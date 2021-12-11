UFC 269: Оливейра — Порье. Сохранит ли бразилец у себя пояс Хабиба? LIVE!

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье. В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.
Обо всех главных и самых интересных событиях — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Коди Гарбрандт и Шон О'Мэлли зажгли на пресс-конференции
Коди Гарбрандт и Шон О'Мэлли не будут драться друг с другом на UFC 269, но оба спортсмена поговорили на повышенных тонах на пресс-конференции, посвящённой данному турниру.
После многочисленных обменов мнениями в интервью и социальных сетях за последние несколько лет бойцы наконец-то встретились вживую.
«Послушай, этот чувак, он приходит сюда, он делает своё дело, он идёт своей дорогой. Посмотри, как он одет, какая у него причёска. Но у него тут другие проблемы, кроме меня. У него Раулиан Пайва», – начал Гарбрандт.
О'Мэлли ответил одной фразой: «Он выиграл один бой с 2017 года».
«С кем, чёрт возьми, ты дрался? Послушай, я не могу злиться на этого ребёнка. Он понимает, что когда он проиграет, его шумиха уйдёт. Его деньги уйдут. Его спонсоры уйдут, потому что ему надерут задницу», – передаёт громкие слова Гарбрандта MMA Fighting.
Результаты взвешивания UFC 269: Оливейра оказался тяжелее Порье
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Оливейра оказался тяжелее Порье.
UFC 269. Взвешивание
Основной кард
- Главный бой вечера, лёгкий вес: Чарльз Оливейра (70,3 кг) vs Дастин Порье (70,08 кг)
- Женский легчайший вес: Аманда Нунес (61 кг) vs Джулианна Пенья (61,23 кг)
- Полусредний вес: Джефф Нил (77,33 кг) vs Сантьяго Понзиниббио (76,88 кг)
- Наилегчайший вес: Кай Кара Франс (56,69 кг) vs Коди Гарбрандт (57,15 кг)
- Легчайший вес: Раулиан Пэйва (61,46 кг) vs Шон О'Мэлли (61,46 кг)
Предварительный кард
- Полулёгкий вес: Джош Эмметт (65,99 кг) vs Дэн Иге (66,22 кг)
- Легчайший вес: Педро Муньоз (61,46 кг) vs Доминик Круз (61,23 кг)
- Тяжёлый вес: Августо Сакаи (119,52 кг) vs Тай Туиваса (119,74 кг)
- Средний вес: Джордан Райт (84,36 кг) vs Бруно Силва (84,36 кг)
Ранний предварительный кард
- Средний вес: Андре Муниз (84,14 кг) vs Эрик Андерс (84,14 кг)
- Женский наилегчайший вес: Миранда Маверик (56,69 кг) vs Эрин Блэнчфилд (56,92 кг)
- Полулёгкий вес: Раян Холл (65,99 кг) vs Даррик Миннер (66,22 кг)
- Легчайший вес: Рэнди Коста (61 кг) vs Тони Келли (61,68 кг)
- Женский наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон (56,69 кг) vs Присцила Качоэйра (58,51 кг)*.
* Присцила Качоэйра не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперницы.
Полный кард турнира UFC 269
Основной кард
- Чарльз Оливейра – Дастин Порье
- Аманда Нуньес – Джулианна Пенья
- Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
- Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
- Раулиан Пэйва – Шон О'Мэлли.
Предварительный кард
- Джош Эмметт – Дэн Иге
- Педро Муньос – Доминик Круз
- Августо Сакаи – Тай Туйваса
- Джордан Райт – Бруно Силва.
Ранний предварительный кард
- Андре Муниз – Эрик Андерс
- Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд
- Алекс Перес – Мэтт Шнелл *
- Райан Холл – Дэррик Миннер
- Рэнди Коста – Тони Келли
- Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра.
* Боец наилегчайшей весовой категории Мэтт Шнелл был отстранён от поединка с Алексом Перезом по медицинским показателям. Бой отменён.
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Где смотреть UFC 269: Оливейра — Порье
Трансляция ранних прелимов турнира UFC 269 начнётся в 02:15 мск и будет доступна на UFC Fight Pass: ufcfightpass.com/signup.
Показ прелимов начнётся в 04:00 по московскому времени и будет осуществляться на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv. Подробности на https://wink.rt.ru/ufc и https://moretv.sport/
Главный кард стартует в 06:00 Москвы и будет доступен на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Также трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Прямой эфир начнётся в 07:00 по московскому времени и зрители смогут увидеть несколько поединков, в том числе, главное событие вечера.
Когда начнётся турнир UFC 269: Оливейра — Порье
Ранние прелимы турнира UFC 269 начнётся в 02:15 мск, прелимы стартуют в 04:00 по Москове. Трансляция главного карда начнётся в 06:00 (мск), а главный бой ожидается не ранее 07:30.
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