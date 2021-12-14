Гарбрандта нокаутировал «малыш» из наилегчайшего веса. Пора уходить в лигу Хабиба?

Утром 12 декабря закончился один из самых ярких турниров года UFC 269. В нём было место драме, сенсациям и апсетам. Один из таких апсетов случился в бою между новозеландцем Каем Кара-Франсом и экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом. Их поединок прошёл в наилегчайшем весе, то есть Коди спустился на один дивизион ниже.

No Love (прозвище Гарбрандта) не смог закрепиться не то что в статусе чемпиона, но даже в числе претендентов на пояс. После сенсационной победы над Домиником Крузом пять лет назад Коди накрыла черная полоса. Сначала он дважды проиграл Ти Джею Диллашоу. Затем последовал проигрыш от Педро Муньоса нокаутом в конце первого раунда. Да, потом была победа над Рафаэлем Ассунсао, но после неё снова поражение — от Роба Фонта.



Четыре проигрыша в последних пяти схватках — это слишком много для экс-чемпиона UFC. К тому же три из них были нокаутом. Поэтому логично напрашивалось решение спуститься туда, где бьют слабее. Это особенно актуально, если у самого удар очень мощный. А у Гарбрандта убийственный нокаутирующий удар (10 из 12 побед одержано нокаутом).

Что касается Кара-Франса, то к 28 годам у него накопился 31 бой, в которых было одержано 22 победы при 9 поражениях. В рейтинге наилегчайшего веса Кай располагался на шестой строчке, хотя у него 2 победы при 2 поражениях в последних 4 поединках. Обидчиками новозеландца стали чемпион UFC Брэндон Морено и Брэндон Ройвал. Стоит отметить, что 10 из 22 успешных схваток увенчались нокаутом. Поэтому Коди стоило опасаться своего соперника.

Из-за того, что Гарбрандт спустился на одну категорию ниже, трудно было не заметить разницу в антропометрии — 10 см в росте в пользу американца, однако размах рук у Кая оказался больше почти на те же 10 см.

Бой начался с осторожной разведки, которая затянулась аж на две минуты. Низкорослый новозеландец взял центр октагона и гонял экс-чемпиона вдоль клетки. Эту идиллию можно было бы наблюдать вечно, но Кара-Франс всё-таки поймал Гарбрандта правым хуком в челюсть при сближении, отправив американца в нокдаун. Коди сначала полез спасаться в ноги Каю, однако затем начал отступать от него. И по пути пропустил ещё одну «плюху», отлетев к сетке.



Но Гарбрандт не был бы самим собой, если бы не попросил добавки, зазывая к себе соперника. В ответ на очередную атаку Кара-Франса Коди сделал успешный проход в ноги, но удержать того в партере не удалось. И зачем Гарбрандт спускался на одну категорию ниже, если не может удержать соперника внизу? Положение No Love было очень тяжёлым и опасным. Он превратился в ходячую мишень для поймавшего кураж новозеландца. И очень скоро Каю удалось ещё раз потрясти своего именитого соперника двойкой, а затем добавить несколько сокрушительных ударов, отправив любимчика местной публики спать.

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С большей долей вероятности можно сказать, что это конец для Коди Гарбрандта в престижном промоушене. Его хрустальная челюсть абсолютно не сочетается с манерой лезть в зарубы. К сожалению, он быстро устарел и вышел из моды. UFC 269 только в лишний раз подтвердил, что Гарбрандт не тянет уровень UFC.



Что будет делать Дана Уайт с настолько низко павшим бойцом? Это большой вопрос. Кейс с Кевином Ли и Тайроном Вудли показал, что с такими спортсменами долго не церемонятся и выгоняют. Поэтому интересно увидеть, кто захочет подписать когда-то звездного бойца в свой промоушен? Не знаем, насколько длинной будет очередь, но известно, что Eagle FC Хабиба Нурмагомедова заинтересован в американце. Будем наблюдать.