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Василия Ломаченко раскритиковали за празднование победы над Комми без украинского флага

Владимир Кличко присоединился к травле Ломаченко. Чего все хотят от Василия?
Микаил Гусейнов
Василия Ломаченко раскритиковали
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Украинцы в бешенстве от поступка боксёра. Он праздновал победу не с национальным флагом.

Ранним утром 12 декабря по московскому времени бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко снова победил. Аккерманец разбил экс-чемпиона мира Ричарда Комми за 12 раундов, при этом несколько раз практически отказываясь его нокаутировать. Все было шикарно – красивый бокс, джентльменское поведение соперников до и после поединка, море положительных эмоций, прекрасная поддержка и гости турнира (чего стоит только присутствие Александра Усика и Тайсона Фьюри). Казалось бы, что или кто может испортить прекрасную атмосферу? Правильно, хейтеры Ломаченко. Что им не понравилось на этот раз?

Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам

Внимание недругов Василия привлёк флаг, который появился в ринге после завершения схватки. Ломаченко обернулся в полотнище, которое поначалу многие спутали с национальным символом Испании. На самом деле Лома накинул на плечи флаг родного для себя Белгород-Днестровского (Одесская область, Украина), состоящий из трёх горизонтальных полос (красно-жёлто-красная), центральная из них украшена тремя виноградными гроздьями.

Именно этот флаг и привёл в бешенство ту часть украинских граждан, которые любят говорить о своём патриотизме по поводу и без. Василия обвинили в том, что он праздновал победу не под национальным флагом.

Известные в украинском сегменте интернета блогеры принялись тут же обсуждать поступок Ломаченко и с иронией задавать вопросы, где же флаг Украины. Кто-то был более резок.

«Что за тряпка на плечах? Это новый флаг Украины?»

«Это полотенце или флаг?»

«Комми бился за свой народ, а Ломаченко поблагодарил даже ведущего, но только не украинцев. Вот и вся разница»
«Я не увидела победы Украины. Вижу флаг неизвестного мне государства».

«Вот как колбасит Василия от жёлто-синего флага», — писали пользователи.

Но в этом было лишь полбеды. На самом деле людям, которые давно сформировали свою точку зрения, никогда и ничего не нужно что-либо доказывать, потому что сделать это невозможно. Когда Ломаченко выходил на ринг с флагом Украины, недовольные писали, что такому «не патриоту» не стоит выходить со стягом страны. Теперь, когда он вышел на ринг с флагом родного города, его снова просто хейтят. И, думается, Василию плевать на мнение людей, которые хотят походить на «профессиональных провокаторов».

Другое дело, что к травле Василия внезапно подключился человек с большим авторитетом не только на Украине, но и в мире бокса в целом. Легендарный Владимир Кличко внезапно начал критиковать Ломаченко.

«Патриотизм или национальная гордость — это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство — общее единство народа. Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, когда не использовал флаг своей страны? WTF», — написал Кличко-младший на своей странице в «Твиттере».

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Вот это был уже действительно неприятный звоночек. По сути, низовое звено хейтеров Василия получило могущественную поддержку и могут теперь ссылаться на слова Владимира. Но повлияет ли это на Ломаченко?

Вряд ли. Аккерманец (именно Аккерманом до 1940 года назывался Белгород-Днестровский) славится не только умением боксировать, но и крепким характером. Лома парень со стержнем, который никогда не прогибается под общественное мнение, чем вызывает ещё большее уважение. Да и в целом чего ждали и хотели от Василия те самые хейтеры, когда критиковали его, невзирая на то, что он игнорировал разговоры о смене гражданства, выходил на бои с флагом Украины и всегда ассоциировал себя с одной страной? Ждали, что он начнёт с ними заигрывать и попытается подружиться? Не на того напали. Так что даже реакция Кличко просто заставит Лому сделать некоторые выводы о Владимире, не более.

На самом деле Ломаченко сложно в чём-то упрекнуть. Тем более он уж точно не нарушал никакие писаные или неписаные законы. В конце концов, взгляните вокруг. Звезда UFC Макс Холлоуэй всегда выходит на бои с флагом Гавайских островов – и это лишь один, самый известный пример. Никому и в голову не приходит обвинить его в чём-либо дурном.

Ну а чёрную кошку в тёмной комнате (в данном случае предательство со стороны Ломаченко) пытаются найти либо любители хайпа, либо лишь те, кто мыслит категориями какого-то пещерного национализма. Благо что на Украине таких всё же не так много.

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