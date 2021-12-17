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Артур Бетербиев — Маркус Браун, когда бой, во сколько бой, где смотреть, онлайн-трансляция 18 декабря

Российский чемпион едва не провалил взвешивание. У американца теперь есть шанс? LIVE!
Микаил Гусейнов
Браун — Бетербиев
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Бетербиев мог лишиться всех титулов ещё до боя — подробности на «Чемпионате».

В ночь с 17 на 18 декабря по московскому времени в Монреале (провинция Квебек, Канада) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев. Противостоять ему будет экс-чемпион мира Маркус Браун.

Для Артура это будет уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Бетербиев — фаворит схватки. Но россиянин уже заставил понервничать фанатов, едва не провалив взвешивание и, таким образом, чуть не лишившись титулов ещё до боя. Повысит ли это шансы Брауна? Все подробности схватки — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Где смотреть бой Бетербиев – Браун Полный кард турнира с боем Бетербиев – Браун Когда бой Артур Бетербиев – Маркус Браун
Live Микаил Гусейнов

Браун уверяет, что знает, как забрать титулы у Бетербиева

Американец перед схваткой чувствует себя достаточно уверенно. Так, Маркус заявил, что точно знает, как отобрать у Артура звание чемпиона мира.

«Это момент в жизни, которого я так ждал и теперь готов воспользоваться им. Я точно знаю, что мне нужно предпринять, чтобы забрать у Бетербиева титулы. Именно это я и собираюсь сделать», — приводит слова Брауна Boxingnews24.

13:38 Микаил Гусейнов

Бетербиев выложил пост после проблемного взвешивания

Артур Бетербиев после проблемной церемонии взвешивания выложил на своей странице в «Инстаграме» пост на соответствующую тему.

«Не с первой попытки, но вес сделан! Первое взвешивание показало 175.2 фунтов — это перевес на 200 паунтов (90 гр), но зато второе — 175 ровно», — написал Бетербиев на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице россиянина в «Инстаграме».

13:33 Микаил Гусейнов

Кто такой Маркус Браун?

Браун, невзирая на отсутствие медийности, хорошо известен в узких кругах. Широкий же круг болельщиков не особо знаком с ним и полагает, что Бетербиеву будет достаточно просто. Но на деле Маркус очень техничен, однако при этом может боксировать вязко, что создаст проблемы Бетербиеву, который любит вести поединки в высоком темпе.

В январе 2019 года Маркус победил экс-чемпиона мира в двух дивизионах Баду Джека, завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBA. Кроме того, в его активе победы над крепкими Ленином Кастильо, Радивое Каладжичем и Габриэлем Кампильо. Предыдущий поединок он провёл с российским джорнименом Денисом Грачёвым, победив того по очкам.

13:32 Микаил Гусейнов

Яркие высказывания Бетербиева

В преддверии поединка Бетербиева мы вспомнили о том, что он не только опасен в ринге, но и умеет остро говорить. Собрали самые яркие высказывания Артура о соперниках, да и не только о них.

13:31 Микаил Гусейнов

Бетербиев с трудом уложился в лимит весовой категории

Официальная церемония взвешивания прошла для Артура Бетербиева не без проблем. Россиянин не уложился в лимит категории с первого раза, даже невзирая на то, что разделся догола. Он показал перевес в 90 грамм и рисковал лишиться титулов на весах, но со второго раза Артур сделал вес, показав на весах необходимые 79,3 кг. У Брауна проблем с весом не возникло.

13:31 Микаил Гусейнов

Где смотреть бой Бетербиев – Браун

Трансляция поединка пройдёт на каналах «Матч ТВ» и «Боец ТВ». Начало трансляции поединков запланировано на 04:00 по московскому времени.

13:30 Микаил Гусейнов

Полный кард турнира с боем Бетербиев – Браун

Скажем откровенно, кард турнира не изобилует громкими именами. Можно упомянуть, что в соглавном событии выступит экс-соперник Геннадия Головкина Стиви Роллс. Интересно будет понаблюдать за уроженцем Махачкалы, небитым Мовладдином Биярслановым, который ныне выступает под флагом Канады.

  • Артур Бетербиев – Маркус Браун
  • Стиви Роллс – Кристофер Брукер
  • Мари-Иви Дикьяре – Синтия Лозано
  • Ян Пельерин – Франциско Ривас
  • Мовладдин Биярсланов – Алан Айяла Кризосто
  • Брендон Мур – Абраам Паскуаль
  • Мазлум Акдениз – Артуро Бустаманте
  • Батыржан Жукембаев – Хуан Хосе Мартинес
13:26 Микаил Гусейнов

Когда бой Артур Бетербиев – Маркус Браун

Поединок Артура Бетербиева с Маркусом Брауном запланирован на арене «Белл-Центр» (Монреаль, Канада). Россиянин и американец выйдут в ринг не ранее 5:30 по московскому времени.

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