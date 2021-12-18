Бетербиев вышел под гимн СССР и вырубил американца. Идеальный нокаут!

В Монреале (провинция Квебек, Канада) на арене «Белл-Центр» завершился турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого состоялся титульный поединок с участием россиянина. Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев защищал свои титулы от посягательств бывшего временного чемпиона мира по версии WBA, крепкого американца Маркус Брауна.

Артур проводил второй поединок в 2021 году. В марте он впервые за годы профессиональной карьеры подрался в России. В Москве ему удалось остановить малоизвестного немца Адама Дейнеса. Бетербиев снова победил досрочно, но всё-таки победа над совсем скромным соперником была нелёгкой, так что стали закрадываться мысли, не настигла ли чемпиона спортивная старость.

Что касается Брауна, то он в 2021 году также подрался лишь раз. В апреле, после 20-месячного перерыва, он вышел в ринг с джорнименом Денисом Грачёвым и перебил того по очкам. Учитывая это, а также то, что бой с Грачёвым был единственным после поражения от Жана Паскаля, от Брауна многого не ждали. Бетербиев был безусловным фаворитом схватки. Таковым он оставался даже после проблем на взвешивании. Мало кто сомневался, что такой опытный профессионал, как Артур, не сумеет восстановиться после изнурительной весогонки.

Непосредственно перед поединком случился настоящий казус. Когда боксёры уже были в ринге, организаторы традиционно для титульных поединков включили гимны. После американского в зале внезапно заиграл гимн СССР. «Союз нерушимый» под сводами «Белл-Центра» звучал эффектно, этого не отнять. Такая путаница нисколько не смутила Бетербиева.

Стартовые минуты показали, что он в порядке. Артур, в традиционной для себя манере, пошёл вперёд и нависал на сопернике. Поначалу Бетербиев бил мало, просто изучаю оппонента. Браун же старался работать на отходах и казался достаточно мобильным. Во втором отрезке сценарий повторялся, Артур прессинговал без ударов, а вот Маркус в плане атак был даже активнее и, как показалось, записал трёхминутку себе в актив. К концу третьего раунда Артур, видимо, завершил процесс считывания соперника. На последней минуте этого отрезка он резко прибавил и провёл несколько фирменных многоударных атак.

Уже в четвёртом раунде случился ключевой эпизод схватки. Браун в пылу борьбы боднул Бетербиева и у того сразу открылась серьёзная сечка на лбу. Маркус также получил рассечение, но менее глубокое. Артура же начало по-настоящему заливать. На этом фоне он активизировался и с утроенной энергией пошёл вперёд. Перед пятым отрезком рефери отправил обоих боксёров к врачу и тот дал добро на продолжение. Тем не менее, было понимание, что схватку в любой момент могут остановить. Потому россиянин решил не откладывать дело в долгий ящик и резко прибавил. Начиная с пятого раунда Браун начал пропускать очень много. Это сказалось на его выносливости. Уставший и нахватавшийся он позволял Артуру всё больше. В седьмом раунде американец оказался в нокдауне после пропущенного удара справа и перешёл в режим выживания. До гонга он дотерпел. В восьмой трёхминутке Бетербиев дал немного поработать Брауну, но, как оказалось, это была тактическая пауза.

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Девятый отрезок Артур начал с жёстких атак. Очень скоро Маркус снова оказался зажат у канатов, как это было не раз. Здесь Бетербиев провёл многоударную комбинацию. Решающим стал роскошный удар точно в печень. Маркус опустился на канвас и очень скоро рефери дал отмашку. Идеальный нокаут! Таким образом, Бетербиев оформил досрочную победу в драматичной схватке. Пожалуй, такие случаются только в кино. Здесь был и гимн СССР, и рассечение, и нокдаун.

Коротко говоря, Артур вышел под гимн СССР и вырубил американца. Чем вам не боевик середины 90-х? А если серьёзно, бой получился классным. Поздравляем Артура и ждём объединительных поединков!