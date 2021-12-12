Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам

Ранним утром 12 декабря в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился крупный турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил один из лучших боксёров современности, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко. Его соперником стал также экс-чемпион мира Ричард Комми.

Очевидно, фаворитом противостояния был украинец. В июне 2021 года Ломаченко вернулся после поражения от Теофимо Лопеса и сделал это более чем убедительно. Василий в своём фирменном стиле разбил Накатани, с которым, к слову, Лопес мучался все 12 раундов. Что касается Комми, то ганец, некогда также проигрывавший всё тому же Теофимо, в 2021 году также провёл один бой. В феврале Ричард нокаутировал Джексона Маринеса, напомним, что динамит в кулаках у него ещё не закончился. Так что многие эксперты предполагали, что Комми, невзирая на статус андердога, как минимум будет представлять для Ломы опасность и составит ему конкуренцию.

Возможно, с началом поединка Комми поверил в свои силы, по крайней мере, Ломаченко традиционно для себя отдал сопернику инициативу в первой трёхминутке, но уже ближе к её завершению начал закручивать оппонента и перебивать его. Во втором отрезке Василий уже включился по полной. В конце раунда он болтанул Комми мощным выстрелом слева и отошёл в сторону. Бедняга Комми даже не понял почему, но всё дело было лишь в том, что в этот же момент прозвучал гонг на перерыв. В третьем раунде украинец продолжил наращивать темп и чисто забрал и этот отрезок.

В четвёртой трёхминутке Ломаченко дал поработать оппоненту и, возможно, отдал этот раунд, по крайней мере, Василий работал меньше, чем в предыдущих раундах. Выслушав в перерыве внушения отца, аккерманец с пятого раунда перешёл на скорость повыше. Ломаченко включил фирменную комбинационную работу и демонстрировал филигранную технику. Ганец никак не мог нейтрализовать переводы Василия с корпуса в голову и пропускал всё чаще. В седьмом раунде тоннаж принятых ударов возрос настолько, что пришёл нокдаун. Комми упал после тяжёлого левого сбоку.

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Аккерманец сам понимал, насколько хорош был его удар, так что дже решил спросить у секундантов африканца, уверенны ли они, что стоит продолжать. Те, судя по всему, дали понять, что сдаваться не будут. Тогда Ломе пришлось продолжить бомбардировку. Комми качало из стороны в сторону, его ноги подкашивались, но он каким-то образом продолжал стоять.

Василий, видя плачевное положение противника, прямо посреди боя снова обратился к секундантам Ричарда и просил для него пощады, но те были неумолимы. В итоге Комми как-то достоял до гонга.

И каково же было удивление, когда в следующем отрезке Ричард неплохо проявил себя в атаке. Очевидно, он продолжал проигрывать, но агрессия после такого тяжелейшего раунда по-настоящему удивила. В девятом раунде ганец даже зарядил серию ударов. Но Василий всё видел и отвечал с удвоенной, а то и утроенной энергией. В десятом и одиннадцатом раунде экс-чемпион мира в трёх дивизионах всё контролировал и не форсировал темп, а в заключительном отрезке всё же подарил зрителям ещё несколько красивых эпизодов. Как только Ломаченко полноценно включился в работу, Комми снова стал пропускать безобразно много, оставалось только поражаться его стойкости и характеру. На последних секундах Василий отправил в кассу несколько чистых и жёстких ударов. Понимая, что команда Ричарда не выкинет полотенце, Лома просто остановился сам и в завершающие мгновения уже даже не атаковал. По сути, он проявил к противнику максимальное уважение и показал рыцарское поведение, не став добивать разгромленного Комми. С финальным гонгом соперники тепло поприветствовали друг друга, ведь каждый всё прекрасно понимал.

Карточки судей также были красноречивы – 117:110, 119:108, 119:108. Очередная блестящая победа от украинца. Лома снова показал, что он находится в другой лиге и по уровню мастерства, пожалуй, превосходит практически всех. Дайте ему уже титульный бой, глуп отрицать, что он заслуживает быть чемпионом.