UFC 269: Оливейра — Порье. Сохранит ли бразилец у себя пояс Хабиба? LIVE!

Два огненных титульных боя, неистовый Гарбрандт и самонадеянный О'Мэлли. Все подробности декабрьского супертурнира — на «Чемпионате».

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье. В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.

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