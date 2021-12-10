«Бой с Цзю в России — огромный для нашей страны». Курбанов верит в схватку с сыном легенды

Завтра, 11 декабря, боксёр Академии единоборств РМК, второй номер мирового рейтинга WBO в первом среднем весе Магомед Курбанов проведёт бой с Патриком Тейшейрой. Бразилец — экс-чемпион мира. Поединок состоится в Екатеринбурге и станет соглавным событием вечера бокса.



В большом интервью, которое Магомед дал «Чемпионату», российский претендент на чемпионский титул рассказал о вероятном противостоянии с Тимофеем Цзю, назвал лучшего, на его взгляд, боксёра современности и предположил развитие событий в вероятном поединке между Петром Яном и Конором Макгрегором.

— Магомед, как прошла ваша подготовка к бою? Всё прошло по плану?

— Да, прошёл мощный сбор в Англии. Потом я приехал сюда для спарринг-сессий: боксёрская работа, техника, под соперника работали, подстраивались под него.



— А насколько сложно было подобрать стилистически более подходящих спарринг-партнёров? Удалось ли это сделать?

— Удалось подобрать похожих пацанов. Вот они приехали и помогали мне. Единственное, мне нужно решить две задачи: подстроиться под соперника и выиграть бой. Если я обычно готов работать с правшой, а тут выходит левша, я даже рад этому. Я упорно работаю в боксёрском ринге на протяжении 15 лет, и я должен решить эту задачу без проблем.

— Ранее вы не встречались левшами на таком уровне?

— Это первый левша-чемпион мира на таком уровне. А так я боксировал с левшами: и с японцем я боксировал, и с филиппинцем. Так что опыт с левшами у меня был.

Фото: instagram.com/magomed_kurbanov__/

— Вы упомянули, что будете идти от соперника. Что имелось в виду? Будете ли приспосабливаться под его стилистику?

— Импровизируй, приспосабливайся, преодолевай. Я работаю, смотря его бои, какие слабые места, что не так делает. И при этом ничего нового мы не изобретаем, мы боксируем как обычно. Всё те же удары, всё тот же тайминг, просто соперник Тейшейра.



— То есть нет такого понимания, что в этом бою от Патрика можно всего ожидать?

— Я думаю, что от Патрика можно всего ожидать. Он жёсткий парень с характером, рубится, идёт до конца. И он просто так не сдастся. Он будет красть раунды, он будет бить и идти вперёд. Всё, что я думаю, так и будет. Берём всё самое жёсткое и настраиваемся к нему.



— Мы можем рассчитывать с точки зрения болельщиков, что будет досрочная победа?

— Возможно, да-да, это будет бескомпромиссный бой. Это может быть и досрочная победа, да.

— В сравнении со Смитом он выглядит более опасным соперником?

— Я бы сказал, что у Смита повыше уровень, чем у Тейшейры. Если поставить Смита против Тейшейры, Смит его легко пройдёт. В моём плане, что подразумевает Патрика жёстким? То, что человек был чемпионом мира, имеет такое необычное эго. Когда человек становится чемпионом мира, например, он имеет эго, такое своё «Я». И он думает про себя, что я был чемпионом мира, а он не был чемпионом, и на этом фоне Патрик может выйти в ринг самоуверенным и напасть на меня так же, как Смит. И всё же они молодцы. Тот же Тейшейра выйдет не для прогулки, а будет драться со мной.



— Насколько для вас важно встретиться с Тимофеем Цзю в случае победы над Тейшейрой?

— Я бы прям так не говорил, что для меня это так важно. Но если наши пути сойдутся, тогда мы будем должны боксировать. Да, бой уже одобрили. И я не знаю, кто там будет — Цзю, Кастаньо или кто-то ещё другой. После Тейшейры я боксирую с чемпионом мира. Если я прохожу Тейшейру, я становлюсь претендентом на чемпионский бой. Насколько я знаю, претендент будет выявлен в феврале и он должен драться с Цзю или Кастаньо. Я не знаю, где бой будет проходить.



— Ну эти разговоры были раньше.

— Там еще не закрыт вопрос у Кастаньо. Вполне возможно, у него будет реванш с Чарло. Я не знаю, будет реванш или не будет. Это большой вопрос, потому что никто ничего не говорит.



— Всё как обычно в боксёрском мире, может измениться в любой момент?

— В любой момент, да.

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— Насколько Тимофей соответствует тем ожиданиям и разговорам, которые ведут о нём, прежде всего с точки зрения бойцовских навыков. Он действительно так силён или последний оппонент из Японии был недостаточно хорош?

— Я ожидал такого результата. Я знал, что японец – жёсткий парень, но его бойцовский IQ намного ниже, чем у Цзю. У Цзю хорошая боксёрская школа, не сказал бы – прям хорошая, но проучил японца. Японец просто-напросто оказался рубакой, у которого голова держит удар, и просто надеялся на один мощный удар. Он даже не попытался побоксировать, подвигаться. Поэтому я ожидал, что Тим Цзю выиграет по очкам.



Он родился знаменитым, боксировал в любителях, уже тогда был знаменитым. Он боксировал в профессионалах будучи знаменитым. Пошёл бы в ММА, там тоже был бы известным. Останься он деловым парнем, всё равно был бы сыном своего знаменитого отца. Это не его вина, он молодец, я поддерживаю это. Я бы тоже хотел быть таким. Все хотели бы быть такими. Проведёт он 40 боёв с мешками, он всё равно будет знаменитым. А то, что пишут там в комментариях, ему пофигу на это.

— Тим так прочно осел в Австралии, что они не хотят уезжать из этой зоны комфорта ни в какую. Как к этому можно относиться?

— Ну они держат свою позицию. Зрители ходят на его бои и трансляции нормально продаются. Видели, сколько рекламы продаётся на их футболках? Движуха идёт, деньги зарабатывают. Почему и бы не сидеть там дальше? Знаете, тут есть своё внутреннее «Я», которое считает: «Если хочешь считать себя лучшим, дерись с лучшими». Тогда уже придётся выезжать. А это ненадолго, это вот сейчас-сейчас, а потом скажет себе: «Да пошёл ты! Сиди и боксируй в Австралии». Ему точно придётся выехать, скорее всего, в Америку. Наш бой с Цзю в России — это огромный бой для нашей страны.

Фото: instagram.com/magomed_kurbanov__/

— Есть ли у вас уверенность, что этот бой (с Цзю) может состояться в России? Его отец, Константин, сказал, что это повлечёт за собой потерю аудитории. Как вы к этому относитесь?

– Конечно, я с этим не согласен, как и все люди. Как Тим Цзю может потерять фанатов? Приедет, если выиграет меня, тогда ещё больше фанатов будет у него, правильно? Как говорится, к воину уважения больше, если он побеждает. Если я приеду в Австралию и выиграю его там, я же не получу там негатив? Я получу позитив. Также и наши ребята едут в Америку и побеждают, за что получают огромную фан-базу. Не знаю, откуда Костя взял эту теорию, что, если Тим приедет, и он получит негатив.



— Какие слабые стороны у Тима вы заметил? И в чём вы можете его превзойти?

— Тимофей слишком прямолинейный, но жесткий парень. Я думаю, что если наш бой состоится, он не будет боксировать, как в своих прошлых поединках. Он будет вести себя по-другому, он будет опасаться, он не будет идти вперёд так же часто, как и со всеми остальными. Самый сильный бой был последний. Остальные это не то, он даже не чувствовал опасности.



Со мной он будет боксировать по-другому. Поэтому я не могу говорить свои сильные и его слабые стороны. Я вижу определенные минусы у него, но возможно к нашему бою он устранит их, потому что я стилистически совсем другой боксер и по силе удара, и в бойцовском IQ в том числе.

— Если посмотреть на вашу оппозицию, там может быть два поверженных экс-чемпиона мира, если вы выиграете предстоящий поединок. В то время как у Тима в оппозиции малоизвестный японец, два пенсионера и юнец из Новой Зеландии. Считаете ли, что при таких раскладах вы заслуживаете титульный бой раньше, чем Тим?

— Не исключено, что после моего боя будут вопросы и мой промоутер будет разбираться с этим, чтобы меня обязали к чемпионскому бою, а не Тимофея. Все эксперты утверждают, что я заслуживаю чемпионский поединок сейчас, нежели Тимофей Цзю.



Видели, как его раскручивают Матч ТВ и Матч Боец? Столько афиш… Я нахожусь на третьем месте в мире, обошел Цзю, рекорд 22-0 и обо мне молчат. Нужно разгоняться.

— Если Тима будут притягивать к титульному бою, не было у вас мыслей выйти на титульник по линии WBA?

— В WBA я иду на пятом месте, а в WBO я третий. Поэтому я буду до конца добивать WBO принципиально. Будет он чемпионом мира, значит я буду обязательным претендентом. Тогда ему уже никуда не деться или освобождать титул и убегать в WBA.



— Признаете ли вы, бойцы, Канело Альвареса лучшим бойцом мира на сегодняшний день?

— Сейчас он один из лучших, да. Он боец-суперзвезда, который зарабатывает самые большие деньги.



— Ну мы можем говорить не только про его талант, а еще и про шикарный менеджмент, который подбирает удобных соперников?

— Конечно, они же выбрали не Бриедиса. Почему он кстати выбрал не Майриса, а Макабу, которого можно перебоксировать? Стилистически Макабу удобен Альваресу. И Илунга принял этот бой с большим удовольствием, потому что заработает, войдёт в историю и сделает себе жизнь. Он с удовольствием принял этот бой и очень тепло встречал на пресс-конференции. Там был эпизод, где они дружески обнялись. Макабу настолько тепло отзывается, что явно не хочет враждовать с Канело.

Канело — это супер-машина, из которого сделали суперзвезду и тянут его нормально. Я в этом ничего плохого не вижу, он молодец. У него такое бешеное здоровье, раз оно позволяет прыгать из одного веса в другой.

— Но в любом случае насколько опаснее были бы Артур Бетербиев или Дмитрий Бивол?

— Да, они намного опаснее были бы. Канело выбрал себе самого удобного соперника уже не в первый раз. Достаточно вспомнить Йылдырыма из Турции, хотя тот сам вышел в ринг за деньгами, в чем мы убедились. Но у него на самом деле хорошая фанатская база, и менеджмент точно ожидал более достойного отпора в бою с Канело. У Билли Джо Сондерса также хорошая фан-база. Ковалева вытащил не в своей тарелке, хотя есть другие мощные боксёры.



— Кого тогда можно назвать лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий?

— Тайсон Фьюри.



— У вас есть с ним что-то общее — непростое детство, пробивной характер.

— Он на юморе всегда, на веселе, на позитиве. Он выбрался из какого-то дерьма, стал боксёром. Потом опять ушёл в яму, проснулся, стал чемпионом мира. Поднял тяжелый вес на высокий уровень, харизматичный, разговаривает хорошо, шутит хорошо. Перед последним боем с Уайлдером показывали мини-фильм. Там команда Уайлдера едва ли не маму (Тайсона Фьюри — Прим. «Чемпионата») материли. А Фьюри такой: «Я не буду его маму ругать. Я в ринге все покажу». Его треш-ток имеет, а вот эти американцы маму и всех остальных задевают, им пофигу вообще.



— Насколько реален бой между Конором Макгрегором и Петром Яном по правилам бокса? Что будет с головой Конора, если он выйдет против Петра на кулаках?

Я знаю Петра, я знаю его бокс, я с ним спарринговал. Конору не потянуть, он не справится с Яном. Макгрегор получит по голове очень сильно. В первые два раунда он может быть что-то сделает. Ну я не думаю, что они выйдут на три раунда, наверно на 8-10-12. Петр заявил, что готов боксировать хоть 12. Ну у Петра очень хороший бокс. Неважно, какая весовая категория, Ян его перебоксирует, раздавит.



— А есть кто-то в UFC сильнее Петра по боксу?

— Ти Джей Диллашоу может исполнить что-то из бокса. А так, да, Петр — один из лучших боксеров в UFC.