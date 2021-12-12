Оливейра, Чимаев, Хасбик? Мы нашли семь бойцов, которые могут победить Хабиба

Хабиб Нурмагомедов – один из величайших бойцов в истории UFC. Непобеждённый россиянин ушёл из спорта с рекордом 29-0, трижды успешно защитив чемпионский пояс в лёгком весе. После завершения Орлом карьеры в дивизионе правит бразилец Чарльз Оливейра, успевший красиво защитить титул в поединке с Дастином Порье. Мы решили найти топ-7 бойцов, у которых имелись бы шансы победить Хабиба. Просто шансы: никто не говорит о гарантированной победе над легендой. В рейтинге нашлось место бойцам лёгкого, среднего, а также «неопределённого» веса.

Чарльз Оливейра

Бразильский спортсмен великолепен и по праву удерживает титул, что вновь доказал в зрелищном поединке с Дастином Порье. Оливейра выдержал жестокую бомбардировку в первом раунде, мгновенно восстановился и в третьей пятиминутке поймал Бриллианта на шикарный удушающий приём. Чарльз фантастически хорош в партере: его джиу-джитсу теоретически может стать для Нурмагомедова неразрешимой задачей. В стойке Оливейра тоже весьма неплох, что станет дополнительной угрозой для россиянина.

Жорж Сен-Пьер

Легендарный канадец не выходил в октагон с 2017 года, но его всё равно считают потенциальным соперником Хабиба. Экс-чемпион UFC в полусреднем весе был абсолютно доминирующим бойцом, девять раз успешно защищавшим свой пояс. Сен-Пьер продолжает поддерживать спортивную форму и может доставить Орлу немало проблем в октагоне. Да, канадец намного старше, но его уникальный опыт и умения в партере станут серьёзным препятствием для победы россиянина в возможной схватке двух легенд.

Тони Фергюсон

Вряд ли в UFC найдётся ещё один бой, который столько раз срывался в силу разнообразных причин. На каком-то этапе Фергюсон казался самым страшным оппонентом для Хабиба: достойная защита в партере, абсолютное бесстрашие и очень опасные локти. Сейчас Тони откровенно «едет с ярмарки», хотя всё равно мечтает о встрече с Нурмагомедовым. Если Эль-Кукуй получит долгожданный шанс подраться с ненавистным ему Орлом, он точно постарается набрать оптимальную форму. А тогда – кто знает?

Тони Фергюсон Фото: Getty Images

Камару Усман

Ни для кого не секрет, что Хабибу тяжело давалась весогонка до 70 килограммов. Если он решит вернуться в спорт, идеальным вариантом станет подъём в полусредний вес, где сейчас правит Камару Усман. Нигериец доминирует даже увереннее, чем когда-то Хабиб: не проигрывает с 2014 года и уничтожает всех значимых претендентов на пояс. Нурмагомедов может стать его очередной жертвой, потому что Усман буквально не имеет слабых мест. Даже в партере россиянину придётся с Камару крайне непросто.

Хамзат Чимаев

Наилучшие шансы сбросить Усмана с вершины, пожалуй, имеет Хамзат Чимаев. Обретший невероятную популярность спортсмен со шведским паспортом рос в Чечне, где поднял борцовские навыки до весьма завидного уровня. Конечно, Хамзат пока не встречался с бойцами из топ-5, однако Нурмагомедову он точно даст сложнейший бой: Волк хорошо борется, опасен в ударной технике и превосходит Хабиба в длине рук и ног. Какие ключи Орёл сумел бы подыскать к Чимаеву?

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Ислам Махачев

Лучший друг и спортивный наследник Хабиба сейчас разрывает дивизион легковесов, неумолимо приближаясь к чемпионскому поединку. Стилистически Ислам немного отличается от Нурмагомедова, действуя ещё более агрессивно и напористо. Его дзюдоистские навыки восхищают даже бывших спарринг-партнёров Орла, отмечающих превосходство Ислама над Хабибом. Если два друга всё-таки встретятся в октагоне под воздействием каких-то невероятных обстоятельств, экс-чемпион вряд ли будет считаться фаворитом.

Хасбулла Магомедов

Перечислив бойцов лёгкого и полусреднего веса, нужно переходить к «неопределённой» весовой категории. Блогер Хасбулла Магомедов, известный под прозвищем Хасбик, весит меньше 20 килограммов, не вписываясь ни один дивизион. Зато он очень хочет драться, и всемогущий Дана Уайт уже пообещал, что подумает над организацией боя. Если Хабибу пришлось бы драться со своим маленьким товарищем, он из чувства джентльменства точно не стал бы его бить. А значит, Хасбик вполне мог бы победить. Хотя это, конечно, шутка.

На самом деле мы уверены, что даже в схватках с перечисленными выше талантливыми соперниками Хабиб имел бы отличные шансы на победу. Это один из величайших бойцов в истории, находящийся в оптимальном спортивном возрасте. Как бы то ни было, Нурмагомедов завершил карьеру и вряд ли поменяет своё решение. У него были веские причины, чтобы уйти из спорта. Но если Орёл всё-таки вернётся в октагон, мы будем очень рады это увидеть. Любой поединок с любым бойцом и в любом весе.