В 2020-м он собирался ехать в Токио уже в составе сборной США (куда переехал по политическим причинам), но пандемия помешала этим планам, и он перешёл в смешанные единоборства. На турнирах региональных промоушенов в США и Мексике он выиграл все три боя досрочно, и ни один из этих поединков не продлился более двух минут.

20-летний Итан Хьюз казался совершенным пацаном рядом с Себи, выглядя как ученик средней школы. Более того — он принял бой с уведомлением в 10 дней, что делало полноценный лагерь нереальным. Но, как оказалось, юнца забыли предупредить, что он здесь для разогрева.

Выдержав первоначальный натиск египтянина, Хьюз и сам стал огрызаться. Начиная со второго отрезка его сильные удары стали достигать цели и потрясать Себи. Развязка наступила ближе к последней минуте третьего раунда. Повалив Себи в партер на спину и взгромоздившись сверху, Хьюз начал бомбардировать его тяжёлыми кулаками. Секунд через 10 этого сокрушающего граунд-энд-паунда рефери остановил бой.

Последний раз такой букмекерский андердог побеждал в Bellator более 5 лет назад — когда Джо Таймангло придушил Дэрриона Колдуэлла. По закону США Итан Хьюз не имеет права обмыть свою победу даже бокалом шампанского — но вкус триумфа никто у него не отнимет.

1) Bellator 269: Виталий Минаков — Саид Совма

Победа Совмы техническим нокаутом (травма оппонента)

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.

Самый громкий апсет года в Bellator стал и самым обидным для российского болельщика.

Как же так? Ведь возвращения Минакова в круглую клетку ожидали более двух лет. Многие обозреватели (в том числе — автор данной статьи) предрекали ему скорое отвоевание пояса в тяжёлом весе, он был лишён его за неактивность (ввиду контрактных разногласий) в 2016-м.

Его оппонент, 29-летний Саид Совма из Суринама, рассматривался как типичный боец для разогрева. Казалось, брянчанин обладает всеми возможными преимуществами — превосходством в габаритах, более весомым опытом (это был лишь третий бой Совмы под эгидой Bellator) и, конечно, домашними стенами — ведь бой был соглавным поединком вечера на «ВТБ Арене» в Москве. Пожалуй, единственное, что могло внушать опасения — своего рода «боевая ржавчина» Минакова, не выходившего в клетку с августа 2019-го, после своей победы над Тимоти Джонсоном. Совма же провёл за этот срок 6 боёв.

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С самого начала казалось, что южный гость обречён. Первый раунд прошёл под знаком мощного напора со стороны Минакова. Совма заслужил уважение уже за то, что выжил. Сильные удары правой регулярно прилетали в голову суринамца.

Но тот показал, что неплохо подготовился к бою. Хотя брянчанин продолжал быть агрессором, Совма сделал ставку на свою мобильность и контратаки. Одна из них оказалась весьма результативной — секущий кик по икре Минакова наградил того гематомой и заметно снизил его скорость. Развивая успех, Совма продолжал бить по ведущей ноге россиянина, попадал он и ударами в голову. Видимо, вдохновившись клубом, чьим домом является арена, он умело «динамил» соперника.

И всё же к концу третьего раунда Минаков продолжал наседать. Роковой эпизод случился минуты за две до конца. Здесь мощь Минакова сработала против него. Сильный удар левой в блок Совмы привёл к перелому пальца. Незабываемые кадры — презирающий боль брянчанин вправляет палец на место. Но поздно – судья поспешил остановить бой. Так боец, ведущий на судейских карточках, оказался проигравшим.

Президент Bellator Скотт Кокер уже гарантировал бой-реванш. Именно он покажет, сумеет ли Виталий Минаков возобновить погоню за место на вершине пьедестала «королевского веса».

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Теги Бокс/ММА Bellator Bellator Виталий Минаков •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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