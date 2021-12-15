Инопланетяне «украли» бабушку и дедушку Анджелы Хилл. Они стали легендой в США

Всего через несколько дней состоится UFC Fight Night 199 – заключительный турнир промоушена в 2021 году. В главном поединке вечера встретятся очень большие парни: тяжеловесы Дерек Льюис и Крис Докос попытаются брутально нокаутировать друг друга. Впрочем, место для «хрупких» девушек на турнире тоже найдётся, в частности, в октагон выйдет опытная американка Анджела Хилл. 33-летняя спортсменка по прозвищу Оверкилл выступает в UFC с 2017 года, и её последние результаты не впечатляют. Зато Хилл славится не только навыками в октагоне.

Ветеран наилегчайшего дивизиона носит неофициальное звание королевы косплея в ММА. Когда Анджела выступала в промоушене Invicta, она выходила на каждое взвешивание в необычных костюмах, чаще всего посвящённых комиксам или голливудским фильмам. В UFC правила более строгие и девушке пришлось забыть про косплей на официальных мероприятиях. Зато на тренировках Хилл периодически вспоминает старое хобби, что доставляет ей, судя по эмоциям, большое удовольствие.

Ещё одно увлечение девушки – поиск «неопознанных летающих объектов». Она искренне интересуется темой инопланетян и возможными посещениями нашей планеты гостями из других миров. В подобном хобби нет ничего удивительного: дедушка и бабушка Анджелы по отцовской линии в 60-х годах прошлого века стали настоящими легендами в США. Барни и Бетти Хилл стали первыми людьми, чьё «похищение инопланетянами» приобрело широкую огласку. Инцидент под названием «Похищение Хиллов» позже дал основу для десятков книг, фильмов и сериалов.

Семейная пара Хилл утверждала, что была похищена пришельцами 19 сентября 1961 года в штате Нью-Гэмпшир. В тот день супруги, возвращавшиеся из отпуска на машине, увидели в небе «яркий объект, который двигался около Луны». Постепенно «мигающее блюдце» снижалось, пока не оказалось прямо над автомобилем, вынудив его остановиться. Позже Барни и Бетти утверждали, что из окон летающей тарелки за ними пристально наблюдали странные существа, лишь отдалённо напоминавшие людей и передавшие им «странные сообщения в мозг». Супруги почувствовали, что их хотят похитить, сели в машину и попытались уехать.

Несмотря на необычное «покалывание в теле» и другие странные ощущения, семейная пара всё-таки сумела добраться до дома. Но по какой-то причине они оба не запомнили, как преодолели более 50 километров трассы: в памяти у них остался только резкий разворот и загадочный огненный шар. Приехав домой и немного поспав, супруги заметили, что их одежда повреждена, ботинки сильно поцарапаны, а наручные часы остановились навсегда. Вдобавок на корпусе автомобиля появились странные концентрические круги, на которые реагировала стрелка компаса.

На следующий день Бетти позвонила на базу ВВС США, рассказав о происшествии. Власти отреагировали максимально внимательно, проведя многочасовую беседу с супругами. Через некоторые время с ними пообщались и доктора, применившие модную тогда процедуру гипноза. Итогом стало следующее: постепенно Хиллы «вспомнили», что их похитили загадочные существа, проводившие над телами супругов различные медицинские опыты. При этом с ними общались на странной версии английского языка, которую было сложно понять. Бетти вдобавок начертила некую «звёздную карту» с маршрутами пришельцев.

История семьи Хилл получила огромный резонанс: тема НЛО тогда только-только входила в моду. Впрочем, супруги не извлекли из «легендарного» статуса почти никаких дивидендов, поскольку в целом сторонились шумной популярности. Благодаря сеансам психотерапии тревожные ощущения из-за «похищения» удалось погасить, после чего Барни и Бетти зажили обычной жизнью. Но копья вокруг связанной с ними истории ломаются до сих пор. Учёные, уфологи и обыкновенные фрики ожесточённо спорят по поводу того, могли ли инопланетяне прилетать в Нью-Гэмпшир 19 сентября 1961 года.

Мы здесь, скорее, стоим на позиции доктора Бенджамина Саймона, который был основным собеседником злосчастной семейной пары. Специалист склонен считать «похищение» фантазией Бетти, которую потом неосознанно стал считать за чистую монету и Барни. Саймон назвал произошедшее «психической аберрацией на фоне внезапной галлюцинации», которую мог спровоцировать яркий авиационный проблесковый маячок. Последующие же переживания были вызваны банальным стрессом и недосыпанием. К сожалению, никаких реальных доказательств контакта человека и инопланетян пока не найдено.