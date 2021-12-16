«Может быть, у Волкова случился ментальный сбой». Эксклюзивное интервью с Крисом Докосом

В ночь с 18 на 19 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт заключительный турнир года UFC, где в главном бою сойдутся экс-претендент на титул чемпиона UFC Деррик Льюис и одно из главных открытий года Крис Докос. Крис дебютировал в американском промоушене в августе прошлого года и за это время провёл четыре поединка, в которых неизменно побеждал нокаутом. В числе поверженных соперников оказались Алексей Олейник и Шамиль Абдурахимов. Сейчас Докос идёт на седьмом месте в рейтинге тяжёлого веса, и в эти выходные ему предстоит самая сложная проверка на прочность в карьере.

В преддверии этого турнира «Чемпионат» поговорил с Крисом о его регулярных выступлениях в октагоне, о переносе боя с Абдурахимовым по вине нашего бойца, о российском ММА, за кем он следит, а также затронули его карьеру в полиции.



— Крис, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша подготовка?

— Подготовка прошла очень хорошо. Так как я встречался с Шамилем (Абдурахимовым. — Прим. «Чемпионата») в конце сентября, я отдыхал всего лишь пару дней. Кажется, мой отдых продлился пять дней, после чего я сразу вернулся в строй. Моя подготовка не сильно отличалась от предыдущих кэмпов, потому я не сильно обеспокоен тем, что мог растерять в ударной мощи или выносливости. И мне, наоборот, кажется, что я прибавил в этих компонентах.



— Вы сказали, что после боя с Шамилем восстанавливались всего лишь пару дней. Не кажется ли вам, что три месяца между боями – это слишком мало?

— Да, это очень маленький промежуток времени. Я принял этот бой из-за досрочного исхода и ещё из-за того, что не получил никакого урона в схватке с Шамилем. Мой организм чувствовал себя великолепно после того поединка. Что ещё я заметил, что я получил больше урона во время кэмпа, чем в самом бою, такова природа тренировок. Если мои бои быстро и успешно заканчиваются, я могу сразу же принять новый вызов. Тем более, как вы могли заметить, я почти целый год безвылазно провёл в кэмпах (Крис провёл четыре боя в UFC с конца августа прошлого года. Поединок с Льюисом будет пятым по счёту. — Прим. «Чемпионата»).

— Можете вспомнить, через сколько дней после победы над Абдурахимовым вам предложили поединок с Льюисом?

— Буквально через пару дней. Сначала муссировались слухи в соцсетях об этой схватке. Затем UFC прислал мне контракт. Спустя неделю после моей схватки мой брат (Кайл Докос. — Прим. «Чемпионата) дрался против Кевина Холланда. И я хотел сфокусироваться на бою Кайла, ему была нужна моя поддержка. После выступления Кайла я выразил желание выйти ещё раз в октагон, что я обсуждал со своей командой. Так что где-то через неделю я получил официальное предложение выступить в декабре.



— Были ли вы удивлены, что вам предложили драться сразу же против №3 тяжёлого веса Деррика Льюиса?

— Да, очень даже удивлён. Ранее я называл имена пяти бойцов, с кем я хотел бы сойтись — Стипе Миочич, Александр Волков, Марчин Тыбура, Жаирзиньо Розенстрайк и Кёртис Блэйдс. И я думал, что получу в соперники кого-то из них. Но в UFC решили поставить меня против Деррика Льюиса. Я не собирался отказываться от такого боя и, конечно же, принял этот вызов. Тем более это № 3 тяжёлого дивизиона. И наш бой возглавит целый турнир.



— Как вам удаётся поддерживать высокий уровень мотивации? Вы только недавно выступили в октагоне, и сейчас снова возвращаетесь туда спустя менее чем через три месяца.

— Моя мотивация заключается в том, чтобы быть одним из лучших тяжеловесов в мире. И ради этого я готов драться с интервалами хоть через два, хоть через три месяца, чтобы доказать свои притязания, для меня это в порядке вещей.



Обычно после боёв я возвращаюсь к себе домой, провожу время со своей женой и сыном, после чего снова рвусь в бой, возвращаюсь в зал. Обычно мне достаточно 2-3 дней отдыха, чтобы перезагрузиться. За этот короткий промежуток времени моя форма немного спадает.



Но, знаете, я хочу драться против ребят с громким именем, и когда UFC даёт тебе такие возможности, надо пользоваться этим. Я всегда говорю «да» таким вызовам, и это поднимает мою мотивацию на новую планку.

— Согласны ли вы с мнением, что Деррик Льюис — переоценённый боец, находящийся не на своём месте в рейтинге?

— Я считаю, что Деррик Льюис заслуженно идёт на третьем месте в рейтинге, он определённо заслужил это. Не так давно он дрался за пояс временного чемпиона с Сирилем Ганом, который он проиграл. По мне Деррик один из лучших бойцов в этом конкурентном дивизионе, где есть такие бойцы, как Нганну, Ган, Миочич. Льюис закономерно идёт в топе сразу же позади них.



Знаете, в топ-5 тяжёлого веса всё очень близко. Там нет слабых бойцов, потому что у них богатый арсенал и отточенные скиллы досрочно заканчивать бои. Деррик является одним из таких бойцов. И я собираюсь захватить место Льюиса, чтобы доказать, что я являюсь более опасным бойцом, чем он.



— Вам не кажется, что победа Льюиса над Волковым на последних секундах боя, который он проигрывал, была случайной и нелепой?

— Волков был великолепен в том бою. Но я бы не хотел называть Льюиса везучим из-за того, что он смог нокаутировать в самом конце раунда. Может быть, у Волкова случился ментальный сбой, из-за чего он опустил руку, за что его Деррик наказал и занёс правый оверхенд. При этом не могу не отметить, что Волков — очень талантливый боец, который очень давно выступает на высоком уровне. Вместе с тем не берусь судить, был ли там лаки панч или нет. Я считаю, что такие вещи заранее заготавливают, хотя невозможно предугадать, когда их нужно наносить — в первые или последние 5 секунд боя.



— Так как вы и Деррик являетесь панчерами с высоким процентом побед нокаутом, считаете ли вы, что ваш бой не пройдёт полную дистанцию?

— Я бы не хотел, чтобы бой затянулся на 25 минут, это слишком много. Я собираюсь закончить бой раньше 25 минут, но если не смогу уложить Деррика или он будет выдерживать все мои удары, тогда ничего страшного, если поединок затянется на все пять раундов.



— Но вы всегда изначально готовитесь к полной дистанции?

— Да, конечно, неважно, 15 это или 25 минут, я всегда готовлюсь на полную дистанцию. Но, как ранее я говорил, я собираюсь приложиться по Деррику Льюису и заодно проверить, как он держит мой удар.



— Когда вы одолели Абдурахимова, вы заявили во флеш-интервью, что хотите биться с Миочичем, Волковым, Розенстрайком, Тыбурой и Блэйдсом. Сейчас Тыбура позади вас в рейтинге. В случае, если вы выигрываете схватку с Льюисом, Волков и Розенстрайк, скорее всего, окажутся позади вас. Кому вы бросите вызов в случае победы над Дерриком Льюисом?

— Не знаю. Я сейчас полностью сосредоточен на Деррике. Конечно же, я могу ещё раз вызвать Миочича, но не думаю, что он сразится со мной в ближайшее время. Думаю, он будет ждать победителя боя между Нганну и Ганом. Если UFC назначит мне бой против Волкова, я буду очень рад этому. Будет очень интересно сразиться против него и проверить его ударную технику, в частности, удары ногами, и как я буду выглядеть против такого крупного и высокого бойца. Мне было бы интересно узнать, как я к нему подготовлюсь.



Тыбура тоже интересный вариант. Мне нравится его стиль ведения боя, особенно грэпплинг на всех стадиях. Кроме того, у него неплохая ударная техника. Думаю, что эти два боя были бы очень интересны и мы бы смогли подарить шоу зрителям.

— Я бы хотел спросить про ваш бой против Шамиля Абдурахимова. Изначально ваша встреча была назначена на конец июля. Сначала её перенесли на одну неделю из-за вспышки COVID-19 в стане команды Шамиля. Затем случился перенос на два месяца. Известна ли вам причина переноса на два месяца? И была ли у вас опция отменить бой или получить другого соперника из топ-10 дивизиона?

— Мне не предлагали никого взамен Шамиля. Сначала мне сказали, что бой будет перенесён на неделю, потому что кто-то в команде Шамиля сдал положительный тест на COVID-19. Спустя неделю мне сказали, что не знают, соблюдал ли Шамиль протоколы во время подготовки к бою. В итоге у него ухудшилось состояние здоровья и он не был готов выйти в октагон спустя неделю. Вот что мне сообщили.



Не знаю, правда ли это, но в итоге UFC предложил сентябрь без других альтернатив из топ-10. Мне просто сказали: «Ты дерёшься с Шамилем». Я легко принял это без возражений.



— Догадываюсь, вы были сверхмотивированы из-за этих переносов?

— Да-да (улыбается). Я был очень разочарован этой ситуацией, потому что провёл в кэмпе 12 недель. И мне уже хотелось драться, зарабатывать деньги и дарить зрителям шоу. И когда мне сказали, что боя сейчас не будет с переносом сначала на одну неделю, а потом ещё на два месяца, это немного деморализовало меня, на самом деле. Я сменил место проведения кэмпа, а теперь мне нужно было продлевать его до 16-18 недель. Это сказывалось на моем организме физически и ментально. Я был расстроен, когда увидел эту новость. Но тем не менее я был рад, что этот поединок всё-таки прошёл в сентябре.

— Вы очень успешно выступаете против российских бойцов. Скажите, пожалуйста, вы следите за российскими бойцами? И кто является вашим любимым бойцом из России?

— Конечно же, Хабиб. Мне очень нравится, как он ведёт себя за пределами октагона, как он преподносит себя с человеческой точки зрения. Я очень уважаю Хабиба и его отца, а также всю его команду. По мне, он настоящий пример для подражания для многих людей по всему миру и один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств.



— Вы ещё не смотрели ни одного боя в Eagle FC, который принадлежит Хабибу?

— Пока нет, но я видел новость, что им удалось подписать Ренана Барао. Я очень хочу посмотреть, как он там себя проявит.



— А также Кевин Ли и Сергей Харитонов подписали контракт с лигой Хабиба. Причём Сергей выступит на январском турнире в Майами.

— Вот этого я не знал. Когда я начинал свой путь в ММА, Сергей Харитонов был одним из моих любимых бойцов. Помню, как смотрел его бои, когда был совсем молодым. Он был очень опасным бойцом в своё время. Для меня это было бы мечтой – сойтись в октагоне с живой легендой ММА в его лучших кондициях.



— Вы еще известны тем, что работаете полицейским. Вы до сих пор сочетаете работу в полиции с выступлениями в UFC?

— Нет, я не работаю в полиции с 1 декабря. Я попросил их о возможности отпрашиваться с работы по уважительной причине и чтобы это учитывали при расчете зарплаты. Я не просил их о премиях или каких-то других бонусах. Готов был пойти на понижение в этом плане. Но они не смогли пойти мне навстречу в этом вопросе, и поэтому я ушёл оттуда.



— А как вам удалось сочетать работу в полиции с карьерой профессионального бойца?

— Обе работы довольно опасные, но это то, чем я хотел заниматься. Я отдавал всего себя работе в полиции до того момента, пока на горизонте не появился UFC. Когда я закрепился в этой лиге, решил уйти из полиции. Сейчас рад тому, что могу полностью сфокусироваться на боях.



Скажу вам честно, было действительно непросто сочетать работу со спортом на протяжении 10 лет. Я проводил на работе по 8-10 часов в день, а затем уходил тренироваться в зал на 3-5 часов. Тем не менее я благодарен этому опыту и рад, что получил его.



— А были ли случаи, когда задержанные преступники узнавали в вас бойца UFC?

— Нет, слава богу, нет (улыбается). Я успел уйти оттуда до того, как все начали осознавать, кто я такой, чему я очень рад и благодарен на самом деле.