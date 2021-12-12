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Чарльз Оливейра – Дастин Порье, видео боя, чемпионский бой UFC 269

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил
Александр Фролов
Оливейра победил Дастина Порье на UFC 269
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Дастин Порье снова упустил шанс стать чемпионом. Его опять поймали на удушающий приём.

Последний номерной турнир UFC в 2021 году не мог получиться провальным. Дана Уайт сумел собрать шикарный состав бойцов: даже в предварительном карде дрались спортсмены с большими именами. Но вишенкой на торте, конечно, должен был стать поединок за чемпионский пояс лёгкого веса между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье. В октагоне встретились два бойца со зрелищным стилем и блестящей карьерой за плечами: безоговорочного фаворита схватки назвать было сложно, но многие, в том числе и Хабиб Нурмагомедов, отдавали небольшое преимущество Порье.

Оливейра чудом выжил в первом раунде, а в третьем задушил Порье. Хабиб, возвращайся! Оливейра чудом выжил в первом раунде, а в третьем задушил Порье. Хабиб, возвращайся!

Никакой разведки или раскачки не было – бойцы с первых секунд пошли в достаточно смелые размены. Неплохо попадали оба, но удары у Порье проходили чаще и выглядели значительно более тяжёлыми. На какой-то момент Оливейре удалось выправить ситуацию, хотя вскоре его опять опасно зажали у сетки. Дастин выбрасывал в основном классические боксёрские удары и на четвёртой минуте действующий чемпион оказался в нокдауне: казалось, что на канвасе его сейчас добьют, но бразилец сумел уцелеть и даже перешёл в контратаку. Чарльз вчистую проиграл первый раунд, хотя и показал чудеса выносливости и быстрого восстановления.

Совсем другая картина была в следующей пятиминутке. Оливейра сумел быстро перевести претендента в партер, после чего защищаться приходилось уже Порье. Чарльз несколько минут провёл в доминирующей позиции, нанёс несколько хороших ударов локтями, хотя не сумел приблизиться к проведению болевого или удушающего приёма – Дастин очень хорошо защищался. Зато в третьем раунде у него защититься не получилось: Оливейра в стойке сумел запрыгнуть на спину Порье и постепенно нашёл путь к его шее. Претендент какое-то время терпел, но вскоре ему пришлось сдаться – удушающий приём был слишком хорош. Оливейра сохранил свой пояс!

Чарльз проявил себя просто великолепно. Да, он провалил стартовый отрезок поединка и на какой-то момент казалось, что нокаут неизбежен. Но, как и в бою с Майклом Чендлером, Оливейра проявил чудеса выносливости и умения «выживать» в сложной ситуации, после чего провёл шикарный удушающий приём. А вот Порье провалил очередной шанс завоевать пояс, за которым он охотится так долго. Спортсмена по прозвищу Бриллиант в очередной раз подвели пробелы с борцовскими умениями: нужно было нокаутировать Оливейру в первом раунде, когда была отличная возможность. Будет ли у Порье ещё одна попытка взять титул?

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