Бетербиев мог лишиться всех титулов ещё до боя — подробности на «Чемпионате».

Российский чемпион едва не провалил взвешивание. У американца теперь есть шанс? LIVE!

В ночь с 17 на 18 декабря по московскому времени в Монреале (провинция Квебек, Канада) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев. Противостоять ему будет экс-чемпион мира Маркус Браун.

Для Артура это будет уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Бетербиев — фаворит схватки. Но россиянин уже заставил понервничать фанатов, едва не провалив взвешивание и, таким образом, чуть не лишившись титулов ещё до боя. Повысит ли это шансы Брауна? Все подробности схватки — в онлайн-трансляции «Чемпионата».