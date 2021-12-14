«Он настоящий». Новая гроза тяжёлого веса вырубил украинца на глазах Усика

Ранним утром 12 декабря по московскому времени в Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого Василий Ломаченко просто-таки разгромил Ричарда Комми. Но, кроме этого, в карде шоу были и другие стоящие поединки. Внимание привлекало выступление внука Мохаммеда Али Нико Али Уолша, а также перспективнейшего тяжеловеса Джареда Андерсона. О последнем и поговорим.

Имя этого 22-летнего паренька вот уже два года не сходит с уст американской публики. С момента его дебюта в профи армия фанатов Андерсона растёт. Почему? Всё просто. Боксёр дарит публике то, чего она хочет – нокауты. Соответственно, промоутеры его награждают не только денежными чеками, но и умело подсвечивают в плане продвижения. Предыдущий поединок он провёл в андеркарде у Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Тогда он за два раунда нокаутировал опытного россиянина Владимира Терёшкина, нанеся тому первое поражение в 24 поединках в профи. Теперь Джареду дали бой в карде у Ломаченко. На этот раз в соперники выбрали Александра Тесленко. Опытный украинец мог похвастать 17 победами в 18 поединках, в том числе над небезызвестным Фабио Мальдонадо. Потому ожидалось, что кто-кто, а уж Тесленко создаст конкуренцию Джареду, который все 10 предыдущих боёв завершил досрочно.

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Андерсон вместе со стартовым гонгом пошёл вперёд. Скорость американца впечатляла. Но стоит отдать должное мужеству Тесленко. Он, понимая, что перед ним стоит жёсткий панчер, не боялся идти в размены и доставлял Джареду проблемы. Однако к концу отрезка Андерсон попадал всё чаще и заставлял Тесленко спасаться в клинче. Во второй трёхминутке Биг Бэйби (прозвище Андерсона) продолжал взвинчивать темп. Украинец старался как мог, работал на ногах, пробивал атаки по корпусу, но этого было мало. И скоро наступила развязка. В середине раунда Андерсон сначала выбросил левый прямой и приправил его правым сбоку. Хук пришёлся точно в область виска. Ноги Тесленко странно запутались, и через мгновение он упал. С горем пополам Александру удалось встать, но рефери прекрасно видел, что продолжать тот уже не сможет.

Таким образом, Андерсон оформил 11-ю победу нокаутом в 11-м поединке в карьере. Джаред красиво вырубил соперника непосредственно на глазах короля хэвивейта Александра Усика, который находился на арене. Понятно, что о титульном поединке для Биг Бэйби говорить ещё рано, но через каких-то пару лет он вполне может бросить вызов и Усику. Почему бы и нет? Андерсон – работал в тренировочном лагере Тайсона Фьюри перед вторым поединком британца с Деонтеем Уайлдером, так что у него есть опыт спаррингов с чемпионом мира. Джаред не просто дуболом, он техничен и быстр. Кроме того, он, повторимся, стопроцентный нокаутёр. Да, Андерсон не может похвастать 19 победами в первый год карьеры, как было у Майка Тайсона, но он всё-таки идёт в темпе, близком к тайсоновскому. Так что чемпионские бои реально не за горами.

Болельщики также в восторге от Джареда.

«Он настоящий».

«Восходящая звезда».

«Будущий король хэвивейта», — писали фанаты в Сети.

Новая гроза тяжёлого веса также не скромничает и считает, что будет править королевским дивизионом.

«Я уверен, убеждён, что я – следующий великий тяжеловес», — сказал Андерсон после победы.

Что же, так это или нет, получится узнать через несколько лет. Но пока можно точно утверждать, что следить за этим парнем будет очень интересно.