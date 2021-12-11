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UFC 269: Чарльз Оливейра vs Дастин Порье — дата боя, трансляция, где смотреть онлайн бой Нуньес — Пенья

UFC 269: Оливейра — Порье. Сохранит ли бразилец у себя пояс Хабиба? LIVE!
Игорь Брагин
UFC 269: Чарльз Оливейра vs Дастин Порье, онлайн
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Два огненных титульных боя, неистовый Гарбрандт и самонадеянный О'Мэлли. Все подробности декабрьского супертурнира — на «Чемпионате».

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье. В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.

Обо всех главных и самых интересных событиях — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Полный кард турнира UFC 269 Где смотреть UFC 269: Оливейра — Порье
Live Игорь Брагин

Коди Гарбрандт и Шон О'Мэлли зажгли на пресс-конференции

Коди Гарбрандт и Шон О'Мэлли не будут драться друг с другом на UFC 269, но оба спортсмена поговорили на повышенных тонах на пресс-конференции, посвящённой данному турниру.

После многочисленных обменов мнениями в интервью и социальных сетях за последние несколько лет бойцы наконец-то встретились вживую.

«Послушай, этот чувак, он приходит сюда, он делает своё дело, он идёт своей дорогой. Посмотри, как он одет, какая у него причёска. Но у него тут другие проблемы, кроме меня. У него Раулиан Пайва», – начал Гарбрандт.

О'Мэлли ответил одной фразой: «Он выиграл один бой с 2017 года».

«С кем, чёрт возьми, ты дрался? Послушай, я не могу злиться на этого ребёнка. Он понимает, что когда он проиграет, его шумиха уйдёт. Его деньги уйдут. Его спонсоры уйдут, потому что ему надерут задницу», – передаёт громкие слова Гарбрандта MMA Fighting.

13:27 Игорь Брагин

Результаты взвешивания UFC 269: Оливейра оказался тяжелее Порье

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Оливейра оказался тяжелее Порье.

UFC 269. Взвешивание

Основной кард

  • Главный бой вечера, лёгкий вес: Чарльз Оливейра (70,3 кг) vs Дастин Порье (70,08 кг)
  • Женский легчайший вес: Аманда Нунес (61 кг) vs Джулианна Пенья (61,23 кг)
  • Полусредний вес: Джефф Нил (77,33 кг) vs Сантьяго Понзиниббио (76,88 кг)
  • Наилегчайший вес: Кай Кара Франс (56,69 кг) vs Коди Гарбрандт (57,15 кг)
  • Легчайший вес: Раулиан Пэйва (61,46 кг) vs Шон О'Мэлли (61,46 кг)

Предварительный кард

  • Полулёгкий вес: Джош Эмметт (65,99 кг) vs Дэн Иге (66,22 кг)
  • Легчайший вес: Педро Муньоз (61,46 кг) vs Доминик Круз (61,23 кг)
  • Тяжёлый вес: Августо Сакаи (119,52 кг) vs Тай Туиваса (119,74 кг)
  • Средний вес: Джордан Райт (84,36 кг) vs Бруно Силва (84,36 кг)

Ранний предварительный кард

  • Средний вес: Андре Муниз (84,14 кг) vs Эрик Андерс (84,14 кг)
  • Женский наилегчайший вес: Миранда Маверик (56,69 кг) vs Эрин Блэнчфилд (56,92 кг)
  • Полулёгкий вес: Раян Холл (65,99 кг) vs Даррик Миннер (66,22 кг)
  • Легчайший вес: Рэнди Коста (61 кг) vs Тони Келли (61,68 кг)
  • Женский наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон (56,69 кг) vs Присцила Качоэйра (58,51 кг)*.

* Присцила Качоэйра не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперницы.

13:18 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 269

Основной кард

  • Чарльз Оливейра – Дастин Порье
  • Аманда Нуньес – Джулианна Пенья
  • Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
  • Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
  • Раулиан Пэйва – Шон О'Мэлли.

Предварительный кард

  • Джош Эмметт – Дэн Иге
  • Педро Муньос – Доминик Круз
  • Августо Сакаи – Тай Туйваса
  • Джордан Райт – Бруно Силва.

Ранний предварительный кард

  • Андре Муниз – Эрик Андерс
  • Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд
  • Алекс Перес – Мэтт Шнелл *
  • Райан Холл – Дэррик Миннер
  • Рэнди Коста – Тони Келли
  • Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра.

* Боец наилегчайшей весовой категории Мэтт Шнелл был отстранён от поединка с Алексом Перезом по медицинским показателям. Бой отменён.

13:16 Игорь Брагин

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13:15 Игорь Брагин

Где смотреть UFC 269: Оливейра — Порье

Трансляция ранних прелимов турнира UFC 269 начнётся в 02:15 мск и будет доступна на UFC Fight Pass: ufcfightpass.com/signup.

Показ прелимов начнётся в 04:00 по московскому времени и будет осуществляться на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv. Подробности на https://wink.rt.ru/ufc и https://moretv.sport/

Главный кард стартует в 06:00 Москвы и будет доступен на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Также трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Прямой эфир начнётся в 07:00 по московскому времени и зрители смогут увидеть несколько поединков, в том числе, главное событие вечера.

13:15 Игорь Брагин

Когда начнётся турнир UFC 269: Оливейра — Порье

Ранние прелимы турнира UFC 269 начнётся в 02:15 мск, прелимы стартуют в 04:00 по Москове. Трансляция главного карда начнётся в 06:00 (мск), а главный бой ожидается не ранее 07:30.

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