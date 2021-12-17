Американец считает, что раскрыл секрет Чимаева. Миршерт поделился знанием со всеми

В ночь с 18 на 19 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт заключительный турнир года UFC, где в главном бою сойдутся представители топ-10 тяжёлого веса Деррик Льюис (№3) и Крис Докос (№7). Также на этом турнире выступит Джеральд Миршерт, который в прошлом году противостоял Хамзату Чимаеву и проиграл ему нокаутом через 17 секунд после начала боя.

В преддверии этого турнира «Чемпионат» поговорил с американским бойцом о той роковой схватке, узнал причины поражения, а также как можно противостоять Чимаеву, дал совет будущим соперникам «Борза» и заодно обсудили его близкого друга Тайрона Вудли, которому в эти выходные предстоит матч-реванш против Джейка Пола.



— Джеральд, расскажите, пожалуйста, как прошёл ваш кэмп?

— Все прошло отлично, чувствую себя великолепно. Сейчас я иду с серией из двух побед и собираюсь добавить ещё одну викторию.



— Что можете рассказать про своего соперника Дастина Штольцфуса? Не кажется ли вам он проходным ввиду того, что он ни разу не побеждал в UFC?

— До перехода в UFC у него, если не ошибаюсь, было всего лишь одно поражение. Он неплохой боец. В Штатах у нас принято делить людей на раненых и опасных животных. Я уверен, что он выйдет в октагон, чтобы показать себя наилучшим образом, потому что это его работа. Поэтому я жду тяжёлой схватки.

— У вас на счету почти полсотни боёв в профессиональных ММА. Вы ещё не устали от смешанных единоборств? В чём секрет вашей выносливости?

— Нет ещё (смеётся). У меня нет спортивного бэкграунда или богатого опыта в любительском спорте. Поэтому мои выступления в профессионалах – это единственная вотчина, на которой я выступаю. И я до сих пор чувствую себя великолепно и вполне могу выступать на высоком уровне ещё пять лет. Потому я наслаждаюсь своей работой.



— Сохраняете ли вы надежды на пояс или хотя бы титульный бой? Или не заглядываете так далеко, идёте от боя к бою?

— Конечно, было бы здорово добраться до титульного боя. Это очень далёкая цель. Но на данный момент, особенно на сегодняшний, завтрашний и сам день боя у меня в голове только сам предстоящий поединок. Это то, что меня сейчас заботит.



— Про бой с Чимаевым. Вы заявляли перед боем, что вы его раскусили. Что пошло не так? Вы не ожидали, что он будет работать в стойке?

— Нет, у меня был свой план на бой, навязать ему то, в чём я очень хорош. Но у меня не получилось реализовать его. Я хотел завлечь его к себе, дать ему раскрыться, чтобы я мог нанести ответный удар. Но оказалось, что, во-первых, я плохой контрпанчер и плохо работаю первым номером, во-вторых, он очень хорошо двигается и умеет атаковать первым. Это оказалось для меня плохой новостью, и он выбросил очень хороший удар.

— Вы ожидали, что тот бой закончится в борьбе?

— У меня были мысли перевести его в борьбу. Либо я, либо он могли навязать это, чего я на самом деле ожидал. Но если вы его спросите, он, скорее всего, скажет, что тоже ожидал перехода в борьбу.



— Тот пропущенный удар — случайность?

— Он выбросил отличный удар. Ошибка заключалась в том, что я плохо защищался, отведя руку немного назад. Я не прочёл тот удар просто-напросто.



— А хотели бы провести реванш в свете того, что недавно побили другого молодого проспекта в лице Махмуда Мурадова из Узбекистана?

— Да, ранее я говорил о том, что хотел бы заполучить реванш. Но знаю, что не заслуживаю его сейчас. Ну и сейчас он дерётся в полусреднем весе, а я до сих пор выступаю в среднем. Реванш — это не то, чего я жду с особым трепетом, но если он вернётся в средний дивизион и сойдутся все звёзды, что наш бой будет выгодным для обеих сторон, то почему бы и нет?



Но сейчас Хамзат идёт с отличной серией, перед ним открыты все двери, он рвётся в элиту. У меня сейчас свой путь. Но если наши дороги сойдутся, то я с удовольствием приму этот вызов. В то же время я осознаю, что это вряд ли случится.

— Что бы вы изменили, если бы состоялся реванш?

— Я бы точно шёл вперёд. Хотя тогда я не ожидал, что у него настолько мощные удары. Но надеюсь, что реванш точно продлится дольше.



— Что бы вы посоветовали будущим соперникам Хамзата?

— Ну он действительно очень хорош. Бои с его участием коротки, прежде всего потому, что он идёт вперёд. Поэтому его нужно прессинговать и заставлять отступать назад.

— В последнее время много критики в адрес Даны Уайта за то, что он мало платит своим бойцам. Вы согласны с этим мнением?

— Честно говоря, у меня немного информации по этому поводу, чтобы давать развёрнутое мнение, потому что, насколько я знаю, люди не говорят о доле таких бойцов, кому мало платят. В Америке есть NBA, NFL, MLB, и у них доходы делятся в соотношении 50/50. В UFC бойцы получают около 16% от общей выручки, что гораздо меньше, чем у вышеупомянутых лиг.



Но UFC также оплачивает всё остальное. В игровых видах спорта есть профсоюзы, которые также надо содержать. В боях дела обстоят иначе, но зато они не распиливают доход спортсменов с кем-то ещё. Конечно, теоретически они могли бы удвоить доход до 32%, но мне трудно судить о целесообразности такого повышения, так как я не знаю всех подробностей и незнаком с цифрами, сколько UFC зарабатывает. По крайней мере, я зарабатываю хорошие деньги, мне не на что жаловаться.



— Как относитесь к поединкам Тайрона Вудли и Джейка Пола? Поражение Тайрона — удар по престижу ММА?

— Я бы не называл это позором. В первом бою Тайрон просто сделал недостаточно для победы. Если бы судьи делали подсчёт, как в ММА, тогда у Вудли могли быть шансы на успех. Также Тайрон является моим близким другом, поэтому я желаю ему всего наилучшего и победы в реванше с Полом с получением дополнительных бонусов.



— То есть вы уверены в победе Тайрона и в том, что он сделал выводы из первого боя?

— Конечно. Я полагаю, что Тайрон внёс корректировки, которые помогут ему добыть победу.Знаете, он тренировался всё время, несмотря на то что он выходит на коротком уведомлении.Поэтому он выйдет в ринг в полной боевой готовности.

— Если верить открытым источникам, вы хотели стать учителем музыки. Вы продолжаете заниматься музыкой или давным-давно забросили это увлечение?

— Ну я иногда играю на саксофоне.Также у меня лежит гитара, на которой временами играю.Сейчас для меня музыка является не более чем хобби. Возможно, я делаю это лучше, чем любую среднюю работу. Но преподавание музыки – это совсем не моё.



— В будущем у вас не было в планах основать музыкальную группу или получить степень в музыкальном направлении?

— Если я буду чему-то учить людей, то это будет грэпплинг или ММА.